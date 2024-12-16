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福島紅牛公園玩瘋！超巨型紅牛溜滑梯免費玩，日本親子景點推薦。

紅牛公園 福島景點 公園 親子 more
2024-12-16 08:19:00 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

福島才不只有寶可夢吉利蛋公園！位於福島會津若松的紅牛公園，是位於路邊的小巧可愛的主題公園，公園內有各種紅牛造型遊樂設施，因為日本電視節目的介紹迅速爆紅，讓人直衝現場直呼太可愛之餘，還忍不住玩起來，即便是大人也玩到不亦樂乎，到訪福島千萬不要錯過這個在地免費景點。

▲▼福島景點推薦「紅牛公園」免費玩 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



福島會津地區經典鄉土玩具「紅牛」，是可以除厄運、招好運的吉祥物，是福島在地特色吉祥物之一。尤其是在會津若松地區更是隨處都能看到紅牛的蹤跡，無論是火車站前鎮座的大紅牛，還是琳瑯滿目的紅牛伴手禮，搖頭晃腦的模樣可愛爆擊。

▲▼福島會津若松紅牛公園中有許多紅牛造型遊樂設施 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


而爆紅的紅牛公園中的溜滑梯、搖搖椅和飲水台等通通都是紅牛的造型，其中巨型溜滑梯更是讓人玩到不想走，從側邊樓梯爬進紅牛身體裡，再從後面屁股一溜而下，超逗趣的設計讓大朋友都搶著想玩。小巧可愛的紅牛搖搖椅排排站，也可以拍出童心未泯的歡樂照片。非常適合安排一場親子同遊或悠閒散步。下次到訪福島遊玩，不妨來紅牛公園拾回童心。

推薦閱讀：日本寶可夢公園激推！福島吉利蛋公園「超巨吉利蛋溜滑梯 皮卡丘椅」親子必遊。

▲▼福島紅牛公園有紅牛溜滑梯、紅牛搖搖椅 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


 

福島景點 紅牛公園 

地址：福島縣會津若松市神指町大字高久字北條163-12
電話：0242-39-1275(會津若松市役所)

 

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