台中K-pop追星族必收藏！半日走遍生咖、專輯店與周邊小物店，SEVENTEEN小卡這裡買。

台中追星小店集中、動線清楚，專輯補貨、生咖拍照或挑選周邊，都能在半天內完成。行程輕鬆好安排，適合依照自己的步調自由走訪。

近年台中陸續開設多間K-pop小店，從專輯店、應援咖啡廳到周邊選物，各種需求一次滿足，無論是在地粉絲還是外地旅客，都能買得盡興、逛得愉快。這次整理7間特色店家，動線集中，半天時間就能一次走訪，假日不妨為自己安排一趟療癒又輕鬆的小型追星巡禮。

▲從專輯店、生咖展場到追星週邊小物，半日就能全收齊。台中追星行程最實用的攻略安排，走進來就能把本命周邊一次買好買滿。（攝影：部落客「 熊寶小榆」、 @zb1_ourseason0710、塔吉的家授權提供）

▲與你咖啡的空間寬敞通透，展示週邊小物也恰到剛好，柔和燈光為追星增添了一份舒適又療癒的儀式感。 （攝影：@zb1_ourseason0710授權提供）

新專補貨超齊全！台中專輯店一次網羅：微樂客、 K-MONSTAR 、 K-DUCKY

說到商品最齊全的專輯店，微樂客與K-MONSTAR絕對榜上有名！從手燈、小卡、雜誌到各式官方周邊一應俱全，上架速度迅速，也時常推出特典活動，是追星族必訪的大型專輯門市。兩間店面都離審計新村不遠，吃完飯順路補貨，或補完貨再漫步到鄰近市集都很方便。而K-DUCKY同樣販售官方專輯與周邊，琳琅滿目的小卡牆涵蓋多組團體，往往一挑就是半小時，愈逛愈停不下來！

WillMusic微樂客(綠園道門市) 地址： 臺中市西區向上路一段79巷30號

K-MONSTAR 綠園道門市

地址：臺中市西區向上路一段79巷72號

電話：04-2301 7188

K-Ducky 地址：臺中市西屯區台灣大道四段798號

▲位於綠園道附近的 K-MONSTAR，店內專輯、手燈與周邊齊全，是台中粉絲常去的補貨據點。 （攝影：@zb1_ourseason0710授權提供）





生咖必訪！台中應援咖啡廳好拍又美味：兩半茶、與你咖啡

採買過後，不妨找間咖啡廳稍作休息。「兩半茶」、「與你咖啡」是台中追星族間小有名氣的生咖、應援場地，氣氛及設備都相當到位！兩半茶的二樓空間寬敞明亮，飲品平價好喝，深受學生、小資族喜愛；以純白極簡風格著稱的與你咖啡，空間通透、設計時尚，餐點選擇多樣，無論是愜意享受午茶時光，或者作為應援活動的場地都十分適合。





兩半茶

地址：臺中市北區學士路140號

電話：04-22350500

更多介紹可見「熊寶小榆」文章：【台中美食】兩半茶banbantea，台中北區學士路手搖飲料店，2019必喝的清新簡約飲品。(中國醫學大學，中國醫藥大學附設醫院，台中飲料店推薦．平價飲料店．特色飲品．台中北區活動場地租借．鐵觀音珍珠)





與你咖啡

地址：臺中市西屯區漢翔北街37號

電話：04-24521330

更多介紹可見「Julia Hsu」文章：【台中 咖啡】Uni Cafe與你咖啡，與你同行純白極簡系寵物友善的咖啡廳

▲兩半茶以簡約風格和寬敞座位深受學生與粉絲喜愛，飲品選擇多元，是台中常見的生咖與應援活動場地。（部落客：熊寶小榆）

▲與你咖啡不定期舉辦生咖應援活動，粉絲以海報、娃娃與多款小物自行佈置，營造出完整主題氛圍。（攝影：@zb1_ourseason0710授權提供）





周邊小物超好逛！追星配件一次蒐齊：溫蒂寶鼻、塔吉的家

小憩片刻再出發！除官方周邊外，自製娃衣、娃包、卡套等配件，同樣是追星族常會補貨的小物，而溫蒂寶鼻、塔吉的家宛若為此而生，一次就能滿足各種需求。溫蒂寶鼻鄰近微樂客、K-MONSTAR，安排行程時務必順路造訪，店內充滿SEVENTEEN的相關商品，是近期討論度極高的小店；塔吉的家則以種類齊全、價格佛心聞名，卡膜、卡磚、卡冊到洞洞板應有盡有，讓人一走進去就忍不住失心瘋。





溫蒂寶鼻

地址：台中市西區向上北路105巷8號





塔吉的家

地址：台中市北區三民路三段113號

▲塔吉的家主打韓國偶像周邊，店面位置醒目、營業時間清楚，方便粉絲依行程前往選購。（攝影：塔吉的家授權提供）

▲塔吉的家店內周邊種類相當齊全，卡套、卡磚與多款小物整齊陳列，台中粉絲經常光顧的熱門選物店。（攝影：塔吉的家授權提供）





行程收束剛剛好！台中追星半日遊輕鬆又簡單

以上7間店家各具特色，從專輯補貨、應援咖啡到周邊小物，都能滿足不同粉絲的需求。動線簡單、集中，無論是專程前來或順道造訪，都能輕鬆排進一天的旅程，下次不妨依照自己的步調挑選幾站走訪，為旅程增添一些輕鬆愉快的停靠站。

▲與你咖啡平日到訪也相當愜意，餐點選擇多元，是享受午茶時光與進行生咖活動的熱門空間。（部落客：Julia Hsu）

追星之外，鄰近景點也能順道安排

