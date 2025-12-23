台中火車站咖啡廳推薦！有純咖啡廳 復古美式風格，特調咖啡和厚片奶酥必點。

台中火車站周邊的「有純咖啡廳」，以復古美式風格打造舒適空間，提供特色咖啡、精選甜點與輕食，交通便利，是咖啡迷放慢步調、享受片刻悠閒的理想選擇。

台中火車站咖啡廳推薦！「有純咖啡廳」落腳距離台中車站步行約5分鐘的巷弄老宅，空間以復古美式風格為主軸，保留老屋原有輪廓與細節，搭配精心挑選的復古歌單與不定期舉辦的活動，打造出一處節奏緩慢的咖啡空間，是許多台中咖啡迷的秘密基地；「有純咖啡廳」除了咖啡之外，亦供應多款甜點與輕食，其中奶酥厚片深受顧客喜愛，成為不少人喝咖啡、短暫放鬆的台中咖啡廳首選。



▲「有純咖啡廳」為台中火車站附近人氣咖啡廳。（攝影：楊婷雅）



▲音樂為「有純咖啡廳」靈魂之一。（攝影：楊婷雅）





藏在台中火車站附近的美式復古咖啡聽

自台中北區搬遷至台中火車站周邊的「有純咖啡廳」，藏在李方艾美酒店旁的巷弄內，鬧中取靜，位置便利卻保有低調氛圍。店內空間以時髦的美式復古風格為核心，搭配老闆精心挑選的音樂，並提供漫畫供大家閱讀，交織出舒適愜意氛圍。咖啡迷在享用咖啡之餘，還能盡情悠閒度過片刻時光；此外，「有純咖啡廳」的甜點與輕食選擇也頗具特色，與多間知名店家合作，例如：費南雪來自唐粉俱樂部、翻轉焦糖肉桂卷則出自木木先生，甚至還能品嘗到高雄人氣台式餐酒館空腹虫大酒家的波隆那千層粄與西班牙烘蛋。

▲「有純咖啡廳」店內環境。（攝影：楊婷雅）

有純咖啡廳必點！特調一號 x 奶酥厚片

「特調一號」為「有純咖啡廳」的招牌咖啡之一，老闆將烏梅汁與濃縮咖啡巧妙融合，入口首先帶來酸甜的果香，隨後檸檬香茅釋放清爽草本氣息，頂層的馬告奶蓋則中和鮮奶油的甜膩感，帶來柔和辛香與綿密口感，整體香氣清新、層次分明；「特調二號」則以鳳梨汁為基底，搭配濃縮咖啡、香料、菊花，並以自製黑糖糖漿連結各種風味，呈現豐富的風味體驗；輕食部分，出自長板凳工作室的奶酥厚片同樣備受好評，外層酥脆、內裡鬆軟，奶香細膩而不膩口，遂為眾多咖啡迷在「有純咖啡」必點心頭好。

▲「有純咖啡廳」特調一號。（攝影：楊婷雅）

台中文青和咖啡迷的秘密基地「有純咖啡廳」

「有純咖啡廳」位於台中火車站周邊，交通便利，無論是趕車前後或假日出遊都能順道前來小歇。店內以復古美式風格為主，保留老屋特色，搭配精選音樂與漫畫閱讀角落，營造出放鬆自在的氛圍，適合獨自沉澱或相約志同道合的朋友來一場午後聚會；咖啡與輕食同樣令人印象深刻，其中與長板凳工作室合作的奶酥厚片外酥內鬆、奶香細膩，是許多饕客在此的下午茶組合；無論是想在台中火車站周邊找一間舒適的咖啡廳享用咖啡，或是單純想品嘗專業的甜點與輕食，「有純咖啡廳」皆是數一數二的選擇。

▲奶酥厚片為「有純咖啡廳」人氣品項。（攝影：楊婷雅）



▲「有純咖啡廳」氛圍愜意舒適，是許多咖啡迷的秘密基地。（攝影：楊婷雅）









「有純咖啡廳」店家資訊

營業時間：12:00～19:00（週一、二公休）

地址：台中市中區民權路14巷25號

文青的台中火車站咖啡廳名單

推薦閱讀：瞬間移動到東京喫茶店！台中火車站附近，日式復古風咖啡廳「富吉珈琲」，推薦焦糖布丁、提拉米蘇。

推薦閱讀：藏在五樓的喫茶店！進駐半世紀老建築、結合古董家具的老屋咖啡廳「喫茶Sénmi」，推薦昭和布丁。

推薦閱讀：文青筆記起來！「喫茶月滿」是台中咖啡店、也是書店，喝「令苟冰咖啡」配布丁，享受老派日式下午茶時光。



