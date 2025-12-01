仕高利達聯手Sleep No More翻玩聖誕！信義區酒吧推出舉個杯Jingle Bell限定特調。

2025年的聖誕前夕，信義區的空氣中多了一絲迷人的酒香。仕高利達攜手潮吧Sleep No More，將白日的咖啡醇厚與夜晚的威士忌微醺完美交織，為忙碌的城市旅人打造出一座期間限定的風味避風港，邀您舉杯共度佳節。

當城市街頭的節慶燈火逐一亮起，2025年的冬日律動也隨之悄然展開，對於熱愛探索生活風味的都會男女而言，今年的聖誕節將擁有一種截然不同的打開方式。蘇格蘭威士忌品牌仕高利達秉持著視野與眾不同的品牌精神，在這個充滿歡聚氣息的季節裡，特別攜手位在台北市信義區的潮流酒吧Sleep No More，自12月15日起至12月28日止展開為期兩週的深度合作。這場名為「舉個杯Jingle Bell」的冬季限定聯名活動，試圖打破大眾對威士忌的既定印象，從白日的微醺咖啡香到夜晚的創意調酒，透過味覺的轉換與層次堆疊，為這座喧囂的城市打造出一場獨具風格的節日新儀式。



▲舉個杯微醺咖啡 Jingle Bell Tipsy Coffee以濃縮咖啡、黑糖、鮮奶與肉桂奶蓋堆疊多層次香氣，並隨杯附上一瓶仕高利達 12 年50ml的「金勾錐聖誕小酒」





翻玩金雪莉威士忌風味，打造信義區酒吧聖誕限定層次

在這波聯名活動中，最受矚目的莫過於期間限定的「舉個杯聯名調酒 Jingle Bell Cocktail」，這款調酒充分展現了仕高利達金雪莉威士忌的豐富可塑性。調酒師巧妙地以金雪莉為基底，大膽融合了西瓜的清爽、蜂蜜的香甜以及太妃糖的濃厚風味，並在尾韻中加入了柳橙的果香與綿密奶蓋的滑順口感。這款酒精濃度13%的創意特調，不僅在視覺上充滿節慶氛圍，入口後層次豐富且變化多端，每杯售價280元，凡是點購這款調酒的消費者，還能額外獲得一瓶仕高利達金雪莉50ml的金勾杯手提小酒，讓品飲體驗從酒吧延續到個人的私密時光。



▲仕高利達金雪莉為基底打造的「舉個杯聯名調酒」、仕高利達12年為靈感延伸、由消費者親手加入金勾錐聖誕小酒完成的「舉個杯微醺咖啡」及限定節慶快閃派對

手作儀式感的微醺哲學，仕高利達12年與咖啡的冬日對話

除了夜晚的精彩，這次合作更將觸角延伸至白日的品味時光，推出了一款極具互動感的「舉個杯微醺咖啡 Jingle Bell Tipsy Coffee」。這款飲品以濃縮咖啡為靈魂，搭配黑糖、鮮奶與肉桂奶蓋，堆疊出溫暖厚實的香氣結構，最特別的是隨杯附贈的一瓶仕高利達12年50ml「金勾錐聖誕小酒」。消費者在拿到飲品後，可以依照個人喜好親手將威士忌緩緩倒入冰咖啡中，看著琥珀色的酒液與深褐色的咖啡交融，感受威士忌的麥芽香氣與咖啡醇度完美結合的過程，這不僅是一杯飲品，更是一個專屬於自己的節慶微醺儀式，每杯售價135元，為繁忙的午後注入一絲放鬆的氣息。

聖誕夜的不眠派對，韓流與華語金曲的沉浸式狂歡

為了將節慶氛圍推向最高潮，仕高利達與Sleep No More更精心策劃了兩場「節慶快閃派對」，分別於12月20日與12月25日的晚間21點至24點準時登場。這兩晚的派對將邀請DJ現場演出，以強勁的K-POP人氣歌曲與經典華語金曲串燒，點燃信義區的聖誕夜色。現場將結合香氣、聲音與光影，打造出一場沉浸式的感官狂歡，並限量供應多款特色特調，邀請所有喜愛熱鬧的朋友在杯光搖曳中徹夜不眠，共同舉杯慶祝這個特別的時刻。



▲自12月15日起至 12月28日止，仕高利達攜手信義區潮流酒吧Sleep No More 推出冬季限定「舉個杯Jingle Bell」聯名活動，從夜間的杯邊風景到日間的咖啡香，透過多款創新飲品打造節日新儀式

以多元視角啟發生活靈感，重新定義城市節慶風景

英商希威仕台灣分公司行銷總監范如萍表示，仕高利達始終致力於以多元視角啟發生活靈感，希望能透過金雪莉與12年威士忌延伸出的多樣化酒款，串起白日的柔光與夜晚的微醺。這次與Sleep No More的跨界合作，不僅是一場關於時間與感知的冬季實驗，更希望讓每個人都能在節慶中找到獨一無二的風景，無論是午後的一杯特調咖啡，還是深夜的一場狂歡派對，每一刻都展現了仕高利達鼓勵探索與突破的精神。若想在2025年的尾聲體驗一場與眾不同的味蕾旅行，不妨前往台北市信義區松壽路26號，感受這場期間限定的風味盛宴。



舉個杯Jingle Bell冬季限定聯名活動

活動時間：2025年12月15日－12月28日，每日11:00－03:00

節慶不眠派對：12月20日、12月25日，21:00－24:00

活動內容：

．推出舉個杯聯名調酒Jingle Bell Cocktail，以仕高利達金雪莉打造節慶風味，每杯280元，附金勾杯手提小酒50ml。

．推出舉個杯微醺咖啡Jingle Bell Tipsy Coffee，以濃縮咖啡與仕高利達12年50ml小酒完成專屬微醺儀式，每杯135元。

．兩晚限定DJ不眠派對，現場供應多款節慶特調。

．凡購買任一聯名飲品即可獲得限量聖誕禮。

Sleep No More

地址：台北市信義區松壽路26號



