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泡泡瑪特聖誕樹！9大POP MART聖誕遊樂場 衝西門町免費拍。

POP MART 泡泡瑪特 聖誕節 西門町 more
2024-11-23 12:21:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

西門町聖誕節是POP MART！只要有新品開賣，總是會造成夜排搶買的人潮，這次一年一度的「2024西門PLAY樂購町」，找來人氣泡泡瑪特聯手，將西門町商圈打造成專屬於POP MART的遊樂場，其中最大亮點就是超過800公尺高的POP MART聖誕樹，放大版的labubu藏在聖誕樹裡頭，超萌模樣就算只是路過，也會停下腳步拍不停。

▲▼2024西門PLAY樂購町  POP MART泡泡瑪特聖誕遊樂場WalkerLand窩客島整理提供。

將於11/30~12/31正式點燈的「2024西門PLAY樂購町」，以多巴胺繽紛色系為主題發想，特別邀請到近年大爆紅的POP MART泡泡瑪特坐鎮，將西門町變成繽紛的街頭遊樂場，在西門町各個角落打造9大打卡點，位於西門捷運六號出口後方的「POP MART 聖誕樹」是必拍中諞，POP成員集結在這，萌出新高度。並在真善美廣場規劃大型「泡泡樂購區 POP MART」快閃店，店內預計販售限定款周邊，勢必會再掀起搶購熱潮。

▲2024西門PLAY樂購町 POP MART聖誕樹/ WalkerLand窩客島整理提供。



而在紅樓廣場處則是有「POP MART 街頭遊樂場」將傳統紅磚意象和西門町年輕潮流文化結合；「POP MART 街頭遊樂場」部分則是在中華路一段有傳遞能量祝福的裝置藝術；武昌街長虹飯店前有腳踩著甜甜圈跳芭蕾的夢幻打卡點等，各種不同POP MART角色在西門町角落獻上最高萌度。

▲▼2024西門PLAY樂購町 POP MART泡泡瑪特聖誕裝置藝術/ WalkerLand窩客島整理提供。


此外，也和快車肉乾合作推出「厚蜜汁肉乾」、「快車肉乾 小豬閃耀耶誕之旅」等造型裝置藝術，販售招牌杏仁香脆肉紙與超厚蜜汁肉乾，更推出耶誕限定小禮，讓民眾享受美味與節慶祝福。並串連西門町商圈店家響應，在活動期間和指定門市可享限定優惠。每週末更規劃人氣表演團體登台，有創作女團BOOM！怪物星人、新生代偶像洪暐哲和剎那 SETXUNA等人氣表演，節目涵蓋流行音樂、動畫電玩及二次元偶像。

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▲▼2024西門PLAY樂購町 快車肉乾聖誕樹、聖誕小屋/ WalkerLand窩客島整理提供。


 

2024西門PLAY樂購町

活動時間：2024/11/30~12/31
 

2024西門PLAY樂購町 週週玩色派對 

演出節目流程
11/30(六) 14:40-18:30 活力橘紅第一週
14:40-15:30 DJ Mayà
15:30-16:00 麥麥樂天團
16:00-18:30 玩色派對主理人 洪暐哲

12/07(六) 14:00-17:00 潮流電色第二週
14:00-14:30 Ruka Banana
14:30-15:00 暖爐 Stove
15:00-15:30 有樹
15:30-16:00 AnDe Twins
16:00-16:30 剎那 SETXUNA
16:30-17:00 ひいろ HIIRO

12/14(六) 14:00-17:00 潮流電色第三週
14:00-14:30 虹星 iRiSTELLA
14:30-15:00 THEΔRAREz 
15:00-15:30 Moose 慕斯
15:30-16:00 セイ★星文 
16:00-16:30 ゼーノ 跌倒
16:30-17:00 存在証明 NO FACE NO REaLiTY

12/21(六) 14:00-17:00 粉色多巴胺第四週
14:00-14:30 Karei & ooo 
14:30-15:00 微光パレット
15:00-15:30 兔兔夢娜
15:30-16:00 稲妻 莉央
16:00-16:30 悪戯ピエロ
16:30-17:00 溟海 オシアナス 

12/28(六) 14:00-17:00 粉色多巴胺第五週
14:00-14:30狂薬の犬
14:30-15:00 Re:TurN-Capture-
15:00-15:30 大冰𝕏𝕏𝕃𝕀ℂ𝔼-特大冰塊
15:30-16:00 日蝕 エクリプス 
16:00-16:30 初恋 Eternal 
16:30-17:00 木苺 FRUCTOSE

 

 

 

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