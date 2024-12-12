寶可夢大師快來收服吉利蛋！近年來日本各地都和寶可夢聯手，以符合地方特色的精靈寶可夢作為觀光大使，並在各地打造超萌主題公園，開啟寶可夢大師日本巡迴之旅。而福島的聲援寶可夢遊「吉利蛋」擔任，並在福島規劃四座主題公園，超萌造型公園不僅是當地小朋友遊樂的好去處，更是寶可夢大師必拍特色景點。



▲▼福島親子景點推薦：寶可夢公園郡山市吉利蛋公園/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



福島郡山市吉利蛋公園

於2019年任命為福島縣的聲援寶可夢「吉利蛋」，其主因是吉利蛋是能夠帶來幸福的寶可夢，和福島縣的「福」字有所關聯，希望在福島透過吉利蛋的散播更多美好幸福感。在福島縣內規劃郡山市「開成山公園」、浪江町「浪江道路休息站」、柳津町「道之驛會津柳津休息站」與昭和村「歲時記廣場公園」四座吉利蛋主題公園，其中交通最便利的開成山公園，為全日本第一座寶可夢公園。▲▼福島寶可夢公園共有四座，其中交通最便利為郡山市吉利蛋公園/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝公園內設有多款吉利蛋造型遊樂設施，最吸睛的莫過於6公尺高吉利蛋造型溜滑梯，粉嫩的外型散發超萌魅力，而背後為簍空設計，穿梭在在兩層樓的溜滑梯，還能發現用吉利蛋蹤跡藏在其中，是大小朋友都超愛的必拍打卡點。一旁還有大舌頭溜滑梯、吉利蛋盪鞦韆、寶寶丁與皮皮造型蹺蹺板等，即便是大人也會在此玩到不亦樂乎，拾回童心，是福島最療癒的旅遊景點。▲▼福島郡山市吉利蛋公園有各種吉利丁造型遊樂設施/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝公園內除了有超萌寶可夢遊樂設施之外，一定要低下頭尋找寶可夢彩繪水溝蓋，將吉利丁和福島特色景點結合，位子就藏在公園前方的看板附近，不仔細看就容易錯過。而公園內的休憩長椅，左右兩側則是有俏皮可愛的皮卡丘，兩邊還有公母之分，愛心尾巴的皮卡丘是女孩子，萌出新高度。▲▼福島郡山市吉利蛋公園寶可夢大師不能錯過的隱藏版打卡點/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝公園旁就連販賣機也是吉利蛋主題設計，雖然沒有吉利蛋限定飲品，但光可愛外觀就能揪大家一起拍一張不一樣的日本販賣機美照。此外，公園旁的休憩站也販售福島限定吉利蛋造型伴手禮，有限定布丁、零食餅乾等，全都有可可愛愛的吉利蛋作伴，不管是不是鐵粉看到都會不小心腦波弱的買單。推薦閱讀： 寶可夢7-11又聯名了！耿鬼思樂冰 伊布霜淇淋14個寶可夢周邊曝光。 ▲▼福島郡山市吉利蛋公園販售限定周邊和主題販賣機/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

地址：郡山市開成1丁目5

電話：024-934-8733(開成山公園管理事務所)

交通方式：郡山車站前搭乘9號巴士，至郡山市役所下車



▲▼福島郡山市吉利蛋公園/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

