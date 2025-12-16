foodpanda粉紅耶誕村降臨台中審計新村！最萌耶誕美食村登場，4 米高foodpanda 耶誕樹拍爆。

台中審計新村攜手 foodpanda 打造粉紅耶誕村，高 4 米「粉莓好耶～誕樹」、限定飄雪秀與多處趣味裝置，結合美食與拍照體驗，成為耶誕期間必訪打卡熱點。

來台中過粉色耶誕節！台中知名文創聚落「審計新村」今年將與外送平台foodpanda攜手合作，於12月1日至12月31日推出限定主題耶誕活動「HOHOHO呷～foodpanda耶誕美食村」。此活動以「耶誕大餐」為核心概念發想，打造結合foodpanda的粉紅聖誕樹，將審計新村這塊充滿歷史與創新精神的空間，搖身一變為今年最具節慶氛圍、也最亮眼的台中耶誕打卡熱點。

▲審計新村和foodpanda攜手打造耶誕村。（攝影：楊婷雅）

▲foodpanda現身審計新村。（攝影：楊婷雅）

4米高粉紅 foodpanda 耶誕樹，4天限定飄雪演出

打破白色耶誕的既定框架，「HOHOHO呷～foodpanda耶誕美食村」於審計新村規劃多處主題裝置，掀起話題性十足的台中耶誕打卡熱點。其中，中央廣場設置高達四公尺的主視覺裝置「粉莓好耶～誕樹」，以粉紅色與莓果元素為設計主軸，呈現明亮且具辨識度的節慶意象。白天展現清新活潑的視覺風格，夜間則隨燈光亮起，轉化為柔和且富層次的浪漫場景；此外，「粉莓好耶～誕樹」將於 12 月 20、21、24、25 日上演限定飄雪秀， 13:00 至 19:00 期間每30分鐘一場、每場 3 分鐘，白色雪花於老屋聚落間緩緩飄落，浪漫滿分。



▲4公尺高「粉莓好耶～誕樹」。（攝影：楊婷雅）

foodpanda審計新村打卡熱點

巷口則利用整面彩繪牆打造出童話風格的「薑薑薑薑～餅屋」，提供趣味的互動打卡點；二樓外側空橋可見到「胖胖達送～HO禮」的可愛身影；而中央空橋則懸掛著巨大的「天天爽叫～HO鍋」外送紙袋，極具創意與視覺震撼力。沿著空橋走道延伸，還有療癒的「圈圈圓圓～甜甜圈」造景，搭配巧克力風格的造型長椅，讓遊客能在享受甜點般的甜蜜氛圍中，捕捉充滿童趣的耶誕鏡頭。



▲「薑薑薑薑～餅屋」也是審計新村熱門打卡點。（攝影：楊婷雅）

審計新村攜手 foodpanda， 邀你漫遊粉紅耶誕村

延續「HOHOHO呷～foodpanda耶誕美食村」的主題精神，審計新村透過一系列精心設計的裝置藝術與節慶活動，成功串聯美食、拍照與逛遊體驗，預期將吸引眾多在地居民和旅人前來朝聖，成為台中耶誕期間不可錯過的打卡景點；12月活動期間除了推出四天限定的浪漫飄雪特效與 pandapro攤位專屬耶誕好禮兌換外，園區內數家人氣品牌，包括成真咖啡、旅禾烘焙、RE 調香室等，亦同步祭出耶誕優惠與限定商品，讓大家在粉紅耶誕氛圍中，盡情感受審計新村獨有的節慶魅力。

▲foodpanda一系列裝置藝術於審計新村亮相。（攝影：楊婷雅）



▲審計新村集結特色商店與暮暮市集，為台中人氣景點。（攝影：楊婷雅）





「HOHOHO呷～foodpanda耶誕美食村」活動資訊

活動期間：2025年12月1日至12月31日點燈時間：17:00～22:00活動地點：台中市西區民生路368巷2弄12號（審計新村）

審計新村、國美館附近美食情報

推薦閱讀：台中約會餐廳推薦！知味滋味Knowing Taste 國美館附近創意西式料理，義大利麵、燉飯吃起來 。

推薦閱讀：玩具迷必衝的台中咖啡廳！Boro Boro Coffee滿滿玩具結合咖啡，藏身國美館的美式風咖啡館。

推薦閱讀：通通百元有找！碗公「冰角拿鐵」、可愛甜點「搖擺小山丘」必點，「DM CAFE」台中文青老宅咖啡廳。