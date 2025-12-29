> 美食 > 板橋不限時咖啡廳！路易莎新開白霧時光早午餐，有插座 不限時 板橋人先衝。

板橋不限時咖啡廳！路易莎新開白霧時光早午餐，有插座 不限時 板橋人先衝。

tiger Walker 玩樂季白霧時光White Mist路易莎咖啡
2025-12-29 13:50文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
編輯 張人尹

路易莎集團全新品牌「白霧時光」進駐板橋，結合咖啡、早午餐、烘焙麵包與大型開放空間，提供不限時、有插座的全天候複合式餐飲場域。

路易莎集團新開早午餐「白霧時光」進駐板橋！路易莎集團迎接品牌邁入20週年，推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」，以咖啡為核心，延伸至餐飲、社交與空間體驗。不論是咖啡、早午餐、麵包通通全天候供應，還有不限時、有插座用餐空間，讓粉絲能依不同時刻切換使用方式，從日常用餐到下班後放鬆，板橋人都能衝。

▲白霧時光是路易莎集團迎接20週年推出的新品牌，以咖啡為核心，延伸早午餐與全天候餐飲體驗。（攝影：張人尹）
▲白霧時光主打不限時、有插座空間，讓粉絲能從用餐、喝咖啡一路待到下班後放鬆。（攝影：張人尹）
白霧時光多層次開放式空間設計

白霧時光旗艦概念店位於新板傑仕堡，前身原是冉冉生活，這次由路易莎白霧時光提供全新咖啡場域。店內規劃200多坪挑高空間，透過落地窗引入自然綠意。在座席空間上分為兩區，一區是有時限的桌區，另一區是近百坪的「時光自由區」採階梯座位，不限時、並且提供插座使用，讓人不管是用餐聚會、或是享受自在午後時光，都能擁有彼此不干擾卻共享空間。
▲白霧時光規劃時光自由區階梯座位，不限時並提供插座，適合久坐工作或自在停留。（攝影：張人尹）
白霧時光全天候餐飲與飲品配置

餐飲設計上，白霧時光延續路易莎集團的精品平價精神，從百元早餐到400元上下的排餐皆有選擇。為了滿足全天候用餐需求，菜單上提供早午餐餐盤，正餐包含義大利麵、排餐、披薩等，更有全天候出爐的烘焙麵包、蛋糕點心，以及飲品咖啡、特調等多種選擇，不管是吃正餐、吃下午茶，或是只想喝杯咖啡、外帶麵包都能滿足。
▲白霧時光從百元早餐到400元上下排餐皆有供應，全天候滿足不同用餐時段需求。（攝影：張人尹）
白霧時光咖啡必喝推薦

在招牌飲品上，白霧時光推薦主打「美式三重奏」，一次可品飲淺、中、深焙三種焙度，讓咖啡控可以感受不同產區層次與風格。如果偏好多層次咖啡享受，則推薦「白霧1+1」可以一次喝到白霧濃縮+小短笛兩種喝法。此外白霧也提供特調茶飲、康普茶、微醺飲品可以選擇。
▲白霧時光招牌飲品美式三重奏，一次可品飲淺中深焙度，適合想比較風味的咖啡控。（攝影：張人尹）
▲白霧時光白霧1+1組合，能同時喝到濃縮與小短笛，呈現不同咖啡層次。（攝影：張人尹）
白霧時光餐點必推清單

餐食部分，清晨推薦慢燻厚火腿堡，早午餐則有浪漫命名如「原野、藍海」等招牌品項，主打豐富而均衡的搭配，如果想品嚐正餐，亦有人氣海鮮燉飯、牛五花義大利麵、經典豬肋排等，不同時段用餐需求都能滿足。特別的是，現場烘焙麵包更是全天候出爐，一出爐就秒殺，不論是在餐廳內用、或是外帶都可以。
▲白霧時光早午餐推薦慢燻厚火腿堡與原野、藍海餐盤，主打份量與均衡搭配。（攝影：張人尹）
▲白霧時光現場烘焙麵包全天候出爐，不論內用或外帶，都是不少粉絲的必拿品項。（攝影：張人尹）
White Mist白霧時光 (新板傑仕堡門市)

地址：新北市板橋區文化路一段188巷59號
電話：(02)8251-3613
營業時間：9:30-21:00
試營運優惠：2025/12/19(五)開始試營運，試營運期間至1月底前，全面88折。


板橋新話題必衝

