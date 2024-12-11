跟著許光漢一起玩日本！由許光漢主演的《青春18×2 通往有你的旅程》，在日本、台灣兩地都掀起極高討論，除了帶有一絲悲傷的電影情節之外，在電影中許光漢尋找女主角Amy家鄉的過程中，途經的場景也讓許多觀影者紛紛表現出讚嘆，直呼想跟著許光漢一起去日本旅遊。而「只見站」作為故事的終點站，成為電影粉絲的必訪地。這次就帶著大家一起深度走進福島只見町，將電影中出現的美景全部踩點一次。



▲▼福島只見線景點推薦，跟著許光漢《青春18×2》一起玩福島/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



最浪漫鐵路只見線：第一橋梁展望台

想要跟著電影取景地踩點的話，建議自駕最為方便，還能順便追火車、拍世界最浪漫的鐵道「只見線」。明信片名場景「只見線第一鐵橋」，可以前往「第一橋梁展望台」眺望絕美景致，沿著步道設有三個不同高度的觀景台，當火車徐徐行駛在鐵橋上，搭配河流、浩瀚的山巒，春夏秋冬都有不同的美。



▲▼福島最浪漫鐵路只見線：第一橋梁展望台/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝





站在最高點的左側還能同時捕抓到第二只見川橋，是攝影愛好者和鐵道迷一生中必訪的夢幻景點。現場貼心準備有火車經過的時刻表，因觀景台空間狹小，建議大家提前先去卡位。



只見線第一橋梁展望台

座標 37.47775, 139.6708



▲▼福島只見線「第一橋梁展望台」有三個高度觀景台/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



只見線隱藏版景點：叶津川橋梁拍攝點

鐵道迷來到只見線除了要朝聖最高人氣的「第一鐵橋」之外，在會津蒲生站與只見站之間還隱藏一座超大彎度的鐵橋「叶津川橋梁」，堪稱是近期竄起的隱藏版打卡點，附近居民更自動自發的整理周邊邊坡，利用木頭設置平易近人的小步道，方便大家登高欣賞火車緩緩行駛過彎的震撼畫面。



只見町 叶津川橋梁

Mapcode:604 364 716＊08(叶津集會所)



▲▼福島只見線隱藏版秘境「叶津川橋梁」鐵道迷必訪/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



跟著許光漢探訪福島只見町

《青春18×2》電影最終站Amy家鄉的只見町，當地特別為了電影取景地設計導覽小冊，在取景地更設有電影場景的解說牌，方便大家學著電影裡的拍攝角度，走許光漢走過的路、拍下和許光漢同款美照。最推薦必拍的是在只見站下車的畫面，當地人更透過電影中許光漢遙望的方向便是女主角的家。



▲▼福島只見線「只見站」和許光漢同站位拍出電影感/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝​​​​​​​

