五月天雪花音樂盒來了！來台中文化創意產業園區五月天沉浸式展，順道拍五月天公仔。

台中文化創意產園區推出《MAYDAYLAND in Taichung》沉浸式特展，結合音樂盒、水晶球與多款主題裝置，打造五月天25週年台中限定打卡亮點，吸引歌迷與旅人爭相朝聖。

台中五月天打卡景點加1！眾多五月天歌迷引頸期盼的《MAYDAYLAND in Taichung》沉浸式特展即將登場，展覽地點選在台中文化創意產業園區，為五月天25週年巡迴演唱會「回到那一天」台中場的重要延伸活動之一。台中文化創意產業園區規劃多處主題拍照點與裝置藝術，結合五月天公仔、五月天雪花音樂盒設計等，預期將吸引大批五月天歌迷前往參觀、打卡朝聖。 ▲五月天音樂盒位於台中文化創意產業園區中央廣場。（攝影：楊婷雅）

▲五月天公仔進駐台中文化創意產業園區。（攝影：楊婷雅）

五月天雪花音樂盒，封存五月天的音樂記憶

台中文化資產園區鄰近台中火車站，園區內最受矚目的五月天藝術裝置，正是位於中央廣場的超大型五月天雪花音樂盒。五名成員位於透明球體裡頭，搭配燈光與旋轉設計，隨著音樂響起，營造如夢似幻的氛圍，彷彿將五月天的音樂旋律與青春回憶收藏其中。不論白天或夜晚，五月天雪花音樂盒勢必將成為五月天粉絲駐足拍照的熱門焦點。

▲五月天音樂盒位於台中文化創意園區中央廣場。（攝影：楊婷雅）

五月天Ｑ版公仔進駐台中文化創意產業園區

除了備受矚目的五月天音樂盒裝置外，台中文化創意產業園區內各個角落也可見五月天主題視覺設計巧妙融入空間之中。多款裝置藝術分布於老倉庫建築與戶外開放場域之間，包括深受粉絲喜愛的五月天 Q 版公仔、象徵團員意象的五球公仔等。五迷在園區漫步的同時，不僅能感受園區歷史建築的氛圍，也能體驗五月天音樂元素與歷史空間交織出來的獨特情境。

▲五月天公仔進駐台中文化創意園區。（攝影：楊婷雅）

順遊台中公園湖心亭，一次收藏五月天台中風景

台中文化創意產業園區長期深耕文化與創意轉譯，此次引入五月天主題元素，不僅成功吸引年輕族群與外地遊客，也讓流行音樂走出舞台、融入城市日常風景。透過音樂裝置與公共空間的結合，為台中冬季觀光增添話題亮點，同時為城市留下屬於五月天與樂迷的共同記憶；此外，也相當推薦延伸行程至鄰近市區的台中公園，湖心亭周邊同樣設置巨大五球公仔，搭配湖面景致，成為人氣拍照地標。夜間則結合燈光與視覺設計，讓五球裝置在夜色中展現不同風貌，不論白天或夜晚造訪，都能拍出截然不同的畫面，為五月天主題的城市巡禮畫下豐富而完整的一站。

▲五球公仔現身台中文化創意產業園區。（攝影：楊婷雅）

▲五月天限定沉浸式特展「MAYDAYLAND in Taichung」12月19日開展。（攝影：楊婷雅）

「台中文化創意產業園區」資訊

營業時間：09:00～17:00（週一公休）

地址：台中市南區復興路三段362號

電話：04 2217 7777

備註：戶外24小時開放



