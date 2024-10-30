原以為只是一間漫畫博物館，沒想到裡面園區超大超好逛的，15棟日式建築八大展區，這裡不僅有古蹟可以欣賞，每間房子裡面都有不同的展示主題，不定期換展覽免費參觀還可以免費看電影，走累了有餐廳可以休憩享用。遊客中心有漫拍機可以免費拍照，吃喝玩樂一應俱全。走到那都是驚喜，裡面居然有圖書館、動畫展、電影院、日式建築、浴場、刑務所、古蹟、大榕樹、水池等，感覺可以逛上一整天，夜晚還會點燈，超浪漫的～

國家漫畫博物館最佳美拍場景：清澄如鏡之水面上-鏡湖。影片分享

國家漫畫博物館園區前身原來是臺中刑務所日式官舍群改建而成，裡面不定期更換展覽展出。影片分享

開車的朋友Google導航可設：國漫園區停車場，目前試營運免收費，超佛心的

國家漫畫博物館最佳美拍場景：台中刑務所典獄官舍

國家漫畫博物館最佳美拍場景：大榕樹，建築與自然融合共生的特殊景象。

國價漫畫博物館園區超大，約 2.75 公頃，園區內設有主題展、常設展，書店、餐飲等。

台中刑務所台中刑務所演武場台中刑務所浴場台中刑務所典獄官舍

可以一邊參觀木造建築，還可以一邊感受童趣漫畫，真是跳tone有趣的結合。

園區內可看見小貓巴克里，神出鬼沒，喜歡的朋友可以尋找它的身影合影。

台中刑務所浴場：吳甜餐廳，主要販售義式冰淇淋和雞蛋糕

喫茶﹒花覓：主要販售茶飲及和菓子。

葉宏甲百年紀念－諸葛四郎100漫畫展

展覽日期：2024/6/8 – 2025/1/5

展覽地點：07宿舍、Ｓ主題特展館

旅遊資訊：可至國家漫畫博物館遊客中心索取。

這裡有漫拍機可以免費拍照。

台中最新iG打卡景點：鏡湖

不管從那個角度拍都超美的。

鏡如水面：天氣好時，藍天白雲倒影，美的像一幅畫～

每間展館內容都好精彩。

諸葛四郎動畫電影：每日三場，免費觀賞。

國家漫畫博物館必去：台中刑務所典獄官舍

刑務所典獄官舍展覽：𝟭𝟯典獄官舍-詭故事展。（展覽已結束）

走進去讓人毛骨悚然的恐怖故事，超刺激的～

園區內餐廳：甲拉麵國漫館店-日式拉麵。

林森路33號租書店

展覽日期：2023/12/23 – 2024/12/22

展覽地點：演武場

整座園區超大超美的，有吃有玩有展覽有古蹟有美景，下回到台中又多一個景點囉～

國家漫畫博物館 NTMC：台中市西區林森路33號；營業時間：平日：10:00-19:00；假日：10:00-20:00（周二公休）

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