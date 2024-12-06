寶可夢大師衝7-11，台灣終於有耿鬼冰了！7-ELEVEN再度跨界和寶可夢聯名，以「冬季嘉年華」為主題推出全新系列冰品、輕食和周邊商品，超萌聯名款讓寶可夢大師心甘情願奉獻荷包，只為了將耿鬼、伊布、皮卡丘等可愛小物帶回家。其中，最受歡迎的思樂冰和霜淇淋杯裝設計也換上耿鬼和伊布造型杯，走過路過就不小心買一杯打卡。
▲▼7-11寶可夢聯名耿鬼思樂冰、伊布霜淇淋和限定寶可夢周邊 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理
這次，7-ELEVEN、寶可夢聯名冰品同樣是走可愛路線，思樂冰推出「紫魅冰風暴」新口味，以耿鬼為靈感設計的造型杯，搭配葡萄果香濃郁的酸甜冰沙，讓冰品不僅好吃還超好拍。而「雪淋霜」霜淇淋則推出「玫瑰鹽濃焦糖」限定口味，濃郁焦糖香搭配微鹹的喜馬拉雅山玫瑰鹽，甜而不膩，用可可愛愛的伊布造型紙杯盛裝必須先拍張限動。若買兩件雪淋雙免費再送伊布湯匙，可愛加倍。
▲▼7-11寶可夢聯名耿鬼思樂冰、伊布霜淇淋和限定寶可夢周邊 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理
除了耿鬼思樂冰、伊布雪淋霜之外，這次7-ELEVEN冬季嘉年華還推出多款以寶可夢為主題的美食。推出一系列日式和風洋食，從「和風漢堡餐」到「歐姆蛋包飯飯糰」，每款都有皮卡丘、小火龍、卡比獸等經典寶可夢賣萌。無論是正餐還是零食，7-ELEVEN用滿滿的寶可夢元素讓粉絲驚喜連連。
▲▼7-11寶可夢聯名輕食 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理
而在指定門市中則是加碼推出多款寶可夢實用小物，除了皮卡丘、妙蛙種子、傑尼龜等經典角色，還加入伽勒爾地區的敲音猴、炎兔兒和淚眼蜥等新成員。實用商品如「摺疊收納箱」、「旅行用收納三件組」和「寶可夢摺疊桌」，日常收納更便利；居家粉絲則可選「圓形抱枕」或「方形抱枕」，雙面圖案設計隨心切換。活動期間內購買指定商品即可集點兌換寶可夢Lucky STAR Ga-Olé卡匣。
推薦閱讀：全家寶可夢一番賞！幽靈系寶可夢耿鬼、謎擬Q夜燈帶回家。
▲▼7-11寶可夢聯名實用周邊 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理
7-ELEVEN寶可夢聯名
和風漢堡餐99元
鮪魚洋芋溏心蛋三明治49元
歐姆蛋包飯飯糰42元
奶酥捲餡土司(單片)39元
(吊)御料小館韓風洋釀炸雞49元
寶可夢摺疊收納箱639元
寶可夢圓形抱枕399元
寶可夢方形抱枕399元
寶可夢旅行用收納三件組399元
寶可夢零錢掛包(黃/粉/白)199元/款
寶可夢摺疊桌399元
寶可夢玉米餅串連包濃湯風味79元
紫魅冰風暴思樂冰39元
玫瑰鹽濃焦糖雪淋霜49元
7-ELEVEN集點送卡Lucky STAR Ga-Olé卡匣活動
活動日期：2024年12月11日至12月31日止
活動內容：於7-ELEVEN購買寶可夢系列指定商品即可於OPENPOINT APP「小7集點卡」獲得對應點數，集滿5點即可免費兌換寶可夢Lucky STAR Ga-Olé乙張；集滿20點免費兌換奶酥捲餡土司乙個，數量有限兌完爲止。
Lucky STAR Ga-Olé 卡匣兌換時間：卡匣於2024年12月11下午15點起可預約兌換，12月20日起開放取貨。