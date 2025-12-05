> 旅遊 > 北部懶人露營5間精選必收藏！一泊多食、舒適露營車、寵物友善一次滿足。

北部懶人露營5間精選必收藏！一泊多食、舒適露營車、寵物友善一次滿足。

tiger Walker 玩樂季懶人露營北部懶人露營一泊多食露營車
2025-12-05 07:10文字：編輯 陳怡吟 圖片提供:CHANTAL.L 旅攝日嚐、寶貝小飄、靜兒貪吃遊玩愛分享

編輯 陳怡吟

週末若想遠離城市、放慢腳步，不妨試試懶人露營！從一泊多食的豪華帳篷、舒適露營車，到寵物友善營地，5 間精選一次滿足行旅期待，享受無負擔的自在時光。

臨近週末，不妨替自己安排一場愜意的輕旅行，讓身心靈好好喘口氣。其實想選離城市喧囂、親近自然一點也不難，近年流行的「懶人露營」正是最省心的旅遊方式，只需提著行李就能輕鬆入住！這次精選北部5間風格迥異的營地，從一泊多食的豪華帳篷到舒適寬敞的露營車，不論是情侶約會或親子旅遊，都能找到合適選擇，甚至還有寵物友善營地，毛小孩同行也完全沒煩惱！

▲5大精選營地一次收藏，從豪華帳篷到舒適露營車，各有風格卻同樣自在愜意，無論想親近山林或享受輕奢露營，都能找到最合適的入住方式。
▲5大精選營地一次收藏，從豪華帳篷到舒適露營車，各有風格卻同樣自在愜意，無論想親近山林或享受輕奢露營，都能找到最合適的入住方式。（部落客：CHANTAL.L 旅攝日嚐、寶貝小飄)

▲一泊多食從迎賓小點、自助晚餐到豐盛早餐都照顧得無微不至，每一道料理都讓旅程更添療癒與滿足。
▲一泊多食從迎賓小點、自助晚餐到豐盛早餐都照顧得無微不至，每一道料理都讓旅程更添療癒與滿足。(部落客：CHANTAL.L 旅攝日嚐、靜兒貪吃遊玩愛分享）

一泊多食的豪華饗宴：蟬說霧語、寨酌然

豪華露營之所以迷人，除講究的帳篷之外，豐盛的餐點更是關鍵，一泊多食的安排讓旅程更加療癒舒心。位於新竹的「蟬說霧雨」，帳篷空間挑高寬敞，雙床與休憩區外，戶外還設有獨立桌椅及草地空間，再加上特色迎賓小點、新鮮自煮火鍋與豐盛buffet早餐，讓旅人即便置身山林，也能感受細膩周到的款待；苗栗的「寨酌然」則提供配有獨立衛浴的豪華帳篷，餐點選用在地食材，打造精緻套餐，風味獨特且充滿創意，亦可加購無菜單私廚料理，細細品嚐當季時節的美味。

蟬說霧語Chanshuo WooYuu

地址： 311新竹縣五峰鄉白蘭315-5號
電話：03-6210172
更多介紹可見「CHANTAL.L 旅攝日嚐」文章：【新竹/露營區】終於帶毛孩來到了蟬說，俯覽壯麗雲海的 WooYuu蟬說霧語

寨酌然 野奢庄園 the Forest museum 

地址：苗栗縣卓蘭鎮壢西坪43-20號
電話：0989-981285
更多介紹可見「靜兒貪吃遊玩愛分享」文章：苗栗縣卓蘭鎮苗栗卓蘭住宿-寨酌然 野奢庄園-隱藏在森林裡！輕奢五星級豪華露營車一泊二食、泳池度假Villa精緻無菜單料理

▲▲蟬說霧雨以豐盛的自煮火鍋大受好評；寨酌然則以在地食材打造精緻套餐，從烤物到主食都份量十足。
▲蟬說霧語以豐盛的自煮火鍋大受好評；寨酌然則以在地食材打造精緻套餐，從烤物到主食都份量十足。(部落客：CHANTAL.L 旅攝日嚐、靜兒貪吃遊玩愛分享）

舒適好眠的露營車體驗：覓秘‧午憩、威尼斯溫泉露營地、呼啦莊園

若特別重視睡眠品質與私人空間，露營車會是不錯的選擇。鄰近桃園小人國的「覓秘・午憩」，每台露營車皆設有獨立露台與戶外空間，室內設備不輸飯店，床頂大窗更能躺著看星空，替旅程增添一份輕奢浪漫；鄰近新竹內灣老街的「威尼斯溫泉露營地」，備品完善、輕家電齊全，寬敞的棧板露營區適合悠閒用餐與休憩，入住體驗愜意舒適；座落苗栗深山的「呼啦莊園」，供乾濕分離式衛浴、冷氣電視等貼心設施，戶外木製平台可供休憩、烤肉眺望山景療癒又放鬆。

ARCADIA｜秘密 ･ 午憩

地址：桃園市龍潭區高原路980號
電話：0909-716123
更多介紹可見「CHANTAL.L 旅攝日嚐」文章：【龍潭區/住宿】躺在床上就可以看星星，來過一次絕對會愛上的寵物友善露營車 ARCADIA｜覓秘 ･ 午憩

威尼斯溫泉露營地

地址：新竹縣橫山鄉33號
電話：03-5849066

呼啦莊園

地址：苗栗縣獅潭鄉永興村下大窩2之1號
電話：03-7931928
更多介紹可見「寶貝小飄」文章：帶毛孩住呼啦莊園露營車，享受森林芬多精，寵物友善露營秘境

▲覓秘・午憩的露營車設有車頂天窗，夜裡抬頭即可望見星光，入住氛圍格外浪漫；呼啦莊園的車室明亮舒適，備品齊全、床鋪寬敞，帶來輕奢放鬆的露營體驗。
▲覓秘・午憩的露營車設有車頂天窗，夜裡抬頭即可望見星光，入住氛圍格外浪漫；呼啦莊園的室內空間明亮舒適，備品齊全、床鋪寬敞，帶來輕奢放鬆的露營體驗。（部落客：CHANTAL.L 旅攝日嚐、寶貝小飄)

寵物友善的貼心露營，毛孩也能安心入宿

值得一提的是，以上5間精選營地皆為寵物友善，「蟬說霧語」提供毛孩專屬備品區，甚至加碼寵物禮包；「寨酌然」開放寬闊草皮與戲水池，讓毛孩盡情奔跑玩耍；「覓秘午憩」擁有寬敞露台與草皮空間，工作人員也十分友善；「威尼斯溫泉露營地」多款露營車型可讓毛孩入住，並提供寵物用品；「呼啦莊園」則規劃專屬寵物房型，還貼心附上小床墊，讓毛孩也能輕鬆享受露營時光。

▲與蟬說霧語與覓秘・午憩皆為寵物友善營地，無論是在露營車內舒適休息，或在帳篷區自在放風，毛孩都能安心同行，一起享受輕鬆又愜意的露營時光。
▲與蟬說霧語與覓秘・午憩皆為寵物友善營地，無論是在露營車內舒適休息，或在帳篷區自在放風，毛孩都能安心同行，一起享受輕鬆又愜意的露營時光。（部落客：CHANTAL.L 旅攝日嚐）

▲覓秘・午憩的噴水池與綠意盎然的林蔭步道，是旅人最愛取景的打卡角落，許多飼主也會在此替毛孩留下可愛合影。
▲覓秘・午憩的噴水池與綠意盎然的林蔭步道，是旅人最愛取景的打卡角落，許多飼主也會在此替毛孩留下可愛合影。（部落客：CHANTAL.L 旅攝日嚐）

療癒身心的週末提案，放慢步調的療癒時光

無論是想沉浸山林的靜謐、品嚐一泊多食的美味，或是帶著毛孩自在放風，這5間北部懶人露營都能滿足不同的旅遊期待。不妨挑個愜意的週末，帶著行李立刻出發，放慢生活步調，讓積累的疲憊悄悄消散。

▲懶人露營不只放鬆身心，還能參加多種手作活動，從植物標本到壓花帆布袋，都讓旅程充實有趣，也留下專屬於自己的療癒紀念。
▲懶人露營不只放鬆身心，還能參加多種手作活動，從植物標本到壓花帆布袋，都讓旅程充實有趣，也留下專屬於自己的療癒紀念。（部落客：CHANTAL.L 旅攝日嚐、靜兒貪吃遊玩愛分享

▲寨酌然擁有用心規劃的多元戶外設施，從森林步道、草地區到戲水池，旅人與毛小孩都能自在嬉戲，是情侶與親子都喜愛的放鬆系露營選擇。（部落客：靜兒貪吃遊玩愛分享）
▲寨酌然擁有用心規劃的多元戶外設施，從森林步道、草地區到戲水池，旅人與毛小孩都能自在嬉戲，是情侶與親子都喜愛的放鬆系露營選擇。（部落客：靜兒貪吃遊玩愛分享）

更多輕鬆入住的北部懶人露營，都在等你收藏

延伸閱讀：趣兒Chill 藍鵲菲菲//陽明山豪華懶人露營 一泊三食 免裝備免搭趣兒Chil棚也能享受露營樂趣 烤棉花糖 親子露營推薦

延伸閱讀：雙北市近郊(一泊二食)懶人露營車/文山農場【茶廂露螢】隱身山林裡生態渡假園區/採茶文化生態體驗導覽/春夏秋季夜間有螢火蟲可賞(新店茶園露營區)

延伸閱讀：苗栗縣公館鄉【苗栗桃樂絲露營區】超推網美懶人露營開箱，寵物友善與農場體驗，附贈一泊二食｜ASIAYO會員專屬優惠

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
趣兒Chill 藍鵲菲菲//陽明山豪華懶人露營 一泊三食 免裝備免搭趣兒Chil棚也能享受露營樂趣 烤棉花糖 親子露營推薦
安琪拉ANGELA
新北親子住宿推薦｜福容大飯店淡水漁人碼頭POPA露營主題房，免搭帳輕鬆露營、野餐早餐、石滬生態體驗一次滿足!
靜怡＆大顆呆
★彰化●社頭＊清水那方溫泉露營區，全台首創豪華ＳＰＡ露營，一咖皮箱入住還能享受獨立衛浴、私人山泉SPA，戲水氣墊區、森林遊樂挑戰區、泡腳池、營火晚會，懶人露營首選，一泊三食最CHILL又放電的度假時光
Mumu
台中市和平區5間超熱門台中露營！豪華露營、一泊四食、寵物友善營區，高美濕地海景第一排推薦
ㄟ柚の旅遊日誌
新開幕．「鐵了心暖心鍋室」插旗苗栗頭份啦！2.0環境大升級，整體更寬敞舒適，也很好拍照！肉食主義者的最愛，也能滿足海鮮控的慾望～ - 阿華田的美食日記
阿華田
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

WooYuu蟬說霧語

新竹縣五峰鄉白蘭315-5號
4.9

寨酌然野奢莊園

苗栗縣卓蘭鎮壢西坪43-20號
4.2

ARCADIA　覓秘 · 午憩

桃園市龍潭區高原路980號
4.9