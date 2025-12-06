走進台南的慢時光！從美術館、林百貨到神農街，來場文青浪漫的一日散策。

穿梭復古老宅與美術館光影，在林百貨迎接落日，於神農街享受夜色美味。古蹟、藝術與美食一次滿足。

近年台南憑藉深厚的歷史底蘊與獨有的「生活感」，成為療癒旅人的首選之地。沿著中西區的老街漫步，穿梭創生園區、途經昭和風百貨，最後在古厝的串燒香氣中，細品古都的美好時光。一場文青喜愛的浪漫散策，就此悄悄展開。

▲從百年老宅到當代建築，台南以獨有的生活韻味串起一場浪漫散策。（部落客： 莊兔子、 紫色微笑）



▲堪稱美食一級戰區的國華街，富盛號碗粿、阿松割包與金得春捲被在地人稱為「金三角」，道地小吃滋味一次滿足。（部落客：專業噗嚨共Miso吃走、艾妮可、醬廖x食被秀）





鐵道旁的紅磚倉庫，走進舊時光的文創聚落

旅程的起點，不妨就從台南火車站的周邊出發！緊鄰車站的「臺南文化創意產業園區」，前身是擁有百年歷史、管理菸酒專賣業務的「臺南出張所」。古樸的紅磚牆砌出獨特的工業風韻味，清晨漫步走訪，顯得格外愜意。不定期登場的展覽與文創市集，更為這座老建築注入新穎能量，讓人忍不住佇足停留。





臺南文化創意產業園區

地址：臺南市東區北門路二段16號1b 室

電話： 06-2222681



▲台南火車站旁的「臺南文化創意產業園區」，以紅磚老建築展現百年風華；不定期舉辦的展覽與市集，也為這座老建築注入滿滿活力。





旭峯號的昭和風老宅，尋訪國華街的在地美味

逛完園區，最適合來杯冷飲小憩片刻！沿著街道漫步來到「旭峯號」，這棟擁有80年歷史的老宅，前身是五金行，如今掛著「僾果鮮」的復古招牌，拍照瞬間彷彿穿越昭和時代！午餐時間，別忘了轉進鄰近的「國華街」，在美食一級戰區來場味蕾的饗宴。富盛號的鹹香碗粿與清甜浮水魚羹，好滋味在唇齒間留香；金得春捲的Q彈餅皮、飽滿清爽的內餡，帶來滿滿幸福感；阿松割包的豬舌包與豬頭皮包肥瘦相間，獨樹一格的風味絕對值得一試。





旭峯號

地址：臺南市中西區中山路79巷6號

電話： 06-2225890

更多介紹可見「莊兔子」文章：台南旭峯號：拍老宅配吃冰，台南老宅讓時間靜止在80年前的光陰│僾果鮮、慢漫畫市集、旭峰號【網美景點】【城市漫步】





富盛號碗粿

地址：臺南市中西區國華街三段184號民族路3段11號

電話：06-2274101

更多介紹可見「專業噗嚨共Miso吃走」文章：【潮Way台南│台南美食】富盛號碗粿 ➤ 碗粿，魚羹兩樣賣的嚇嚇叫！營業過半百台灣小吃，永樂市場美食！





阿松割包

地址：臺南市中西區國華街三段181號

電話：06-2110453

更多介紹可見「艾妮可」文章：【台南美食】阿松割包。國華街必吃美食～在地80年老店！超人氣特色豬舌包 - ANIKO 艾妮可美味人生





金得春捲

地址：臺南市中西區民族路三段19號

電話：06-2285397

更多介紹可見「醬廖x食被秀」文章：台南中西x台式小吃【金得春捲】國華街美食/ 創立於1954年/ 花生糖粉甜度可調整/ 台南人氣美食

▲80年老宅改造的旭峯號，以復古「僾果鮮」招牌喚醒昭和風情，是逛完園區後最適合小憩的迷人古厝。（部落客：莊兔子）





漫步美術館的純白光影，感受當代建築的空間魅力

大啖美食後，不妨讓自己沉浸在藝術氛圍裡，洗滌身心。由日本建築大師坂茂操刀的「台南美術館二館」，是近年不可錯過的絕美地標。純白的幾何堆疊建築，搭配通透的碎形樹蔭屋頂，灑落的光影變化迷人又魔幻。無論是喝杯咖啡或參觀展覽，都是頂級享受。





臺南市美術館二館

地址：臺南市中西區忠義路二段1號

電話： 06-2218881

更多介紹可見「紫色微笑 」文章：南美春室The POOL｜台南美術館二館》純淨光影變化的天空公園 純白世界最美咖啡廳，必點美食推薦 (菜單)

▲由坂茂打造的台南美術館二館，以純白幾何量體與透亮樹蔭屋頂構築夢幻光影，無論賞展或喝咖啡都相當療癒。（部落客：紫色微笑）





登頂林百貨的古老神社，珍藏台南舊城區的黃金時刻

日落時分，記得漫步到林百貨，捕捉市區的絕美夕陽。這座開幕近百年的全台最古老百貨，以磨石子地板與指針式電梯，細細訴說著過往的摩登風華。搭乘電梯直通頂樓，「末廣社」隨即映入眼簾，夕陽將神社、鳥居染上熠熠金光，俯瞰車水馬龍的城市街景，時空交錯的氛圍，絕對是獨屬於台南的珍貴記憶。





林百貨

地址：臺南市中西區忠義路二段63號

電話： 06-2213000

更多介紹可見「Princess」文章：台南市景點遊記：林百貨、散步河樂廣場、魚光島的夕陽｜台灣旅居（ep06）by princessL

▲傍晚走進林百貨，復古建築格外迷人；從頂樓的末廣社向下俯瞰街景，有種穿越時空的浪漫；館內也販售多款文創選物，展現台南獨有的美學品味。（部落客：Princess）





神農街亮起的百年燈籠，用巷弄美食記錄台南夜晚

旅途尾聲，當然要以美食作為收束。踏入夜幕低垂的神農老街，搖曳的紅色燈籠映照著百年街道，展現出獨具魅力的在地風情。兩側的清代街屋，如今多化身為特色酒吧與深夜食堂；如「衫樽串燒居酒屋」便帶有濃厚的昭和氛圍，浮世繪、和室包廂，配上香氣十足的串燒、烤物與啤酒，不僅洗去整日的疲憊，更能在觥籌交錯間，細細回味台南的迷人韻味。





神農街

地址：臺南市中西區神農街

更多介紹可見「夫子」文章：神農街老屋 衫樽串燒居酒屋 VS 看見綠花藝





衫樽串燒居酒屋

地址：臺南市中西區忠明街10號

電話： 06-2213751

更多介紹可見「夫子」文章：神農街老屋 衫樽串燒居酒屋 VS 看見綠花藝

▲夜幕低垂的神農街被一盞盞紅燈籠點亮，清代老屋與巷弄交織出懷舊氣息，是感受台南夜色的絕佳去處。（部落客：夫子）



▲「衫樽串燒居酒屋」充滿昭和風情，木造老屋裡供應各式串燒與啤酒，讓旅人以美味夜宵為台南之旅畫下句點。 （部落客：夫子）

走進台南老宅，用美食撫慰疲憊靈魂

