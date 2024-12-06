寶可夢大師衝7-11，台灣終於有耿鬼冰了！7-ELEVEN再度跨界和寶可夢聯名，以「冬季嘉年華」為主題推出全新系列冰品、輕食和周邊商品，超萌聯名款讓寶可夢大師心甘情願奉獻荷包，只為了將耿鬼、伊布、皮卡丘等可愛小物帶回家。其中，最受歡迎的思樂冰和霜淇淋杯裝設計也換上耿鬼和伊布造型杯，走過路過就不小心買一杯打卡。



▲▼7-11寶可夢聯名耿鬼思樂冰、伊布霜淇淋和限定寶可夢周邊 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



7-ELEVEN寶可夢聯名

和風漢堡餐99元

鮪魚洋芋溏心蛋三明治49元

歐姆蛋包飯飯糰42元

奶酥捲餡土司(單片)39元

(吊)御料小館韓風洋釀炸雞49元

寶可夢摺疊收納箱639元

寶可夢圓形抱枕399元

寶可夢方形抱枕399元

寶可夢旅行用收納三件組399元

寶可夢零錢掛包(黃/粉/白)199元/款

寶可夢摺疊桌399元

寶可夢玉米餅串連包濃湯風味79元

紫魅冰風暴思樂冰39元

玫瑰鹽濃焦糖雪淋霜49元



7-ELEVEN集點送卡Lucky STAR Ga-Olé卡匣活動

活動日期：2024年12月11日至12月31日止

活動內容：於7-ELEVEN購買寶可夢系列指定商品即可於OPENPOINT APP「小7集點卡」獲得對應點數，集滿5點即可免費兌換寶可夢Lucky STAR Ga-Olé乙張；集滿20點免費兌換奶酥捲餡土司乙個，數量有限兌完爲止。

Lucky STAR Ga-Olé 卡匣兌換時間：卡匣於2024年12月11下午15點起可預約兌換，12月20日起開放取貨。