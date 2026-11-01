阿米快來跟著BTS的腳步吃高雄美食小吃！BTS成員現身高雄大啖美食，包含六合夜市大腸包小腸、金軒鴨肉專賣店、正義蚵仔麵線、老江紅茶牛奶及厚德福等店家。

BTS防彈少年團成員近日來到高雄世運開唱，除了在社群平台記錄港都旅途，也意外讓數間高雄在地小吃與城市景點成為阿米追隨的焦點！本篇報導彙整了BTS成員親自走訪的高雄美食，範圍橫跨六合夜市大腸包小腸、老江紅茶牛奶、金軒鴨肉專賣店、三鮮蒸餃鮮肉湯包、讓歌迷能循著影像脈絡規劃港都同款行程。

六合夜市大腸包小腸

BTS防彈少年團七名成員於18日抵達高雄後，當晚便現身六合夜市吃香腸、玩射擊遊戲。隔天首場演唱會期間，柾國還特別提及高雄的香腸真的好好吃，甚至想為了香腸再來高雄旅遊，引發眾多阿米前往六合夜市朝聖。據聞，阿嬤隔天一路烤到凌晨2點才收攤，還被網友捕捉到「眼神死」的逗趣畫面。 ▲BTS讓六合夜市大腸包小腸一夕爆紅，吸引眾多阿米來朝聖、找阿嬤買烤香腸。圖／高雄經濟發展局提供；窩客島整理 ▲BTS讓六合夜市大腸包小腸一夕爆紅，吸引眾多阿米來朝聖、找阿嬤買烤香腸。圖／高雄經濟發展局提供；窩客島整理

老江紅茶牛奶

▲BTS成員柾國、Jimin與J-hope一起在老江紅茶牛奶總店用餐。（翻攝自J-hope社群）

港園牛肉麵



「港園牛肉麵」是數一數二知名的高雄牛肉麵店，開業至今已超過一甲子，是眾多高雄人的共同記憶，甚至連政商名流都慕名而來，就為了一嚐這碗好滋味。「港園牛肉麵」現由第三代經營，每日依然座無虛席，也不乏外國觀光客專程前來高雄朝聖；港園牛肉麵在高雄有數家分店，BTS造訪的是位於五福四路的銘邦港園牛肉麵。

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▲港園牛肉麵是超人氣高雄牛肉麵老店，在高雄有多家分店。（攝影：楊婷雅）

三鮮蒸餃鮮肉湯包

三鮮蒸餃鮮肉湯包深得在地人和國內外觀光客喜愛，麵皮由師傅手工桿製，口感薄透又帶有嚼勁；招牌的三鮮蒸餃包入清甜的高山高麗菜、鮮蝦與豬絞肉，內餡豐富鮮美，店內也提供香酥可口的炸餃子等其他選擇。

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▲位於自強夜市裡的三鮮蒸餃鮮肉湯包，深得在地人與觀光客青睞。／好稀飯醬子提供；窩客島整理

厚德福湯包麵食專賣店

偏好中式點心與麵食的饕客，不妨嘗試厚德福湯包麵食專賣店，菜單涵蓋鮮肉湯包、蟹黃湯包牛肉捲餅、豬肉餡餅以及巧克力飛餅等甜鹹口味，另有炸排骨、紅油抄手、紅油皮蛋拌麵、炸醬麵與原汁牛肉湯，適合多人一起享用，才能品嚐豐富的招牌料理。此外，BTS成員對於免費供應的紅茶豆漿也讚不絕口！

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▲鮮肉湯包和紅油皮蛋麵都是人氣之選。圖／沾墨點落提供；窩客島整理

正義蚵仔麵線

BTS成員Jin（金碩珍）前往正義路上享用的正義蚵仔麵線，除了招牌蚵仔麵線，也有綜合麵線、全腸麵線可選，想搭配小點心，還能點份小籠包或酸辣湯。而這份經典小吃除了在高雄之外，嘉義也設有分店。

高雄幕府壽司

21日演唱會結束後，BTS四名成員Jimin、V、J-hop、Jin於飯店邊直播邊享用工作人員外帶回來的宵夜。眼尖的阿米從紙盒發現，其中一間為高雄老字號壽司店「幕府壽司」，許多在地阿米紛紛表示從小時候吃到現在。而幕府壽司隨即也在社群公布BTS點餐內容，包含鮪魚握壽司、熟蝦握壽司、炙牛肉、炙干貝、炙燒比目魚側緣以及牡丹蝦（含蝦頭味噌湯）。幕府壽司在高雄擁有數家分店，便於阿米前往朝聖、吃同款壽司。

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▲幕府壽司為高雄老字號壽司店，也是BTS第二場演唱會後的宵夜之一。圖／別讓一姐不開心提供；窩客島整理

BTS高雄美食懶人包

六合夜市大腸包小腸（近寶雅六合店）

金軒鴨肉專賣店

三鮮蒸餃

正義蚵仔麵線

老江紅茶牛奶（南台總店）

厚德福湯包麵食專賣店

銘邦港園牛肉麵

高雄幕府壽司

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