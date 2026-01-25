> 旅遊 > 史努比家族進駐台中市政公園！3公尺史努比與奧拉夫萌翻亮相，攜手台中交通局打造最可愛城市風景。

2026-01-25 14:00文字：記者 楊婷雅 攝影：記者 楊婷雅
史努比粉絲快衝台中！從市政公園大型氣偶到城市交通設施全面換裝，結合史努比與交通安全宣導，打造療癒又有趣的台中街景。

史努比家族進駐台中市政公園！2026年的台中洋溢童趣氛圍，繼高達三層樓的嚕嚕米（姆明）成為市民廣場焦點後，史努比也接棒現身，成為最新人氣台中打卡景點。為了營造更親切、有趣的交通安全城市，台中市交通局邀請史努比與花生漫畫夥伴們走進城市日常，將熟悉的角色設計巧妙結合在紅綠燈、捷運站及停車相關設施。首先亮相的是史努比紅綠燈，綠燈時陪著行人一起穿越斑馬線，紅燈時則能看見牠放鬆歇息的可愛模樣，讓用路人紛紛被史努比療癒。▲史努比家族進駐台中市政公園，吸引眾多史努比粉絲搶拍。（攝影：楊婷雅）

史努比家族攻佔台中市政公園

自2026年1月19日至2月22日，台中市議會前的市政公園將化身為童趣滿滿的史努比交通安全樂園。現場展出高約3公尺的史努比與歐拉夫（Olaf）大型氣偶，搭配多款造型吸睛的立體裝置藝術，其中更包含少見的紫色糊塗塔克，讓整個園區充滿驚喜與拍照亮點，同時傳遞寓教於樂的交通安全概念，打造專屬台中的史努比主題安全交通體驗空間。▲市政公園展出高約3公尺的史努比大型氣偶。（攝影：楊婷雅）

史努比陪你暢行台中

同時，史努比的可愛身影將遍布台中市，無論是紅綠燈、公車候車亭、捷運站和停車等交通相關設施，都能發現牠的蹤跡。部分公車路線更量身打造史努比主題彩繪車身，結合交通局推動的安全宣導內容，讓大家在移動城市的過程中有史努比一路相伴，也為喜愛史努比的粉絲多了一個來台中旅遊的理由。

台中打卡景點情報

