台北漢來「魔獸世界沉浸式主題房」全球唯一客製「黑暗帝國主機」，鐵粉必衝。

台北漢來推出全台唯一魔獸世界主題房，以遊戲元素打造沉浸式空間，入住可獲專屬周邊並享3,000元餐飲金，讓玩家體驗如同進入艾澤拉斯的獨特旅程。

對於許多資深玩家而言，艾澤拉斯不僅僅是一個虛擬地圖，更是一段與戰友並肩作戰的青春歲月，如今這份感動將不再侷限於螢幕之內，而是能夠真實地「住」進去。台北漢來大飯店宣布與暴雪娛樂展開史詩級合作，即日起至2026年2月1日推出全台唯一的「台北漢來 ✖ 魔獸世界：至暗之夜」聯名主題房，這不僅是一次住宿體驗，更是一場虛實交錯的冒險旅程，飯店將遊戲中的「房屋系統」概念具象化，讓玩家在現實生活中也能感受到打造家園的樂趣，本次專案雙人入住價為18,999元，除了令人驚嘆的硬體裝潢，更包含總價值不斐的餐飲與獨家周邊好禮，試圖在競爭激烈的台北頂級旅宿市場中，開闢出一條結合電競與奢華享受的新航道。



▲《台北漢來✖魔獸世界：至暗之夜》全台唯一魔獸主題房，雙人入住只要18,999元。





18坪奢華空間神還原 艾澤拉斯地圖與陣營旗幟營造沉浸氛圍

推開房門的那一刻，玩家彷彿穿越了黑暗之門來到了另一個世界，台北漢來大飯店特別選用18坪寬敞的豪華套房進行改造，為了完美重現《魔獸世界》的經典元素，設計團隊在細節上極盡巧思。客廳區域貼上了仿古石磚壁貼，搭配精心挑選的復古家具，營造出濃厚的中古世紀奇幻氛圍，地板上鋪設的更是讓老玩家一眼就會感動的艾澤拉斯世界地圖地毯，每一步都像是踏在熟悉的冒險路徑上。更令人驚喜的是，為了強調遊戲中的互動性與客製化特色，房內設置了可替換的經典角色壁畫，床鋪上更備有象徵「聯盟」與「部落」兩大陣營的旗幟與床褥用品，玩家可以根據自己的陣營歸屬，親手佈置這個屬於自己的期間限定基地。



▲台北漢來大飯店首創電玩世界新沉浸式體驗，結合經典遊戲元素將《魔獸世界》的虛擬房間重現於現實世界





全球唯一薩拉塔斯主機鎮守 結合頂級硬體打造極致遊戲體驗

既然是魔獸世界主題房，電腦設備自然是重頭戲，但這次的規格絕對超乎想像。為了配合最新資料片《至暗之夜》的上市，暴雪娛樂特別邀請了台灣知名的電腦改裝職人Mark’s Fabrication操刀，打造了一台全球獨一無二、高度達60公分的客製化「薩拉塔斯．黑暗帝國主機」。這台主機不僅是外觀驚人的藝術品，其內部效能更是頂尖，讓玩家在入住期間能夠以最高畫質流暢體驗遊戲內容，房內的大螢幕與舒適的電競環境，讓「在飯店打Game」這件事升級為一種極致的享受，此外入住玩家還有機會透過參與社群活動，將這台極具收藏價值的藝術級主機帶回家，這無疑是本次活動最大的彩蛋之一。



▲聯名主題房邀請知名電腦改裝職人Mark’s Fabrication打造全球唯一《魔獸世界》薩拉塔斯．黑暗帝國主機





3000元餐飲金與行政酒廊禮遇 實現玩遊戲也要吃得奢華

完美的遊戲之夜絕對少不了美食相伴，台北漢來大飯店深知玩家需求，在餐飲規劃上展現了極大誠意。入住專案直接包含3,000元的客房餐飲金，這意味著玩家不需要中斷遊戲外出覓食，可以直接呼叫Room Service將五星級美食送到房內，一邊攻略副本一邊大啖美食。此外，入住此主題房的賓客還享有「貴賓軒行政酒廊」的尊榮禮遇，包含全天候的精緻茶點以及Happy Hour時段的酒水暢飲，讓玩家在激烈的戰鬥後能有放鬆小酌的時刻。隔日早晨，更能享用一位難求的「島語自助餐廳」豐盛早餐，從味覺到視覺全方位滿足，徹底打破電競飯店只能吃泡麵的刻板印象。



▲入住《魔獸世界》聯名主題套房的玩家尊享貴賓軒行政酒廊禮遇及Happy Hour暢飲時光





獨家限定周邊好禮大方送 皮皮玩偶與30天遊戲時數帶回家

為了讓這份回憶能夠延續到退房之後，本次聯名專案準備了豐富的「戰利品」讓玩家打包帶走。每房入住即可獲得專屬的《魔獸世界》盥洗包、兩條印有主題圖騰的紀念毛巾、兩張極具收藏價值的《至暗之夜》紀念海報，以及最受玩家喜愛的皮皮玩偶兩隻。對於還在征戰中的勇士，飯店更貼心送上兩張《魔獸世界》30天遊戲時間卡，讓玩家回到家中後能繼續冒險。除此之外，房客在入住期間也能免費使用飯店內的戶外游泳池、健身房與三溫暖設施，在虛擬世界的征戰之餘，也能在現實世界中獲得身心靈的徹底放鬆，這場為期一年多的跨界盛宴，無疑將成為全台魔獸迷必須朝聖的里程碑。



▲入住獲得魔獸獨家紀念禮品，再享3,000元客房餐飲金在房内無限暢玩遊戲，品味獨屬於《魔獸世界》的冒險記憶









台北漢來✖魔獸世界 至暗之夜聯名主題房專案

活動時間： 即日起至2026年2月1日

住宿內容

1、入住豪華套房聯名主題房1晚

2、依入住人數提供1至2客島語自助早餐

3、入住期間可無限暢玩《魔獸世界》遊戲內容

4、每房提供1台免費停車位



專屬贈品

1、盥洗包1個

2、主題紀念毛巾2條

3、皮皮玩偶2隻

4、紀念海報2張

5、《魔獸世界》30天遊戲時間卡2張



餐飲優惠

提供3,000元客房餐飲金限入住期間使用



飯店設施使用

1、享貴賓軒行政酒廊禮遇

2、Happy Hour暢飲時光 ※飲酒不開車，未滿十八歲禁止飲酒

3、使用健身房、戶外游泳池、三溫暖

台北漢來大飯店

地址：台北市中山區樂群三路199號

從魔獸世界的至暗之夜回歸現實，這裡還有更多精彩的都會故事等你發掘

