全家就有寶可夢一番賞！由台灣萬代南夢宮推出的「寶可夢 Type:Ghost」一番賞，以人氣幽靈屬性寶可夢為主題，帶來多達30款超可愛又實用的商品。從能療癒身心的耿鬼絨毛玩偶到神秘感十足的感溫變色馬克杯，樣樣都讓人愛不釋手。不僅如此，還有散發光芒的謎擬Q夜燈和閃亮造型盤，絕對讓每位訓練家無法抗拒。到指定全家及一番賞官方認證通路即可開抽，更有台灣限定雙重中獎活動等你來挑戰。
▲▼全家寶可夢幽靈系一番賞，超萌耿鬼、謎擬Q周邊/ WalkerLand窩客島整理提供。
首選A獎高約25公分的耿鬼絨毛玩偶，毛茸茸的觸感搭配深紫色外型，讓人忍不住想緊抱不放。B獎謎擬Q夜燈則將可愛與實用結合，在夜晚溫暖你的空間。C獎更有多款絨毛玩偶，如燭光靈、多龍梅西亞等，皆附鑰匙圈掛繩，隨時隨地展現你的幽靈系風格。D獎感溫變色馬克杯的圖案更隨溫度而變化，帶來滿滿驚喜。E獎造型盤從不同角度觀看還會閃閃發光，絕對是居家氛圍營造的必備好物。
▲▼全家寶可夢幽靈系一番賞約30款周邊拼人品抽/ WalkerLand窩客島整理提供。
更有趣的是，最後一張抽獎券能獲得Last One獎的謎擬Q絨毛玩偶，這款玩偶以其可愛的樣貌成為粉絲最想收藏的商品之一。其他獎項包括可愛實用的磁鐵、幽靈系主題文件夾與夜光毛巾，讓每一位參加抽獎的粉絲都能收穫滿滿。想要提升抽中率嗎？只要加入台灣一番賞官方LINE好友，登錄抽獎紙籤序號，還能多一次機會抽中台灣限定的謎擬Q夜燈，訓練家們快行動起來。
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▲▼全家寶可夢幽靈系一番賞台灣限定雙重獎項，謎擬Q夜燈快帶回家/ WalkerLand窩客島整理提供。
全家 寶可夢 Type:Ghost一番賞
販售日期：2024年11月14日（全家便利商店於11月21日開賣）
販售地點：一番賞官方認證店、一番賞官方認證通路及指定全家便利商店
主要商品：
A獎：耿鬼絨毛玩偶
B獎：謎擬Q夜燈
D獎：感溫變色馬克杯
Last One獎：謎擬Q絨毛玩偶
活動加碼：加入台灣一番賞官方LINE，參加雙重中獎活動。