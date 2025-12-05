北部懶人露營5間精選必收藏！一泊多食、舒適露營車、寵物友善一次滿足。

週末若想遠離城市、放慢腳步，不妨試試懶人露營！ 從一泊多食的豪華帳篷、舒適露營車，到寵物友善營地，5 間精選一次滿足行旅期待， 享受無負擔的自在時光。

臨近週末，不妨替自己安排一場愜意的輕旅行，讓身心靈好好喘口氣。其實想選離城市喧囂、親近自然一點也不難，近年流行的「懶人露營」正是最省心的旅遊方式，只需提著行李就能輕鬆入住！這次精選北部5間風格迥異的營地，從一泊多食的豪華帳篷到舒適寬敞的露營車，不論是情侶約會或親子旅遊，都能找到合適選擇，甚至還有寵物友善營地，毛小孩同行也完全沒煩惱！



▲5大精選營地一次收藏，從豪華帳篷到舒適露營車，各有風格卻同樣自在愜意，無論想親近山林或享受輕奢露營，都能找到最合適的入住方式。（部落客：CHANTAL.L 旅攝日嚐、寶貝小飄)

▲一泊多食從迎賓小點、自助晚餐到豐盛早餐都照顧得無微不至，每一道料理都讓旅程更添療癒與滿足。(部落客： CHANTAL.L 旅攝日嚐、 靜兒貪吃遊玩愛分享）





一泊多食的豪華饗宴：蟬說霧語、寨酌然

豪華露營之所以迷人，除講究的帳篷之外，豐盛的餐點更是關鍵，一泊多食的安排讓旅程更加療癒舒心。位於新竹的「蟬說霧雨」，帳篷空間挑高寬敞，雙床與休憩區外，戶外還設有獨立桌椅及草地空間，再加上特色迎賓小點、新鮮自煮火鍋與豐盛buffet早餐，讓旅人即便置身山林，也能感受細膩周到的款待；苗栗的「寨酌然」則提供配有獨立衛浴的豪華帳篷，餐點選用在地食材，打造精緻套餐，風味獨特且充滿創意，亦可加購無菜單私廚料理，細細品嚐當季時節的美味。





蟬說霧語 Chanshuo WooYuu

地址： 311新竹縣五峰鄉白蘭315-5號

電話：03-6210172

更多介紹可見「CHANTAL.L 旅攝日嚐」文章：【新竹/露營區】終於帶毛孩來到了蟬說，俯覽壯麗雲海的 WooYuu蟬說霧語





寨酌然 野奢庄園 the Forest museum

地址：苗栗縣卓蘭鎮壢西坪43-20號

電話：0989-981285

更多介紹可見「靜兒貪吃遊玩愛分享」文章：苗栗縣卓蘭鎮苗栗卓蘭住宿-寨酌然 野奢庄園-隱藏在森林裡！輕奢五星級豪華露營車一泊二食、泳池度假Villa精緻無菜單料理



▲蟬說霧語以豐盛的自煮火鍋大受好評；寨酌然則以在地食材打造精緻套餐，從烤物到主食都份量十足。 (部落客： CHANTAL.L 旅攝日嚐、 靜兒貪吃遊玩愛分享）





舒適好眠的露營車體驗：覓秘‧午憩、威尼斯溫泉露營地、呼啦莊園

若特別重視睡眠品質與私人空間，露營車會是不錯的選擇。鄰近桃園小人國的「覓秘・午憩」，每台露營車皆設有獨立露台與戶外空間，室內設備不輸飯店，床頂大窗更能躺著看星空，替旅程增添一份輕奢浪漫；鄰近新竹內灣老街的「威尼斯溫泉露營地」，備品完善、輕家電齊全，寬敞的棧板露營區適合悠閒用餐與休憩，入住體驗愜意舒適；座落苗栗深山的「呼啦莊園」，供乾濕分離式衛浴、冷氣電視等貼心設施，戶外木製平台可供休憩、烤肉，眺望山景療癒又放鬆。





ARCADIA｜秘密 ･ 午憩

地址：桃園市龍潭區高原路980號

電話：0909-716123

更多介紹可見「CHANTAL.L 旅攝日嚐」文章：【龍潭區/住宿】躺在床上就可以看星星，來過一次絕對會愛上的寵物友善露營車 ARCADIA｜覓秘 ･ 午憩





威尼斯溫泉露營地

地址：新竹縣橫山鄉33號

電話：03-5849066





呼啦莊園

地址：苗栗縣獅潭鄉永興村下大窩2之1號

電話：03-7931928

更多介紹可見「寶貝小飄」文章：帶毛孩住呼啦莊園露營車，享受森林芬多精，寵物友善露營秘境



▲覓秘・午憩的露營車設有車頂天窗，夜裡抬頭即可望見星光，入住氛圍格外浪漫；呼啦莊園的室內空間明亮舒適，備品齊全、床鋪寬敞，帶來輕奢放鬆的露營體驗。 （部落客：CHANTAL.L 旅攝日嚐、寶貝小飄)



寵物友善的貼心露營，毛孩也能安心入宿

值得一提的是，以上5間精選營地皆為寵物友善，「蟬說霧語」提供毛孩專屬備品區，甚至加碼寵物禮包；「寨酌然」開放寬闊草皮與戲水池，讓毛孩盡情奔跑玩耍；「覓秘・午憩」擁有寬敞露台與草皮空間，工作人員也十分友善；「威尼斯溫泉露營地」多款露營車型可讓毛孩入住，並提供寵物用品；「呼啦莊園」則規劃專屬寵物房型，還貼心附上小床墊，讓毛孩也能輕鬆享受露營時光。



▲與蟬說霧語與覓秘・午憩皆為寵物友善營地，無論是在露營車內舒適休息，或在帳篷區自在放風，毛孩都能安心同行，一起享受輕鬆又愜意的露營時光。（部落客： CHANTAL.L 旅攝日嚐）

▲覓秘・午憩的噴水池與綠意盎然的林蔭步道，是旅人最愛取景的打卡角落，許多飼主也會在此替毛孩留下可愛合影。 （部落客： CHANTAL.L 旅攝日嚐）





療癒身心的週末提案，放慢步調的療癒時光

無論是想沉浸山林的靜謐、品嚐一泊多食的美味，或是帶著毛孩自在放風，這5間北部懶人露營都能滿足不同的旅遊期待。不妨挑個愜意的週末，帶著行李立刻出發，放慢生活步調，讓積累的疲憊悄悄消散。

▲懶人露營不只放鬆身心，還能參加多種手作活動，從植物標本到壓花帆布袋，都讓旅程充實有趣，也留下專屬於自己的療癒紀念。 （部落客： CHANTAL.L 旅攝日嚐、 靜兒貪吃遊玩愛分享 ）

▲寨酌然擁有用心規劃的多元戶外設施，從森林步道、草地區到戲水池，旅人與毛小孩都能自在嬉戲，是情侶與親子都喜愛的放鬆系露營選擇。（部落客：靜兒貪吃遊玩愛分享）

更多輕鬆入住的北部懶人露營，都在等你收藏

