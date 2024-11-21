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灌籃高手快閃店超好買！日本限量籃球吊飾、經典球衣組要用搶的。

灌籃高手 快閃 台中 中港店 more
2024-11-21 17:50:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：灌籃高手台中中港快閃店
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

灌籃高手回憶殺！最讓男孩子熱血沸騰的日本經典動漫「灌籃高手」，隨著《THE FIRST SLAM DUNK》劇場版回歸上映，在台中新光中港店推出全新快閃店，於即日起至12/15期間，不僅帶著籃球迷重溫劇場版的激情，還推出多款限量周邊商品，讓粉絲卡拿出來刷爆。

▲▼灌籃高手 台中快閃店/ WalkerLand窩客島整理提供。



台中快閃店不僅完整重現劇場版經典視覺，還加入全新籃球場元素，空間規模更勝台北場。現場推出眾多人氣商品，包括經典角色球衣組復刻回歸，外盒設計以球鞋盒為靈感，內含迷你籃球與限量小貼紙，是灌籃高手鐵粉必收的夢幻逸品。

▲▼灌籃高手 台中快閃店周邊，經典角色球衣組復刻回歸/ WalkerLand窩客島整理提供。


除了超搶收經典周邊回歸之外，也加碼推出多款新品，包括小朋友服飾、主場球褲及經典劇照周邊等新品，讓大小朋友都能一次滿足。就連日本進口的限量小籃球造型吊飾，也快閃來台販售，每週還有不同的紀念章設計等待粉絲蒐集，增添趣味性與收藏價值，可以隨時關注官方FB「東映動畫活動專區」貼文訊息，搶買最新限定周邊，感受灌籃高手的經典魅力。

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▲▼灌籃高手 台中快閃店日本限量小吊飾/ WalkerLand窩客島整理提供。





灌籃高手 台中快閃店 店家資訊
活動期間：2024年11月15日(五)～12月15日(日)
營業時間：平日 11:00～22:00、假日10:30～22:00
活動地點：新光三越台中中港店10樓天空劇場

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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