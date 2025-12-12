不只新北耶誕城！新莊 蘆洲聖誕點燈搶先看，4米夢幻聖誕花束超夢幻。

新北中港大排與鴨母港溝一次點亮！粉紫光廊、麋鹿企鵝裝飾和四米高聖誕花束，超適合週末散步拍照。

才不只有新北耶誕城，新莊、蘆洲也有超夢幻聖誕打卡點！一年一度最浪漫的聖誕月，各地都點起夢幻聖誕燈飾過節，而近年整修變成在地人散步好去處的新莊中港大排、蘆洲鴨母港，也將在12/13晚間17點同步點亮耶誕燈海，打造最適合散步的城市光景。沿線樹影、河岸光影與冬夜微風交織，讓人一下班就想往河廊走去。最吸睛的亮點則落在鴨母港溝萬福廣場，一座高達四公尺的立體聖誕花束悄悄綻放，成為今年最有儀式感的耶誕打卡新地標。



▲新莊中港大排聖誕打卡裝置免費拍。

▲新莊中港大排、蘆洲鴨母港溝聖誕燈飾。





新莊、蘆洲耶誕燈海亮起來！新北兩大河廊一次浪漫

聖誕燈飾設計也充滿巧思，中港大排的行道樹以柔和淺粉與深紫漸層交織，彷彿替冬夜加上一層浪漫濾鏡，想拍唯美光廊的必定不能錯過。鴨母港溝一側則更添趣味，活潑麋鹿與企鵝燈飾沿途陪伴，每棵樹下還有五顏六色的小聖誕樹，讓整段河廊變成色彩跳動的耶誕樂園。立體聖誕樹、聖誕帽燈飾與河面倒映的光影相互襯托，無論是親子散步、朋友拍照，或情侶約會，都能找到屬於自己的浪漫角落。



▲新莊中港大排、蘆洲鴨母港溝聖誕燈飾，將於12/13晚間17點正式點燈。





新北親水河廊變身夢幻夜景！週末散步剛剛好

中港大排與鴨母港溝本就是新北代表性的休憩河廊，白天綠意盎然，夜晚則因燈海加乘而呈現不同風貌。水面反射光影，像把整座河岸換上一層夢幻濾鏡，也替冬季夜晚添入一份溫暖。市府團隊多年整治後，兩地已成居民常去的散步路線，今年更透過耶誕燈飾讓熟悉的環境變得嶄新又充滿驚喜。無論是想捕捉年度限定場景，或單純想走一段舒服的冬夜散步，都能在此找到放鬆片刻，感受最具節慶感的城市亮點。



▲鴨母港溝周邊每棵樹下還有五顏六色的小聖誕樹。









亮燈時間：12月13日起每日17：00－22：00亮燈。





中港大排 交通資訊

捷運環狀線幸福站出口，步行約10分鐘。

公車99、299至財源廣場下車步行約2分鐘。





蘆洲鴨母港溝 燈飾

亮燈時間：12月13日起每日17：00－22：00亮燈。





蘆洲鴨母港溝 交通資訊

捷運蘆洲站1號出口轉乘14、581、806、816、橘16、橘17至永安里站，步行約3分鐘。

自行開車可導航至蘆洲永安南路2段與中山二路交叉口。





