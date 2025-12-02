哈根達斯免費吃！哈根達斯聖誕樹冰淇淋蛋糕，新北耶誕城免費吃哈根達斯迷你杯。

哈根達斯 聖誕樹造型冰淇淋「點點星願」聖誕節開吃，同時 插旗新北耶誕城推出「疊疊樂聖誕樹」，週末扭蛋有機會免費吃迷你杯。

聖誕樹冰淇淋蛋糕！哈根達斯這次為溫馨的聖誕時刻，特別推出應景的聖誕樹造型冰淇淋「點點星願」，直接讓粉絲們吃一整顆聖誕樹，此外，更有冬季限定的「巧酥系列」新品，讓經典口味升級。同時，哈根達斯在新北耶誕城盛大打造充滿層次感的「疊疊樂聖誕樹」打卡點，現場有週末限定的聖誕扭蛋機，讓粉絲們有機會免費吃冰淇淋。



▲哈根達斯點點星願，以戚風蛋糕與濃醇冰淇淋打造聖誕樹造型。



▲哈根達斯疊疊樂聖誕樹，在新北耶誕城盛大亮相。





哈根達斯限定 聖誕樹冰淇淋登場

哈根達斯這次為聖誕節，推出全新聖誕樹造型的「點點星願」，這款冰淇淋聖誕樹以戚風蛋糕作為柔軟的「土壤」基底，搭配濃醇冰淇淋打造「樹幹」，再以抹茶鮮奶油、或草莓鮮奶油打造聖誕樹造型，讓視覺可愛度大家分。此外，這次聖誕節也將「烤冰淇淋堡」回歸開賣，外層現烤法式布里歐麵包，可自由搭配冰淇淋口味、淋醬與佐料，打造屬於自己的冰火交融口感。



▲點點星願與烤冰淇淋堡，兩款話題商品限定門市販售。

哈根達斯新品 巧酥系列豪華增量50%

除了冰淇淋甜點，哈根達斯這次特別把超人氣「淇淋巧酥冰淇淋」的可可餅乾塊豪華增量 50%，打造冬季限定、升級版口味「巧酥系列」。其中新品「抹茶巧酥冰淇淋」採用手工採摘的日本茶葉，搭配精心烘焙的可可餅乾塊，結合苦甜茶香與濃郁可可風味。「可可巧酥冰淇淋」則以巧克力冰淇淋、可可餅乾塊結合，凸顯巧克力的醇厚，是適合冬天的療癒巧克力風味。



▲冬季限定巧酥系列，抹茶巧酥與可可巧酥打造多重層次。





哈根達斯疊疊樂聖誕樹 週末扭蛋免費吃冰

這次哈根達斯特別插旗新北歡樂耶誕城，打造充滿層次感的「疊疊樂聖誕樹」打卡點，還有限定扭蛋機體驗。在 12月的指定週末時段（12/6-12/7、12/20-12/21、12/27-12/28），粉絲只要加入品牌官方社群，即可體驗「Häagen-Dazs聖誕扭蛋機」。扭出專屬的聖誕祝福後，可向現場工作人員領取聖誕獻禮，人人有獎，更有機會抽到免費「Häagen-Dazs迷你杯商品兌換券」。此外，拍照上傳社群即有機會抽到冬季巧酥新品全系列，讓冰淇淋控準時衝朝聖。



▲扭蛋有機會抽中免費迷你杯兌換券，讓粉絲驚喜連連。

哈根達斯聖誕節新品資訊

抹茶巧酥冰淇淋 建議售價：迷你杯NT$129; 品脫杯NT$359

可可巧酥冰淇淋 建議售價：迷你杯NT$129; 品脫杯NT$359

抹茶巧酥雪糕 建議售價：NT$129

點點星願(抹茶/草莓) 建議售價：NT$680









哈根達斯 新北歡樂耶誕城活動資訊



活動期間：2025/12/6-12/7、12/20-12/21、12/27-12/28，每日16:00-22:00

活動方式：只要加入品牌官方Facebook或LINE官方好友，即可體驗「Häagen-Dazs聖誕扭蛋機」，人人有獎，有機會獲得冰淇淋甜點優惠券、迷你杯商品兌換券等獎項。

聖誕節必吃必喝新品推薦

推薦閱讀：開心果提拉米蘇！承繼開心果提拉米蘇聖誕節升級版，開心果奶醬 咖啡香氣一次吃。

推薦閱讀：生甜甜圈沒退燒！Mister Donut推「波波隆尼」爆餡開心果甜甜圈，買5送1聖誕優惠。

推薦閱讀：板橋甜點私藏清單！窩里返咖啡巨大千層蛋糕，草莓季甜點聖誕節必衝。