全家就有寶可夢一番賞！由台灣萬代南夢宮推出的「寶可夢 Type:Ghost」一番賞，以人氣幽靈屬性寶可夢為主題，帶來多達30款超可愛又實用的商品。從能療癒身心的耿鬼絨毛玩偶到神秘感十足的感溫變色馬克杯，樣樣都讓人愛不釋手。不僅如此，還有散發光芒的謎擬Q夜燈和閃亮造型盤，絕對讓每位訓練家無法抗拒。到指定全家及一番賞官方認證通路即可開抽，更有台灣限定雙重中獎活動等你來挑戰。



▲▼全家寶可夢幽靈系一番賞，超萌耿鬼、謎擬Q周邊/ WalkerLand窩客島整理提供。



全家 寶可夢 Type:Ghost一番賞

販售日期：2024年11月14日（全家便利商店於11月21日開賣）

販售地點：一番賞官方認證店、一番賞官方認證通路及指定全家便利商店

主要商品：

A獎：耿鬼絨毛玩偶

B獎：謎擬Q夜燈

D獎：感溫變色馬克杯

Last One獎：謎擬Q絨毛玩偶

活動加碼：加入台灣一番賞官方LINE，參加雙重中獎活動。