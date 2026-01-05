台北早午餐吃這家！貓下去新開店「民生早午餐」，咖啡無限續 脆皮粉漿蛋餅超推。

台北早午餐再添新選擇。貓下去推出全新品牌「民生早午餐」，進駐民生社區老字號美式餐廳舊址，全日供應餐點，咖啡可續杯成亮點。

台北民生社區又多了一個可以從早坐到晚的新地方！由貓下去打造的全新品牌「民生早午餐 by 貓下去」正式插旗民生東路，選在不少台北人記憶中的美式餐廳舊址，打造一個不分時段、想吃就來的全日西餐角落。從早午餐、正餐到下午點心一次包辦，餐點走的是耐吃、不做作的美式家常路線，空間則保留老派美式餐廳的安心感，再加上設計團隊重新詮釋的現代氛圍，美式咖啡還能無限續，讓人一走進來就想慢下來坐著聊天。民生早午餐將於 1/6 試營運，成為民生社區最新的日常聚會據點。



▲民生早午餐將於 1/6 試營運。(攝影：鄭雅之)



▲民生早午餐推薦吃「粉漿蛋餅」，將粉漿蛋餅煎至焦香，內餡則是藏有半熟蛋。(攝影：鄭雅之)





台北早午餐新據點！貓下去新開店「民生早午餐」

民生早午餐主打「整天可以吃的經典早餐盤」，可以自選蛋的料理方式、麵包的種類等，基本配料培根以厚切呈現，薯餅則是以炸的為主，和一般早午餐店提供的料理方式不同。「粉漿蛋餅」部分則是結合台式的傳統早餐，將粉漿蛋餅煎至焦香，內餡則是藏有半熟的水煮蛋，外脆內軟的滋味，要點來吃吃看。



▲民生早午餐全天候都能吃到早午餐系列。(攝影：鄭雅之)





貓下去經典菜也吃得到

而熟悉貓下去的老客人，也能在這裡找到經典回憶，像是肉丸子炸蛋與熱蔬菜再次回歸。義大利麵選用專屬訂製麵條，Q彈耐吃，青醬雞肉麵以京都水菜製作，清香不膩。紅酒牛肉焗烤飯費時燉煮，是讓人吃了會想放慢速度的Comfort Food。再加上炸雞、烤牛小排、大蒜薯條，從大人到小孩都能吃得滿足。

▲民生早午餐提供各式豐富餐點，有早午餐盤、燉飯、義大利麵等。(攝影：鄭雅之)





美式咖啡可無限續杯

民生早午餐不只是在吃飯，更像是一個可以久待的生活場景，和多間人氣品牌合作。霜淇淋由台南蜷尾家監修，不分季節都能滿足想吃甜點的心情。麵包選用天母老字號全統西點，多款品項現烤出爐，香氣一上桌就讓人很有安全感。咖啡則搭配鮮乳坊鮮乳與一街咖啡豆，重點是美式咖啡全天可續杯，完全就是為了聊天、工作或放空而生，再搭配奶香、蛋香十足的經典「美式大鬆餅」，就是完美的一餐。空間位在七樓，高空視角搭配藍天白雲燈片與溫潤木作，保留老美式餐廳的記憶，同時變成現在很需要的那種「坐著就很舒服」的地方。



▲民生早午餐咖啡和一街咖啡豆合作，內用美式咖啡可以無限續杯。(攝影：鄭雅之)

▲甜點必點推薦「美式大鬆餅」蛋香、奶香十足，建議可以淋些許楓糖。(攝影：鄭雅之)







民生早午餐by貓下去

地址： 臺北市松山區民生東路三段135號7樓

電話：0225147099





