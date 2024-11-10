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福島磐梯吾妻Skyline一生必訪！天空之橋「不動澤橋」、15分鐘攻頂「梧棲小富士」福島自駕首選。

不動澤橋 福島 japanwalker 紅葉 more
2024-11-10 11:30:00 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

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東京、大阪去膩了，不妨來福島深度旅遊！一年一定會去好幾次日本的台灣人，可以說是最會玩日本的外國旅客，除了熱門東京、大阪、北海道等地之外，由虎航獨家直飛的福島，更是資深日本玩家最愛的旅遊選擇。一年四季都有不同美景，其中秋季必訪的紅葉名所「磐梯吾妻Skyline」更是夢幻清單之一。自駕行駛在山頂蜿蜒的山路，沿途欣賞壯麗山景、整片山頭的紅葉，甚至是震撼的火山景緻，又或是眺望遠處市區美景，整路都讓人驚呼連連。
福島磐梯吾妻Skyline / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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被評為日本道路百選之一的「磐梯吾妻Skyline」，橫跨吾妻連山，串聯高湯溫泉與土湯峠，總長度28.7公里，最高海拔達1,622公尺，這條道路以「魔女之瞳」大澤火口湖和吾妻小富士等景點為亮點，沿途設有多個觀景台，方便旅客停留拍照，享受大自然的鬼斧神工。特別是在秋季，磐梯吾妻Skyline的紅葉美景更是吸引大量遊客，是被評為福島前三名的紅葉名所。
福島磐梯吾妻Skyline / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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途經的魔女之瞳、一切經山、大瀧、不動澤橋、浄土平、吾妻小富士、天狗岩、紅葉台，更被譽為「吾妻八景」，是攝影愛好者必訪的打卡地標，堪稱是福島最美天際線。因為雪季緣故，僅在每年4月初至11月中旬期間開放，封閉時間視當年下雪情況而定，出發前建議先上網查詢。
福島磐梯吾妻Skyline / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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福島天空之橋「不動澤橋」

行駛於磐梯吾妻Skyline必經的「不動澤橋」，又稱「天空之橋」，是秋季賞紅葉的絕佳景點。這座約170公尺長的橋橫跨在不動澤溪谷之上，每年紅葉季時，橋周圍的山林被染成繽紛的橙紅色，與青綠的樹木相映成趣，景色壯麗如畫。站在橋上眺望，峽谷地形和層層秋葉一覽無遺，猶如置身雲端，尤其在中午或傍晚的陽光映照下，更顯得夢幻迷人，吸引了無數攝影愛好者和遊客前來捕捉福島秋日的自然之美。
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福島零基礎也好登頂「吾妻小富士」

以其迷人的圓錐形山體與富士山相似而得名，從停車場步行約15至20分鐘便可輕鬆登頂，步道旁在秋季有紅葉點綴美不勝收。登上山頂後，不僅可360度俯瞰磐梯山壯觀山脈，山頂火山口直徑達500公尺，覆蓋著細緻的火山灰與礫石，讓人親身感受大自然的震撼。亦可選擇繞火山口步行一圈，約莫一小時的時間，可以好好欣賞獨特的自然景觀。
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福島輕鬆抵達天空之鏡「桶沼」

隱藏在淨土平遊客中心不遠處的「桶沼」，是一座小而寧靜的高山湖泊，四季皆呈現不同的迷人景致，春夏季節，桶沼被鬱鬱蔥蔥的樹木和野花環繞；而秋季更是以滿山的紅葉將湖面染上濃烈的色彩，成為人們賞楓的熱門景點。冬季來臨時，桶沼周邊的雪景則宛如仙境，展現出靜謐又神秘的氛圍。周邊設有觀景步道和休憩設施，讓遊客可以輕鬆地漫步，享受湖光山色的美景。
福島磐梯吾妻Skyline / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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