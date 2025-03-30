台中審計新村是台中最具文青風的打卡熱點

充滿復古與現代交錯的氛圍，成為年輕人與親子家庭的旅遊勝地

不論是探訪特色小店、品嚐美食、還是拍下充滿文青感的美照，這裡應有盡有

台中審計新村是台中知名的文青景點，吸引了許多喜愛藝術、創意和拍照打卡的遊客

這裡擁有豐富的文化氛圍，從特色小店、美食餐廳到藝術展覽，都是文青愛好者的最愛

如果你計劃台中一日遊，審計新村絕對是不可錯過的地方

無論是拍攝復古建築，還是探索審計新村的隱藏美食，都讓人流連忘返

台中審計新村

地址：臺中市西區民生路368巷

審計新村的懷舊巷弄、塗鴉牆和彩繪牆等都是絕佳的打卡熱點，晚上點亮燈飾後，整個村落更是充滿浪漫氛圍

每年這裡還會舉辦許多活動，如夏日夜市、秋季藝術展和冬季燈光節，讓審計新村的氛圍更加熱鬧

不僅如此，審計新村的特色小店也是來這裡不可錯過的重點，從手作陶藝店到香氛植物療癒小店，應有盡有

無論是挑選手作紀念品，還是購買一些文創設計商品，這裡的每家店鋪都有自己獨特的風格和故事

審計新村的美食更是不可錯過，不少餐廳咖啡店提供充滿創意的餐點，適合一邊享受美食一邊拍照打卡

像是簡約風的文青咖啡館、使用天然酵母製作的麵包店

還有異國風情餐廳和復古甜點店，讓人既享受口腹之慾也能拍出美美的照片

台中審計新村還將舉辦多項活動，包括親子手作體驗、藝術展覽和音樂表演等

讓遊客在這裡不僅能購物逛街，還能感受到豐富的文化氣息

如果你還沒來過這裡，不妨趁著假日安排一場台中審計新村一日遊

拍美照、逛市集、享美食，在這裡度過一個充滿文創氛圍的美好時光

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