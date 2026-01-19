> 生活 > 史努比紅綠燈現身台中街頭！從台中市政府到逢甲商圈，史努比粉絲駐足搶拍。

tiger Walker 玩樂季史努比紅綠燈
2026-01-19 15:20文字：記者 楊婷雅 攝影：記者 楊婷雅
台中紅綠燈出現換史努比，從市政府站到逢甲、中山醫學大學，共9處路口成為打卡新亮點，也讓交通安全宣導更加吸睛。


史努比紅綠燈陪你過馬路！台中除了科博館周邊路口設有恐龍造型的特色紅綠燈外，現在又新增了9處路口，換上深受全球喜愛的經典卡通人物史努比，吸引不少民眾停下腳步拍照留念。而史努比出現在紅綠燈上，其實是源自台中市交通局的創意巧思，希望透過生動有趣的動畫呈現，提高用路人對交通安全的重視。

▲台中共有9個路口設置史努比紅綠燈。（攝影：楊婷雅）
▲台中捷運市政府站路口便是設置史努比紅綠燈其中一處。（攝影：楊婷雅）
搭捷運就能到！市政府站史努比紅綠燈萌翻天

其中一處史努比主題紅綠燈，設置在台中捷運市政府站附近路口，對於搭乘大眾運輸來台中遊玩的史努比迷而言，是最方便取景拍照的地點之一。當號誌顯示紅燈時，史努比會乖巧地坐著等候，可愛模樣讓人忍不住多看幾眼；而燈號轉為綠燈時，史努比則站起身來向前行走，陪伴行人安全過馬路。

▲顯示紅燈時，史努比會乖巧地坐著等候。（攝影：楊婷雅）
史努比紅綠燈遍布台中！逢甲、中山醫學大學也都有

史努比紅綠燈不只在捷運市政府站看得到史努比可愛身影，包括逢甲商圈以及中山醫學大學等周邊路口，都設置了史努比行人紅綠燈，成為台中街頭新亮點；許多民眾看到後直呼「真的太可愛了，會讓人想多走幾次斑馬線」、「等紅燈時低頭滑手機的人變少了」，也有人特地繞路只為拍下史努比過馬路的畫面。就連來自香港的史努比粉絲也表示相當羨慕，認為這樣的設計不僅療癒人心，也讓交通安全宣導變得更加貼近生活。

▲綠燈時，史努比則站起身來向前行走。（攝影：楊婷雅）
