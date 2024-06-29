事實上之前對露營車的經驗不好，所以一直抱持著以興趣但又怕二度傷害的心情

但自從一直看腸友分享ARCADIA｜覓秘 ･ 午憩，真的是每看到一次就心動一次

終於在今年忍不住誘惑，和陳先生約著朋友一起前往朝聖！！！

ARCADIA｜覓秘 ･ 午憩位在桃園龍潭區，小人國的旁邊

事實上當初也是因為卡在距離近，有那種一直想去但又覺得不急的感覺 (所以掙扎了很久)

說覓秘在小人國的旁邊，事實上他算是小人國的裡面

因為要入住覓秘，會直接開入小人國的停車場，再從旁邊的小徑進到覓秘露營區

(因為是開進停車場，所以會有個＄200的停車費，基本上憑停車票券的話可以無限進出）

車子基本上是直接停到露營區的門口

而一停完車就可以看到工作人員開著高爾夫球車來接送行李了，非常的方便

入園右邊的黃色貨櫃屋為營本部，也是ARCADIA｜覓秘 ･ 午憩的活動中心

入住時是在這裡CHECKIN，早餐也是會在這裡享用

除此之外這裡也販售著許多零食、飲料、啤酒和一些戶外玩具等

(但基本上零食價位偏高，營區附近也是有便利商店跟全聯，建議還是開車出去買囉～)

ARCADIA｜覓秘 ･ 午憩的腹地感覺不大，但整體環境很舒適

入園放眼望去的就是草皮跟錯落的樹林，露營車也都被包覆在灌木叢裡

本來房間數就不多加上去的當天是平日住客也不多，所以給人一種在山林裡、很清閒的感覺

(完全感受不到就在桃園甚至旁邊就是小人國)

園區裡有幾隻貓，在整個露營區裡到處亂晃，每一隻都非常親人

一側是ARCADIA｜覓秘 ･ 午憩著名的噴水池搭上樹蔭大道，也是網友們來必打卡的地方

腸友們來都會把孩子們房在噴泉上拍照，想當然我們也不會錯過拉～



走到左側還有個大的休息區跟公共廁所

跟之前去南投的BALAN一半帳篷一半露營車不一樣，ARCADIA｜覓秘 ･ 午憩就只有露營車



每台露營車都隱藏在灌木叢裡面，隱密性很高，門口都有一小區私人庭院跟小陽台

這次我住的剛好是最內側連排的303 雙人房，因為這間是包區的房型所以前面的露台特別大

還有兩張躺椅跟搖椅，非常適合多位朋友一起來

很貼心的是露台有獨立的洗手台跟插座，臨時要用水非常方便，接電也很方便

不過ARCADIA｜覓秘 ･ 午憩的露營車都沒有附獨立的冰箱，只有露台上有冰桶

（真的要冰箱只有活動中心的公用冰箱可以使用）

露營車設備不輸一般飯店，搭配一泊二食方案

來到這裡真的什麼都不用準備，就是一卡皮箱好好來渡假放鬆的

特別喜歡露營車位在床邊床頂的窗戶設計，加上外面的樹叢做遮擋給人的感覺很開闊舒服，還可以直接躺著看星空

唯一遺憾的就是入住當天我們碰到滂沱大雨，除了光線一直很差之外，還看不到星星（哭）

房間使用的杯子也是露營品牌，朋友房間是snowpeak而我們房間是UNRV.

另一側是客廳跟廁所

沙發床可以直接拉開，躺在上面看電視真的超級舒服的啊！

而且電視什麼頻道都有還可以看NETFLIX，即使下雨天窩在房間都不無聊（但當然還是不要下雨最好拉～）

廁所是乾濕分離，讓房客沒有搶廁所的問題

而且整體非常的乾淨，完全看不出來已經開兩年了！

朋友一樣是入住雙人房，不過房間的格局跟色調不同（中間少一個制物櫃，多一張單人椅）

額外分享一下四人房：

目測的話覺得四人房雙人房大小差不多

但猜測四人房是以家庭為主，所以額外的兩床是以上下鋪為主

如果是多位朋友一起的話，還是分開點雙人房比較享受～

ARCADIA｜覓秘 ･ 午憩雖然是寵物友善，但基本上寵物是禁止上床的

在電話聯絡時，營區有說帶寵物的話記得額外幫他們帶床鋪、睡墊等

對於一定要跟主人睡的毛孩，我個人的解套方法是自己帶床包，比較不會造成後續的麻煩

ARCADIA｜覓秘 ･ 午憩是一泊二食，晚餐提供的是火烤兩吃

晚餐從6點開始，不過工作人員五點多就會過來先把用餐區域清潔過一次，非常用心

6點時再把爐具跟食材送過來，還有附上飲料跟白飯

(鍋子整個是鑄鐵的，受熱超均勻，隨便燉煮蔬菜等看起來都超美味的！)

忘了拍到的火鍋湯是覓秘自己熬的高湯，用了洋蔥跟多種蔬菜，喝起來真的無敵香！

露營我覺得不能錯過的就是一起吃泡麵了，後來我們用這鍋湯底一起煮了辛拉麵，真的超好吃！

最厚的是左邊的黑毛豬，覓秘說是每天早上去市場買的

中間的是小雞腿還有右側的火鍋肉片

好笑的是因為我跟陳先生不太吃海鮮，而肉類看起來有點少，所以當下我們還覺得沒吃飽 (萬一下次要來需要自備)

結果退房時跟櫃台人員一聊才發現基本上除黑毛豬外食材都是可以續的

蔬菜看起來非常新鮮漂亮

火鍋料

海鮮不管是烤的還是煮的都很不錯，不過跟肉比起來海鮮口味上就沒那麼驚艷

還有兩盒包肉生菜 (現在看到照片突然想到我們包肉生菜好像忘了吃XDDD)



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來一次之後就知道這裡真的很適合毛孩

步道平整有樹陰遮擋，還有大草皮可以跑跑，真的是開了房門就直接面向自然

(像是托醬早上5-6點就被爸爸帶出去散步了XDDDDD)

尤其像我們包區的這個露台非常大，即使下雨天毛孩都可以在露台上面玩耍

而且營區工作人員對毛孩也都很友善！

最後就是早餐了

ARCADIA｜覓秘 ･ 午憩的早餐是從8:00提供到10:00

跟之前BALAN、自然圈比較精緻的餐盤比起來，我覺得覓秘是走比較俗又大碗的路線

早餐是自取式的吃到飽，除了果醬麵包之外以中式粥跟熱菜為主

居然還有提供冰仙草！！！

早餐的部分陳先生是真的讚不絕口，連同平常不怎麼吃的義大利麵都說很好吃

好笑的是他當天離開營區後是要直接去上班，結果早餐吃到上班遲到(笑)

目前ARCADIA｜覓秘 ･ 午憩的住宿價位是這樣

森活菁英2人房 平日每人2980元/假日每人3880元

森活菁英VIP 2人房 平日每人3580元/假日每人4280元

喜樂家庭4人房 平日每人2680元/假日每人3180元

如果帶寵物的話會額外收$800的清潔費用但不限寵物隻數 (我覺得這點非常佛心)

基本上整體環境跟體驗來講我們就只有『超。喜。歡』三個字可以形容

完全可以體會為什麼有些朋友還會二刷、三刷ARCADIA｜覓秘 ･ 午憩

也洗刷了我和先生之前對露營、露營車的不好經驗

甚至入住當晚先生就已經說出「這裡絕對可以再來」的豪言壯志 (?)

只希望下次來時天氣是好的，才能有更美好的住宿體驗也拍出更漂亮的照片啊！！！

ARCADIA｜覓秘 ･ 午憩

地址：325桃園市龍潭區高原路980號

電話：0909716123

官網：https://tinybot.cc/arcadia2021/