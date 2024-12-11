跟著許光漢一起玩日本！由許光漢主演的《青春18×2 通往有你的旅程》，在日本、台灣兩地都掀起極高討論，除了帶有一絲悲傷的電影情節之外，在電影中許光漢尋找女主角Amy家鄉的過程中，途經的場景也讓許多觀影者紛紛表現出讚嘆，直呼想跟著許光漢一起去日本旅遊。而「只見站」作為故事的終點站，成為電影粉絲的必訪地。這次就帶著大家一起深度走進福島只見町，將電影中出現的美景全部踩點一次。
▲▼福島只見線景點推薦，跟著許光漢《青春18×2》一起玩福島/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
最浪漫鐵路只見線：第一橋梁展望台
想要跟著電影取景地踩點的話，建議自駕最為方便，還能順便追火車、拍世界最浪漫的鐵道「只見線」。明信片名場景「只見線第一鐵橋」，可以前往「第一橋梁展望台」眺望絕美景致，沿著步道設有三個不同高度的觀景台，當火車徐徐行駛在鐵橋上，搭配河流、浩瀚的山巒，春夏秋冬都有不同的美。
▲▼福島最浪漫鐵路只見線：第一橋梁展望台/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
站在最高點的左側還能同時捕抓到第二只見川橋，是攝影愛好者和鐵道迷一生中必訪的夢幻景點。現場貼心準備有火車經過的時刻表，因觀景台空間狹小，建議大家提前先去卡位。
只見線第一橋梁展望台
座標 37.47775, 139.6708
▲▼福島只見線「第一橋梁展望台」有三個高度觀景台/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
只見線隱藏版景點：叶津川橋梁拍攝點
鐵道迷來到只見線除了要朝聖最高人氣的「第一鐵橋」之外，在會津蒲生站與只見站之間還隱藏一座超大彎度的鐵橋「叶津川橋梁」，堪稱是近期竄起的隱藏版打卡點，附近居民更自動自發的整理周邊邊坡，利用木頭設置平易近人的小步道，方便大家登高欣賞火車緩緩行駛過彎的震撼畫面。
只見町 叶津川橋梁
Mapcode:604 364 716＊08(叶津集會所)
▲▼福島只見線隱藏版秘境「叶津川橋梁」鐵道迷必訪/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
跟著許光漢探訪福島只見町
《青春18×2》電影最終站Amy家鄉的只見町，當地特別為了電影取景地設計導覽小冊，在取景地更設有電影場景的解說牌，方便大家學著電影裡的拍攝角度，走許光漢走過的路、拍下和許光漢同款美照。最推薦必拍的是在只見站下車的畫面，當地人更透過電影中許光漢遙望的方向便是女主角的家。
▲▼福島只見線「只見站」和許光漢同站位拍出電影感/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
在觀光小冊上記錄著黑澤橋、丸政商店等取景地所在位置，只要是影迷到訪此處都會回想起電影中的情節。雖然Amy的家在地區民真正的住所，不開放參觀，房間內保留為了拍攝而塗的湛藍天花板，透過窩客島的視角幫大家揭密。
▲▼福島只見町《青春18×2》電影取景地/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
此外，《青春18×2 通往有你的旅程》中Amy在台南彩繪一面牆，是由導演藤井道人的親姊姊、繪本作家吉田瑠美親手繪製，為了將此名場面在只見町還原，再次邀請吉田小姐在會津塩澤站創作，並融入在地特色呈現不一樣的美，影迷可以走至彩繪牆前拍下絕美照片，快跟著來趟福島只見小鎮之旅。
▲▼福島只見町會津塩澤站還原電影彩繪牆/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
電影場景除了只見線沿線外，還延伸到充滿大正浪漫風情的會津若松市七日町站。這裡的站內咖啡店特別展示了電影海報、演員簽名等，讓影迷彷彿走進電影場景，細細品味每一刻的動人情節。店內則是販售當地特色土產、小物，如赤牛、不倒翁小法師等，順便買伴手禮回家。
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▲▼福島會津若松市七日町站展示電影相關周邊/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝