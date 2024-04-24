有市集、有音樂會、有脫口表演秀就要跟上！邁入第二屆的「我們生活節」，以勞工職場議題為主打，在51勞工節前的週末快閃登場，為平常辛勞的勞工補充滿滿的新能量。於4/26~4/28在屏東縣民公園快閃登場，不僅有舒壓感恩市集、音樂節、星空電影院，更邀請到台灣經典不敗的「鐵獅玉玲瓏」，首度南下至屏東戶外展演，用各種爆笑的段子讓人到此能忘卻平日的煩憂，放肆地大笑一場。







今年2024屏東我們生活節以「感恩！勞力(lóo-la̍t)！」為主題，希望傳達「努力工作，也必需享受生活的精神」，在縣民公園中規劃5大主題活動，其中一定要現場觀看的本土說唱藝術始祖「鐵獅玉玲瓏」live秀，專為屏東設計專屬劇本，用無理頭的笑梗保證在現場笑聲不斷。







而音樂節部分則是邀請到屏東在地獨立樂團「WHY樂團」、金曲寶藏男孩「持修」、知名搖滾樂團「康士坦的變化球」和金曲獎最佳樂團「董事長樂團」壓軸登場，用熱血的樂章帶度現場氣氛。4/28當天則是有「星空影展feat. HUSH」，將播放職場紓壓解悶漫畫《他馬克老闆》電影，將社畜心聲表現淋淋盡致。並邀請金曲獎最佳作曲、最佳華語歌手「HUSH」擔任影展嘉賓，透過彈唱為陷入生活困境中大家帶來一絲療癒。





屏東我們生活節 活動資訊

活動地點：屏東縣民公園

活動時間：2024/4/26~2024/4/28

打卡送好禮「我們shot一杯」：

1、活動前分享屏東縣政府勞青處我們生活節相關貼文，需設定公開，4/26-28至現場憑截圖兌換。

2、現場打卡上傳現場照片，需設定公開，即可兌換。

限量600組，每日限量贈送200組。



屏東我們生活節表演、市集活動

鐵獅玉玲瓏戶外公演

演出地點：屏東縣民公園

演出時間：4月26日，晚上18:30-20:00

我們生活節 音樂節

演出地點：屏東縣民公園

演出時間：4月27日，晚上17:00-21:40。

星空影展feat. HUSH

演出地點：屏東縣民公園

演出時間：4月28日，晚間18:00-21:00

感恩市集

市集地點：屏東縣民公園

市集時間：4月26日至4月28日，下午16:00 – 晚間22:00

百工職人影像展

市集地點：屏東縣民公園

市集時間：4月26日至4月28日，下午16:00 – 晚間22:00