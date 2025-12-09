沉浸式歐洲聖誕體驗！佐登妮絲城堡冬日飄雪季，999元享新天地龍蝦火雞Buffet再送千元好禮。

南臺灣竟然下雪了！佐登妮絲城堡週末限定飄雪，搭配新天地星級火雞饗宴，今年聖誕不用出國也能享受歐洲貴族般的夢幻假期。

時序進入充滿儀式感的十二月，南臺灣的陽光下竟飄起了浪漫白雪，這場景並非夢境，而是嘉義佐登妮絲城堡為旅人獻上的年度大禮。今年冬季，這座被譽為臺版凡爾賽宮的城堡，不僅延續了備受好評的南臺灣最大人造雪景活動，更在餐飲體驗上迎來重磅升級。佐登妮絲集團宣佈與全臺首家掛牌上市的新天地餐飲集團強強聯手，將於聖誕前夕推出為期兩天的限定星級Buffet，將視覺的歐式壯麗與味覺的奢華享受完美結合，為遊客打造一場身心靈皆富足的冬日假期。



▲佐登妮絲城堡打造南臺灣最大人造雪景，即日起至2026年2月22日每週末浪漫飄雪，讓遊客彷彿置身歐洲冬日仙境

南臺灣最大人造雪景再現，漫遊佐登妮絲城堡體驗歐式浪漫聖誕

走進佐登妮絲城堡，彷彿瞬間穿越至歐洲的冬日街頭，為了營造最真實的異國氛圍，園區特別規劃了長達數月的飄雪季，即日起至2026年2月22日的每個週末午後，城堡廣場都將降下皚皚白雪。特別是在12月24日平安夜與12月25日聖誕節這兩天，更加碼了降雪場次，讓遊客無需出國便能置身於紛飛雪花之中。在氣勢磅礴的巴洛克建築映襯下，隨手一拍即是如電影場景般的唯美畫面，這也讓佐登妮絲城堡成為今年冬季情侶約會與親子旅遊的熱門首選，不僅能感受濃厚的節慶氣息，更能捕捉到專屬於南國冬日的奇蹟美景。



▲佐登妮絲集團副董事長陳政治親臨聖誕派對現場，與民眾在雪景中熱情互動，將節慶歡樂氣氛推向高潮





新天地餐飲集團星級主廚坐鎮，限量聖誕火雞吃到飽Buffet驚艷味蕾

除了視覺上的饗宴，今年最受矚目的亮點莫過於餐飲體驗的全面升級。佐登妮絲首度攜手餐飲界巨擘新天地餐飲集團，於12月20日及21日推出限時兩天的聖誕饗宴。這場盛宴由星級主廚蔣育生親自監製，將經典的西式節慶料理與精緻的中式烹調手法巧妙融合。現場最吸睛的莫過於現切的聖誕迷迭檸檬烤火雞，主廚嚴選鮮嫩肉質，佐以迷迭香與檸檬的清新香氣，透過精準火候烤製出外皮金黃酥脆、內裡多汁不膩的頂級口感。為了回饋遊客，活動祭出早鳥優惠價999元，不僅能享用原價1280元的豪華自助餐，還豪邁加贈總價值超過2000元的聖誕禮包，內含城堡門票及熱銷面膜，讓旅客在品嚐美食之餘也能滿載而歸。



▲聖誕饗宴Buffet限時登場，民眾可享用由星級主廚監製的豐富料理，感受視覺與味覺的雙重滿足





穹頂之下的藝術對話，陳秋玉集象主義畫展演繹色彩與情感的交響

在享受喧鬧歡騰的節慶氛圍之餘，城堡內也為喜愛藝文的旅人保留了一方靜謐天地。穹頂大廳三樓目前正展出臺灣知名畫家陳秋玉的個人畫展，主題定為「城堡故事與浪漫花語」。作為集象主義的創始人，陳秋玉擅長運用大膽鮮明的色彩堆疊，將旅行中的城市記憶與花卉意象轉化為多層次的視覺語彙。漫步於畫作之間，觀者彷彿進入了一個由色彩與情感交織而成的想像世界，每一幅作品都像是在訴說著一段細膩的故事，讓這趟城堡之旅不僅有外在的感官刺激，更增添了深度的文化底蘊與藝術薰陶。



▲穹頂大廳三樓展出藝術家陳秋玉「集象主義」畫展，以鮮豔色彩與細膩筆觸，引領觀者進入充滿想像的藝術世界





佐美喵聖誕巡遊與貴族舞會登場，打造親子同樂的歡樂嘉年華

對於親子家庭而言，週末的城堡更是一座歡樂的遊樂園。擁有高人氣的吉祥物佐美喵將於12月20日與21日驚喜現身，帶領著遊行隊伍與現場民眾近距離互動。可愛逗趣的佐美喵不僅會與大小朋友合影留念，還準備了精美的小禮物要分送給幸運的遊客。此外，現場還將舉辦盛大的聖誕貴族舞會，搭配2026年世界年度夫人先生選拔賽的暖身活動，各國選手將化身歐洲宮廷貴族參與這場華麗舞宴，讓遊客彷彿置身於百年前的歐洲宮廷，親身體驗一場跨越時空的貴族生活，熱鬧非凡的活動安排勢必將節慶氛圍推向最高潮。



▲園區內的巨型軟糖熊換上俏皮的聖誕限定裝扮，繽紛可愛的造型成為今年冬季最受歡迎的打卡熱點





歲末年終的身心療癒提案，全新脈動30SPA課程釋放深層壓力

在盡情玩樂與享用美食之後，佐登妮絲也不忘照顧旅人疲憊的身軀。正值歲末年終，許多人累積了一整年的工作壓力與疲勞，為此佐登妮絲特別推出了全新的「脈動30」SPA課程。這項課程設計理念源自於陰脈之海的逆行循環概念，透過專業美容師溫暖厚實的手掌包覆，搭配特製的溫熱按摩油與複方精油，進行30分鐘的高效深層揉壓。這套課程專為現代人忙碌的生活節奏量身打造，能有效舒緩肌肉緊繃並改善睡眠品質。即日起至2026年2月，民眾能以699元的限時體驗價，在城堡的優雅環境中享受這段專屬的療癒時光，讓身心狀態在年末之際重新歸零，以煥然一新的面貌迎接新的一年。



這場結合了美景、美食、藝術與療癒的冬日盛會，展現了佐登妮絲城堡在觀光經營上的深度與廣度，而與新天地餐飲集團的合作備忘錄簽署，更預告了未來雙方將在餐旅體驗上激盪出更多令人期待的火花。



▲佐登妮絲城堡推出南臺灣最大的人造雪景，每週末限時飄雪登場！城堡瞬間化身浪漫冬日仙境，帶你沉浸體驗最夢幻的聖誕氛圍





冬日城堡 南臺灣最大人造雪

活動時間： 即日起至2026/2/22（日），每週末16:00、17:00各一場。

加碼場次：12/24（三）、12/25（四）16:00、17:00各一場 。

活動內容： 南臺灣最大規模人造雪景，打造歐洲浪漫雪國氛圍 。

佐登妮絲城堡X新天地餐飲集團 聖誕聯歡BUFFET饗宴

活動時間： 2024/12/20（六）、12/21（日），每日兩場（11:00、12:40），用餐時間90分鐘 。

活動內容：

．早鳥優惠價999元（原價1,280元），兒童早鳥價399元 。

．主廚現切「聖誕迷迭檸檬烤火雞」及中西式料理吃到飽 。

加碼贈送：

．入園門票、城堡門票3張、極光白美白面膜或水搖滾保濕面膜1盒（價值2,470元禮包） 。

．當日加碼抽獎，最高可得價值3,170元保養組 。

脈動30 SPA課程

活動時間： 即日起至2026年2月 。

活動內容： 限時體驗價699元（臺中旗艦館799元），30分鐘深層舒緩按摩 。

活動名稱：佐美喵聖誕巡遊與舞會

活動時間： 巡遊 12/20 10:30、12/21 11:00；舞會 12/20 15:00 。 活動內容： 吉祥物互動拍照、發送小禮物、聖誕唱詩班演出 。

地點： 佐登妮絲城堡（嘉義縣大林鎮大埔美園區三路 15 號） 。

開放時間： 每日 09:00–17:30（最後購票 16:30） 。





