DIOR聖誕快閃BELLAVITA！迪奧奇幻星願快閃店5大亮點直擊、侯布雄甜點必吃。

今年聖誕，DIOR於BELLAVITA打造奇幻星願限定快閃店，以香氛、彩妝與甜點交織的華麗旅程，邀大家沉浸夢幻聖誕氛圍。

2025年台北聖誕季最受矚目的焦點已經降臨，DIOR BEAUTY選在信義區BELLAVITA寶麗廣塲中庭，盛大打造「迪奧奇幻星願限定快閃店」。這次活動不僅是美妝界的盛事，更是生活風格愛好者不容錯過的夢幻體驗，DIOR將義大利藝術家Pietro Ruffo的詩意創作具象化，以「奇幻星願馬戲團」為主題，結合了高訂工藝的精緻、節慶香氛的療癒、限定彩妝的驚喜，甚至還有米其林等級的甜點。從2025年11月8日起至11月23日止，這場限時的聖誕奇幻旅程，預計將成為台北冬季最熱門的打卡聖地，引領一股法式奢華的過節風潮。



▲DIOR聖誕快閃店登場！BELLAVITA五大夢幻體驗開啟奇幻星願旅程

全球首座5米DIOR聖誕樹，奇幻馬戲團點亮台北夜空

踏入BELLAVITA中庭，目光立刻會被全球首座高達5米的DIOR「奇幻星願聖誕樹」所吸引。這座聖誕樹不僅是高度上的焦點，其設計細節更展現了DIOR的高訂工藝精神，樹身綴滿了象徵祝福的迪奧幸運星與璀璨吊飾，彷彿將巴黎的星空直接搬到台北。聖誕樹周圍環繞著金色的旋轉木馬裝置，呼應奇幻馬戲團的主題，營造出既華麗又溫馨的節慶氛圍。迪奧先生早年對馬戲團嘉年華的熱愛，在此次快閃店中得到了完美的延續，讓每一位到訪者都能沉浸在這場視覺盛宴中。



▲迪奧奇幻星願限定快閃店開幕！全球首座5米聖誕樹與限定甜點登場

夢幻五站體驗，結合拍貼機、塔羅與侯布雄限定甜點

「迪奧奇幻星願限定快閃店」規劃了五大夢幻站點，提供的不只商品，更是一場完整的感官體驗。旅程從「奇幻星願聖誕樹」開始，接著進入「星願贈禮與試妝區」探索限定商品。隨後的「奇幻拍貼機」以璀璨星光為背景，讓賓客留下專屬的華麗回憶。最令人期待的莫過於第四站「奇幻星願咖啡廳」，DIOR特別攜手米其林餐廳侯布雄（Joël Robuchon），凡於現場消費滿額即可享用限定甜點，在閃耀的金色氛圍中享受彷彿置身巴黎的午茶時光。最後一站「星願塔羅牌」更邀請專業老師駐點，為賓客解讀2026年的星願運勢，並推薦專屬的幸運彩妝。



▲BELLAVITA化身巴黎嘉年華！DIOR聖誕快閃店香氛、彩妝、甜點全揭曉

2025聖誕限定彩妝與倒數月曆，收藏迷的夢幻清單

對於美妝愛好者而言，此次快閃店的「星願贈禮與試妝區」無疑是重點。DIOR推出了多款佳節限定臻品，其中最受矚目的「迪奧金緻雙頭唇釉」於快閃店每日僅限量供應50支，每人限購3支，預計將引發排隊熱潮。此外，以蒙田大道30號旗艦店為造型的「迪奧2025聖誕倒數月曆」也同步登場，內藏24格驚喜，包含經典香水、明星保養與精選彩妝。其他如「迪奧香氛世家－奇幻星願香氛蠟燭」以焦糖杏仁與棉花糖的甜香營造溫暖氛圍，「迪奧奇幻星願香氛卡片組」與「迪奧香氛世家－奇幻星願聖誕掛飾」更是充滿法式美學的送禮首選。



▲迪奧聖誕限定彩妝開搶，BELLAVITA奇幻馬戲團咖啡廳必訪

迪奧奇幻星願限定快閃店

活動時間： 2025年11月8日至11月23日

活動內容： 全球首座5米高聖誕樹、限定彩妝香氛體驗、星願塔羅占卜、奇幻拍貼機、Joël Robuchon限定甜點、聖誕包裝服務等節慶活動。

地點：BELLAVITA寶麗廣塲1樓中庭（台北市信義區松仁路28號）

營業時間：週日至週四11:00-21:30｜週五、週六及假日前夕11:00-22:00









