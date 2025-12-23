板橋美食新地標！BUON PASTA藍帶主廚手工麵，滿額加1元抽餐券、豪送義大利名莊大酒。

歲末年終聚餐首選，板橋府中站隱藏版餐酒館，藍帶主廚以每日手作生義大利麵與百款酒水，為你獻上最溫暖的義式饗宴。

隨著年末節慶氛圍漸濃，板橋府中商圈的聚餐熱度也隨之升溫。位於捷運府中站巷弄內的「BUON PASTA」，不僅是由澳洲藍帶主廚Chef Jason坐鎮的實力派餐廳，更是板橋少見主打「現做生義大利麵」與「百款酒水」的現代義式餐酒館。為了回饋饕客，店家今年祭出超狂優惠，即日起至2025年底推出雙重抽獎活動，只要消費滿額加1元就能玩扭蛋抽餐券，愛品酒的客人更有機會把1.5公升的義大利頂級名酒帶回家。



▲歲末聚餐首選BUON PASTA，現正推出消費滿額加1元抽獎與葡萄酒抽好禮活動，適合親友歡聚

堅持每日手作 藍帶主廚的慢工義麵哲學

在這個講求快速出餐的時代，BUON PASTA選擇回歸料理本質。主廚Jason堅持每日使用杜蘭小麥粉，搭配菠菜水、甜菜根汁或墨魚汁等天然食材，手工製作出麻花麵、百合麵、雞冠麵等8種獨特生麵體。其中最經典的「西班牙奶油蒜蝦麻花麵」，麵體是以菠菜汁製成，口感保水軟Q，搭配主廚自製的蒜辣油與貼心去殼的手剝鮮蝦，視覺上雖似台灣家常菜，入口卻是濃郁道地的義式風味，是開店3年來人氣不墜的招牌。



▲府中站隱藏版餐酒館 BUON PASTA以台灣食材重新定義現代義式料理

秋冬限定新菜 台灣在地食材驚艷入菜

除了經典口味，本季新菜更展現了主廚將台灣食材融入義式料理的巧思。全新推出的「無花果葉嵌伊比利豬」，靈感源自台灣原民料理「阿粨」，主廚利用無花果葉包裹油脂豐潤的伊比利豬梅花，並搭配刺蔥製成的義式香草醬，讓肉質帶有獨特葉香，口感軟嫩絕佳。另一道「皮埃蒙特起司芳緹娜紫薯Gnocchi」，則大膽使用台灣紫地瓜取代部分馬鈴薯，經油炸後外酥內綿，佐以綠葡萄與北義風格起司醬，在鹹香中交織出水果的清甜，是兼具工藝與創意的必吃名單。



▲無花果葉嵌伊比利豬，靈感源自原民料理，以無花果葉香氣襯托伊比利豬的油脂甜味。

百款酒水微醺佐餐 打造板橋最強餐酒體驗

來到BUON PASTA，絕不能錯過這裡豐富的酒水選擇。從紅白酒、創意調酒到無酒精Mocktail一應俱全。特別推薦「No.2梨山烏龍調酒」，以高山烏龍茶為底，融入鳳梨釋迦酒，尾韻帶著清幽花香；或是結合柚子酒與宇治茶梅酒的「No.8靜岡抹茶調酒」，口感如和菓子般細緻層次豐富。若不喝酒，也能選擇Fine Dining等級的義大利「KOHL頂級蘋果汁」，以品飲葡萄酒的高規格儀式感，享受單一品種山蘋果汁的純淨美味。





歲末雙重抽獎 滿額加1元抽餐券再抽義大利名酒

為了讓聚餐更具驚喜，BUON PASTA特別規劃了超有誠意的節慶活動。第一重「消費抽義大利美酒」，凡點購葡萄酒滿3杯即可獲得一張摸彩券，消費越多中獎機會越高，頭獎將於2026年元旦送出市價不斐的1500ml卡拉福拉酒莊Lugana一支。第二重「扭蛋抽抽樂」，每人均消滿900元，只要加1元即可參加抽獎，獎項包含價值200元至500元不等的商品兌換券。想要在板橋找一間兼具美食深度與歡樂優惠的餐廳，這裡絕對是最高CP值的選擇。

▲作為板橋酒水選擇最豐富的餐酒館之一，BUON PASTA擁有一份超過百款選擇的精彩酒單

消費抽義大利美酒

活動時間： 即日起~2025/12/31(三)

活動內容： 來店消費葡萄酒三杯(含)以上者，可獲得一張摸彩券(六杯兩張，以此類推；整支兩張，兩支四張)。頭獎將於2026/1/1抽出價值不斐的1500ml卡拉福拉酒莊Lugana一支。

扭蛋抽抽樂—好禮拿不完

活動時間： 即日起~2025/12/31(三)

活動內容： 每人均消滿900，加1元即可參加一次抽獎活動(滿1800兩次，以此類推)。獎項包含價值200至500不等的商品兌換券。

BUON PASTA 現代義式料理

地址： 新北市板橋區重慶路12巷9號

電話： (02) 2959-8286





延續這份微醺與美食帶來的感動，我們特別為您整理了更多適合歲末歡聚的質感好店

