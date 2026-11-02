站在麵包架前，哪一款麵包會讓你光看就嘴饞、才撥開麵包就回想起那股濃郁香甜的幸福滋味？從學生時代趕上課的早餐，到上班後配著茶飲、咖啡一起享用的午後點心，奶酥麵包那獨樹一幟的香濃，陪伴不少人度過大大小小的日常。統一麵包這次為長銷經典再下工夫，推出升級的「特濃奶酥麵包」，選用法國鮮奶油與紐西蘭進口奶粉，堆疊濃郁乳香，再搭配究極™湯種與酵素保鮮技術，從內餡到麵包體飽含好吃的細節，讓人光聽就對熟悉的奶酥滋味充滿新的期待！

▲統一麵包「特濃奶酥麵包」以雙乳源搭配柔彈麵包體，為日常增添好滋味，讓奶酥香甜陪你享受片刻悠閒。

精選雙乳源入餡，共譜經典奶香

品味奶酥麵包的幸福感，從撥開麵包體的那一刻就開始蔓延，鮮黃奶酥餡現身的瞬間，便讓人迫不及待想咬上一口，恣意享受香甜乳香寵愛味蕾。奶酥餡的香氣，正是這款經典麵包的靈魂。這次統一麵包「特濃奶酥麵包」的內餡升級，特別選用法國鮮奶油與紐西蘭進口奶粉，透過兩種乳源的搭配，打造充實飽滿的乳香底蘊，堆疊出濃郁而富有深度的美味。

▲鮮黃奶酥餡讓人一看就嘴饞！選用法國鮮奶油搭配紐西蘭進口奶粉，交織出濃郁而富有層次的乳香，為經典風味更添厚實底蘊。

究極™湯種入魂，口感細緻柔彈

一顆奶酥麵包好不好吃，除了內餡滋味外，麵包體的口感也是關鍵，入口細緻柔軟，嚼起來帶Q彈感，才能與香甜奶酥相互輝映。統一麵包「特濃奶酥麵包」運用究極™湯種搭配酵素保鮮技術，先以90度熱水燙麵，製作究極™湯種麵糰，將水分包覆其中，接著讓究極™湯種麵糰在7度冷藏環境中，經過12小時熟成，再加入歷經60小時發酵培養的自製老麵種；多道繁複而講究的工序，只為了讓麵包的風味與口感層次更加豐富。



酵素保鮮技術則賦予麵包體鎖水保濕的特色，帶來細緻柔軟的入口感受。一口咬下「特濃奶酥麵包」，便能感受柔彈麵包體包裹著升級奶酥餡，在口中交織共舞，讓人忍不住一口接一口。

▲統一麵包「特濃奶酥麵包」的麵包體也超講究！究極™湯種結合自製老麵糰與湯種，再搭配酵素保鮮技術，帶來細緻柔彈、鎖水保濕的絕妙口感。

早晨喚醒味蕾，午後享受甜蜜時光

早上起床若有令人期待的早餐，便多一份起床的動力；這時咬一口「特濃奶酥麵包」，讓濃郁奶香喚醒味蕾，再搭配牛奶或咖啡，就是開啟美好一天的幸福組合。下午忙完手邊工作，終於能把視線暫時移開螢幕，就用奶酥麵包慰勞自己，泡杯喜歡的茶，一口麵包、一口飲品，讓思緒在香甜奶酥的撫慰下獲得紓緩，沉浸享受專屬自己的ME TIME。懂吃的奶酥控還有更享受的隱藏版吃法，將麵包自包裝取出後，以烤箱稍微加熱，不僅讓奶酥加倍馥郁，微微融化的內餡更是迷人，入口是溫熱的暖心滋味，療癒效果滿滿。



▲早晨以統一麵包「特濃奶酥麵包」喚醒味蕾，午後則搭配飲品慰勞自己。喜歡溫熱滋味，也可取出包裝後稍微烤過，享受暖心的療癒滋味。





經典奶酥有新意，快去小七搶鮮吃

挑早餐、選點心，有時候渴望的就是那味熟悉的香甜。統一麵包「特濃奶酥麵包」讓長銷經典再升級，以雙乳源打造濃郁乳香，搭配究極™湯種與酵素保鮮技術帶來柔彈口感，從內到外都值得細細品嚐。想吃一份甜蜜早餐，或替午後咖啡找個好搭檔，即日起只要走進街角的7-ELEVEN，就能享受升級的美好滋味，讓奶酥的濃郁香甜，繼續陪你度過日常每一個幸福時刻。



▲走進7-ELEVEN就能買到統一麵包「特濃奶酥麵包」，快快品嚐由內到外的升級美味，享受有濃郁奶香作伴的幸福時光。



*文中「升級」是與統一麵包原奶酥麵包比。



*廣編內容圖示僅供參考，產品以實物為主。



