米蘭百年傳奇COVA獻上義式聖誕靈魂！2025限定Panettone與暖心午茶時光。

來自米蘭的高級甜點品牌COVA，今年以三款節慶限定Panettone呈現義式冬日風味，結合質感包裝與限時優惠，打造最具儀式感的聖誕禮。

隨著時序進入2025年的尾聲，台北的街頭開始點亮溫暖的燈飾，宣告著冬日節慶的腳步已近。對於熱愛生活美學的饕客而言，聖誕節不僅僅是一個交換禮物的日子，更是一場關於味覺與文化的巡禮。在這個充滿祝福的季節，來自義大利米蘭、擁有超過兩百年歷史的殿堂級甜點品牌COVA MONTENAPOLEONE 1817，將義大利人餐桌上不可或缺的靈魂角色Panettone帶到了台北，以最正統的義式風味，為台灣的冬日午後注入一股源自米蘭的優雅暖流。



▲2025聖誕禮盒推薦 COVA百年義式工藝Panettone限定口味登場





揭開義大利水果麵包Panettone的美味秘密

提到義大利的聖誕節，絕對不能缺席的就是Panettone。這款被稱為義大利國寶麵包的甜點，其實更像是一款口感介於蛋糕與麵包之間的精緻藝術品。COVA傳承了自1817年以來的原始配方，讓這款經典原味Panettone成為了連結過去與現在的美味橋樑。製作過程中使用了天然酵母進行長時間發酵，讓麵體呈現出獨特的蜂巢狀組織，這正是它口感蓬鬆卻又保濕潤澤的關鍵。在經典原味中，蜜漬橙皮與葡萄乾的香氣在口中交織，每一口都吃得到果乾的酸甜與麵香的深度，這是經過歲月驗證的米蘭滋味。而今年COVA更是不甘於守舊，特別推出了聖誕限定的巧克力口味與杏桃口味。巧克力Panettone以醇厚的可可香氣貫穿整體，質地比起原味更加柔潤，甜度拿捏得恰到好處，是巧克力控無法抗拒的選擇。另一款杏桃Panettone則展現了截然不同的清新風貌，清爽的果香與細緻的麵包體結合，帶來優雅且酸甜交織的迷人層次。



▲台北101下午茶新選擇 COVA義大利水果麵包聖誕套餐享百元優惠

2025聖誕禮盒展現米蘭式贈禮美學

在義大利人的生活哲學裡，送禮是一門展現品味與心意的藝術。今年COVA針對這三款風味獨具的Panettone，精心設計了三種截然不同的包裝風格，讓送禮者能依照對象傳遞不同的祝福寓意。經典金色紙質包裝，以最純粹的金色調傳遞出COVA一貫的義式簡約與優雅格調，適合贈送給喜愛低調奢華的朋友。若是想要展現更深層的文化底蘊，米蘭典藏鐵盒包裝則是絕佳選擇，盒身上細膩的紋理設計，不僅象徵著品牌百年的工藝傳承，食用完畢後更具有極高的收藏價值，宛如將米蘭的藝術氣息永久珍藏。而最能呼應節慶熱鬧氛圍的，莫過於聖誕金禮盒包裝，閃耀奪目的設計就像聖誕樹下的驚喜，最適合在聚會中與親朋好友一同分享這份來自遠方的甜蜜與喜悅。

台北101旗艦店打造極致義式下午茶體驗

除了將這份美味帶回家，親臨現場感受氛圍也是體驗義式生活的重要一環。位於台北101的COVA旗艦店，延續了米蘭本店的優雅氛圍，讓身在台北的消費者也能零時差感受歐洲的聖誕氣息。為了讓更多人能輕鬆品味這款節慶限定的美味，COVA特別推出了聖誕節限定套餐優惠。即日起，消費者只要在店內點選一份原味切片Panettone麵包，並搭配任選一款飲品，即可享有現折100元的優惠。想像一下，在寒冷的冬日午後，坐在充滿節慶佈置的空間裡，啜飲著一杯香濃的義式咖啡，搭配一塊口感鬆軟、香氣四溢的Panettone，這無疑是犒賞自己一年辛勞最完美的儀式。目前三款聖誕限定Panettone已於官方網站開放預購，若預購金額滿1500元以上，還能獲得額外的購物金回饋，讓這份節慶的快樂得以延續。



▲米蘭正統聖誕滋味 COVA推出巧克力與杏桃風味Panettone聖誕麵包

COVA 義式聖誕 Panettone 限定登場

活動時間： 即日起開放預購，聖誕套餐同步於 COVA 101旗艦店推出

活動內容： 推出三款經典風味 Panettone：原味、巧克力、杏桃 三種聖誕質感包裝：紙質包裝、典藏鐵盒、聖誕金禮盒 預購滿NT$1,500 贈購物金NT$50起 101旗艦店推出「原味切片Panettone+任選飲品」現折NT$100套餐優惠

