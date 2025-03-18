記得多年前蟬說開第一間分館時，還沒露營過的我就對他們充滿興趣

雖然那時還沒開始分享寵物友善，但因為帶著托托，所以一直很遺憾不能前往

而後蟬說又陸陸續續開了不同分館：山中靜靜、蟬說霧饒、蟬說霧語、夕陽漫漫到最新的蟬說暖流，每一個營區都好誘人

終於在去年時，蟬說開放了寵物友善

那愛露營的我們，怎麼可以錯過呢！？

我們第一間來到的是蟬說霧語

蟬說霧語位在五峰鄉的山上

有涉獵露營的人應該都知道，五峰鄉根本是露營區的聖地

沿路往山上開幾乎是每隔一個彎道就會看到一個露營區，不管是自搭營區還是懶人露營應有盡有

而WooYuu蟬說霧語就位在這些營區的最上方，高達海拔1200以上的位置

不得不說

一路彎彎繞繞，加上林間道路的霧氣讓本來就很容易暈車的我根本痛苦難耐

不過就在抵達山頂時，天空就這樣突然放晴了

望下山谷那個雲海真的是讓人非常震撼，開車造成的疲憊跟不適也一掃而空

很特別的是蟬說霧語雖然是16:00才可以入住

不過他們打從14:00就開始提供下午茶、有活動了，所以非常建議要蟬說霧語的可以提早出發





WooYuu蟬說霧語營區本身不大

但每一區之間都因為山坡的高低起伏、周邊的樹林樹叢有了天然的區隔

停車場位於整個營區的中央，我個人覺得這樣要拿放什麼東西都很方便

(題外話是雖然蟬說不是一帳一廁所衛浴，不過每一區都有浴廁，不用擔心要跑很遠)

抵達後就先去check in

服務中心已經準備好了下午茶、飲料可以自取到餐廳、觀景台享用

可以直接留在用餐區吃下午茶或先在園區周邊逛逛走走

用餐區有點像那高架草莓的溫室，裡面的座位也很多

我個人覺得很貼心的是這裡有提供完善的水碗、便帶等寵物用品

不過在用餐區裡狗狗基本上是不能落地的 (大狗的話是規定一定要有牽繩)

比較特別的是，蟬說系列的營區在入住後都有些手作的活動課程

讓旅客除了露營的回憶之外，額外還可以帶一個特別、親手做的紀念品回家

像我們這天在蟬說霧語製作的是植物書籤，使用的都是營區的落葉

現在每次用到這些書籤，就會想到這特別的一天喔～

帳篷區

這裡直接放上第一天的大霧跟第二天晴空萬里的照片讓大家比較一下

應該照片一看就知道第一天霧有多大了吧？

加上早上才下過雨整個草地也都濕濕的充滿泥濘，我當下真的覺得完蛋了這次肯定沒有漂亮照片了

WooYuu蟬說霧語的帳篷區算是在整個營區最高的位子

像我前面說的，因為地形的關係讓蟬說霧語的每一區彷彿都是獨立的空間

所以像是這次我們是跟朋友來，基本上就像是把帳篷區包場了一樣

所以整塊區域、廁所、草皮都是我們的

（像我們晚上就直接把桌椅搬到中間草皮，一起喝酒、吃宵夜也不用擔心吵到別人）

也因為 WooYuu蟬說霧語這個營區只有這塊是全草皮 (露營車區是石頭地)

所以真的非常推薦帶毛孩的家長來到霧語一定要訂帳篷區！基本上就是出帳篷就可以跑跑了！



帳篷的末端是營區的營火區域

晚上時這裡會升起營火，可以來這裡聊天烤棉花糖

（再次說，基本上其他區域的旅客都是晚上烤棉花糖才來，所以其他時間這區幾乎都是帳篷區旅客獨享啊！）

帳篷區的衛浴跟茶水間

雖然蟬說霧語是共用的衛浴，但因為每一區都有獨立的衛浴所以不用擔心要跟很多人搶

也不用擔心萬一半夜要上廁所須要走很遠的問題

終於要進入我們的帳篷的！

WooYuu蟬說霧語每個帳篷都是使用架高的棧板再搭上去的，不但可以避免蟲蟻，也不用擔心下雨天的潮濕

帳篷前都有獨立的桌椅空間，大家沒事時都會坐在外面聊天、看毛孩在草地上玩耍

也因為有雨遮，所以即使下雨天坐在帳篷外也都沒問題

不得不說，蟬說霧語可能是我在台灣住過最大的帳篷！

挑高的帳篷空間讓人完全沒有壓迫感

除了兩張雙人床之外，還有一沙發休息區！床前的空地讓我們放行李、放推車都綽綽有餘

像我們去時剛好碰到下雨天草地濕濕的，所以毛孩直接在帳篷裡互相追逐空間也非常夠

特別要說一下

來到蟬說需要自備個人的牙刷牙膏等，不過毛巾沐浴乳跟吹風機等這裡會提供

然後如果跟我們一樣是冬天來的話，也建議多帶一雙拖鞋（因為室內地板也有可能會冷）

因為有帶毛孩，所以蟬說房內也都有準備好飛行床跟水碗

入住的時候也都有送每一隻毛孩一個寵物禮包，包含零食、便帶、濕紙巾...等

基本上來到這裡就是只要帶毛孩要吃的東西就好，剩下什麼都不用準備！真的超級方便！

帳篷都是做雙層拉鏈，拉開時增添不少自然光之外，也不用擔心蚊蟲跑進去

除了帳篷，蟬說霧語還有提供露營車、民宿可以住宿

讓不同組成、喜好的人們來到這裡都可以找到最適合他的房型

民宿的一樓是交誼廳，這裡有良心商店也提供了公共冰箱可以使用

（露營車區的人晚上也可以直接來這裡吹頭髮非常方便）

不過要注意的是交誼廳樓上也是住宿區，所以晚上來到這裡喝酒聊天的一定要注意音量不要影響到其他旅客喔～

同時分享一下露營車的格局

每台露營車都有自己獨立的小棧板跟桌椅

露營車是一張雙人床配一個上下鋪，我個人覺得非常適合小家庭或是帶小孩的旅客

因為現在是全區寵物友善，所以露營車內一樣有提供寵物的備品

如果是在蟬說霧語的話，露營車旁就有櫻花了，整個超級有氣氛的啊

晚餐的部分是火鍋、熱食兩吃的吃到飽，然後餐點全部是使用“自助的形式”拿取

由左到右分別是：甜點布丁、炒鹹豬肉、烤雞腿跟PIZZA

所有餐點也都是廚房現做的

一側是熱食區跟火鍋區

不用擔心人多時食材沒有了，因為廚房會一直補上新的

另一側是飲料、沙拉、水果、甜點跟醬料

事實上比起一般一房一份的火鍋、烤肉，我更喜歡蟬說這樣的用餐方式

雖然一房一份通常拍起來比較澎湃

不過以我一個挑食者來說，會覺得像蟬說這樣的供餐大家可以拿取自己喜歡的就好，比較不會浪費食材

再來是像我很常一個人旅行，像是一般露營區一房一份餐點的供餐方式

對我來講真的是一種負擔，太少拍起來不誘人，但太多也吃不完

不過向來到蟬說的話，能自取的食材跟可以直接吃的熱食對我來講真的很方便！

這邊要提醒一下，雖然現在蟬說都是寵物友善露營區，不過毛孩的餐食還是要主人自己準備喔！

不過像我是準備冷凍鮮食包的話，餐廳是可以幫忙微波加熱的！

餐廳的入口除了放置吃火鍋可能會需要的東西包含高湯、瓦斯罐之外，還有放一籠棉花糖、罐子跟叉子喔！

讓吃完晚餐的人可以自己裝棉花糖回去，然後帶到營火旁邊烤棉花糖！

這讓還沒吃完晚餐的我就對烤棉花糖時間充滿期待

晚上的帳篷區打上了燈光，真的是美到不行

像我難得是跟一群朋友一起來露營，而且我們幾乎是包了整個帳篷區

大家晚上就把桌椅搬到帳篷區中間的草皮把酒言歡，真的非常的悠閒、舒適

唯一可惜的大概就是天氣不好，所以在這1200公尺且沒有光害的山上，卻沒辦法看到滿天星空

不過這也加深了讓我想來第二次，填補這遺憾的想法

隔日早上總算給我們了一個好天氣，趕快帶上托托跟醬醬一起去觀景台吃早餐

本來就是在山頂的蟬說霧語跟前一天雨水沖刷下，看下去的山谷又乾淨、又清晰

在陽光的照耀下真的是閃閃發光

霧語的早餐一樣採取自助式，口味以台式早餐為主

我們去的時候還不是櫻花大季，霧語營區的櫻花也比較少

(最多的應該是霧饒，而且霧饒的櫻花剛好就開在帳篷旁)

不過霧語園區內的梨花非常美

吃完飯收完行李，剛好地也比較乾了，就是孩子在草皮上玩耍的時間了

特別要說一下，像是霧語入房時間雖然是16:00，但14:00就可以check in享受下午茶跟手作活動了

退房也是一樣，他們是11:00退房、退證件、押金但是我們都還可以在園區玩到12點多再離開（只是不能再進帳篷、露營車）

也可以把車子停在營區裡，然後走到附近營長推薦的景點

我個人覺得這樣的設定真的很貼心

不但不會有那種來去衝衝，睜眼吃完早餐就要收行李走人的急促感

也讓旅客有更長久的時間可以享受營區本身的美還有體驗營區周邊的景點，也進而延伸了對營區的美好回憶

WooYuu蟬說霧語

地址：311新竹縣五峰鄉白蘭315-5號

營業時間：check in時間：14:00 退房時間：11:00

電話：036210172

官網：https://www.chanshuo.tw/wooyuu-zh/



檢視較大的地圖