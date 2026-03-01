台北漢來飯店聯手盤東方樓、LaLaport上海湯包！打造最強美食住宿一泊二食。

隨著南港生活圈機能日趨完善，台北漢來大飯店透過跨品牌合作，定義了城市度假的新高度 。資深編輯李維唐表示，結合館內「500盤」名店與鄰近LaLaport人氣餐飲，不僅能解決旅人排隊痛點，更在星級住宿基礎上，疊加了具備深度與話題性的餐飲權威感 。

當城市旅遊不再只是單純的過夜，一場結合精緻宿旅與頂級珍饈的深度體驗，已成為現代旅人追求生活質感的首選。位於南港核心生活圈的台北漢來大飯店，憑藉優越的地理位置與卓越的餐飲口碑，即日起至2026年6月30日止，特別攜手館內兩大人氣餐飲品牌「東方樓頂級粵菜」與進駐南港LaLaport的「漢來上海湯包」，強強聯手推出兩款全新一泊二食住房專案，從道地江南風味到榮獲「500盤」肯定的精緻粵宴，為旅人規畫一場全方位的城市饗樂之旅。



▲台北漢來大飯店攜手東方樓頂級粵菜及漢來上海湯包兩大人氣餐廳，推出「漢來雙璽．品饌雙饗」與「東方盛宴．品味五百」兩款全新住房專案。圖／台北漢來大飯店提供；窩客島整理

一站式都會旅遊！南港LaLaport漢來上海湯包免排隊禮遇

針對喜愛輕快節奏、享受購物樂趣的旅客，台北漢來與全新進駐南港LaLaport購物中心的漢來上海湯包合作，自3月20日至6月30日推出「漢來雙璽．品饌雙饗」住房專案。此方案每人僅需4500元起，即可入住五星級豪華客房，並享受「住宿、美食、逛街」一次滿足的極致便利。最令饕客心動的是，入住期間可憑券享有漢來上海湯包的優先入座禮遇，省去現場排隊苦候的時間，從容品嚐皮薄餡豐的招牌小籠湯包、蛋香濃郁的蔥花蛋炒飯，以及外皮酥脆肉汁滿溢的炸排骨等經典料理。用餐之餘更能直接順遊緊鄰的LaLaport，感受都會生活的休閒魅力。



▲漢來上海湯包招牌小籠湯包以皮薄餡豐、湯汁飽滿著稱，深受國內外旅客喜愛。圖／台北漢來大飯店提供；窩客島整理

摘星級食藝美學！東方樓500盤名湯與龍膽花膠桶入席

若想體驗深厚的粵式烹飪工藝，則不能錯過「品味東方・御湯盛宴」專案。入住豪華客房每晚11999元起，專案重點在於由30年以上廚藝經驗團隊執掌的「東方樓」頂級粵菜。此次特別納入榮獲「500盤」推薦的「杏汁白肺鮑魚湯」，這道名湯採用粵式老火湯技法，將湯頭燉煮至乳白色澤，入口時杏仁的優雅清香交織著鮑魚的鮮甜，口感溫潤厚實。此外，套餐更包含主廚新開發的「生啫龍膽花膠桶」，利用砂鍋的高溫鎖住龍膽石斑的鮮甜與花膠的滑潤，最後淋上紹興酒激發香氣，層次豐富。搭配點綴金箔與魚子醬的蝦餃皇，讓味蕾盡享奢華。



▲榮獲「500盤」推薦的杏汁白肺鮑魚湯，是「品味東方・御湯盛宴」住房專案中的靈魂名湯。圖／台北漢來大飯店提供；窩客島整理

五星級硬體規格！漢來國際俱樂部與便利交通優勢

台北漢來大飯店不僅在餐飲上展現野心，更希望透過完善的設施讓度假感加倍。所有入住專案的旅客，皆能享受全台唯一的島語自助早餐，開啟活力充沛的一天。房內備有精心規劃的MiniBar供飲用，並可免費使用漢來國際俱樂部的24小時健身房、戶外美景游泳池以及放鬆身心的三溫暖。飯店位置四通八達，旅客步行即可抵達南港流行音樂中心、南港軟體園區及各大金融商務中心。無論是為了美食而來的饕客，或是尋求放鬆的城市漫遊者，都能在這裡尋得一段以味蕾為導航的深刻回憶。







台北漢來大飯店 雙饗住房專案 品味東方．御湯盛宴

活動時間：即日起至2026年6月30日 。

房型價格：豪華客房11,999元起 。

活動內容：

入住豪華客房1晚，含MiniBar 。

依入住人數提供島語餐廳自助早餐 。

贈送東方樓頂級粵菜餐廳「季節限定雙人晚餐」乙套（內含500盤推薦杏汁白肺鮑魚湯、生啫龍膽花膠桶等） 。

免費使用健身房、戶外游泳池、三溫暖設施 。

入住期間每房免費停車1台 。

台北漢來大飯店 雙饗住房專案漢來雙璽．品饌雙饗

活動時間：2026年3月20日至2026年6月30日 。

房型價格：豪華客房8,999元起（雙人一泊二食每人4,500元起） 。

活動內容：