哈根達斯免費吃！哈根達斯聖誕樹冰淇淋蛋糕，新北耶誕城免費吃哈根達斯迷你杯。

哈根達斯聖誕樹造型冰淇淋「點點星願」聖誕節開吃，同時插旗新北耶誕城推出「疊疊樂聖誕樹」，週末扭蛋有機會免費吃迷你杯。
聖誕樹冰淇淋蛋糕！哈根達斯這次為溫馨的聖誕時刻，特別推出應景的聖誕樹造型冰淇淋「點點星願」，直接讓粉絲們吃一整顆聖誕樹，此外，更有冬季限定的「巧酥系列」新品，讓經典口味升級。同時，哈根達斯在新北耶誕城盛大打造充滿層次感的「疊疊樂聖誕樹」打卡點，現場有週末限定的聖誕扭蛋機，讓粉絲們有機會免費吃冰淇淋。
哈根達斯限定 聖誕樹冰淇淋登場
哈根達斯這次為聖誕節，推出全新聖誕樹造型的「點點星願」，這款冰淇淋聖誕樹以戚風蛋糕作為柔軟的「土壤」基底，搭配濃醇冰淇淋打造「樹幹」，再以抹茶鮮奶油、或草莓鮮奶油打造聖誕樹造型，讓視覺可愛度大家分。此外，這次聖誕節也將「烤冰淇淋堡」回歸開賣，外層現烤法式布里歐麵包，可自由搭配冰淇淋口味、淋醬與佐料，打造屬於自己的冰火交融口感。
哈根達斯新品 巧酥系列豪華增量50%
除了冰淇淋甜點，哈根達斯這次特別把超人氣「淇淋巧酥冰淇淋」的可可餅乾塊豪華增量 50%，打造冬季限定、升級版口味「巧酥系列」。其中新品「抹茶巧酥冰淇淋」採用手工採摘的日本茶葉，搭配精心烘焙的可可餅乾塊，結合苦甜茶香與濃郁可可風味。「可可巧酥冰淇淋」則以巧克力冰淇淋、可可餅乾塊結合，凸顯巧克力的醇厚，是適合冬天的療癒巧克力風味。
哈根達斯疊疊樂聖誕樹 週末扭蛋免費吃冰
這次哈根達斯特別插旗新北歡樂耶誕城，打造充滿層次感的「疊疊樂聖誕樹」打卡點，還有限定扭蛋機體驗。在 12月的指定週末時段（12/6-12/7、12/20-12/21、12/27-12/28），粉絲只要加入品牌官方社群，即可體驗「Häagen-Dazs聖誕扭蛋機」。扭出專屬的聖誕祝福後，可向現場工作人員領取聖誕獻禮，人人有獎，更有機會抽到免費「Häagen-Dazs迷你杯商品兌換券」。此外，拍照上傳社群即有機會抽到冬季巧酥新品全系列，讓冰淇淋控準時衝朝聖。
哈根達斯聖誕節新品資訊
抹茶巧酥冰淇淋
建議售價：迷你杯NT$129; 品脫杯NT$359
可可巧酥冰淇淋 建議售價：迷你杯NT$129; 品脫杯NT$359
抹茶巧酥雪糕 建議售價：NT$129
點點星願(抹茶/草莓) 建議售價：NT$680
哈根達斯 新北歡樂耶誕城活動資訊
活動期間：2025/12/6-12/7、12/20-12/21、12/27-12/28，每日16:00-22:00
活動方式：只要加入品牌官方Facebook或LINE官方好友，即可體驗「Häagen-Dazs聖誕扭蛋機」，人人有獎，有機會獲得冰淇淋甜點優惠券、迷你杯商品兌換券等獎項。
聖誕節必吃必喝新品推薦
推薦閱讀：開心果提拉米蘇！承繼開心果提拉米蘇聖誕節升級版，開心果奶醬 咖啡香氣一次吃。
推薦閱讀：生甜甜圈沒退燒！Mister Donut推「波波隆尼」爆餡開心果甜甜圈，買5送1聖誕優惠。