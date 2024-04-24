有市集、有音樂會、有脫口表演秀就要跟上！邁入第二屆的「我們生活節」，以勞工職場議題為主打，在51勞工節前的週末快閃登場，為平常辛勞的勞工補充滿滿的新能量。於4/26~4/28在屏東縣民公園快閃登場，不僅有舒壓感恩市集、音樂節、星空電影院，更邀請到台灣經典不敗的「鐵獅玉玲瓏」，首度南下至屏東戶外展演，用各種爆笑的段子讓人到此能忘卻平日的煩憂，放肆地大笑一場。
今年2024屏東我們生活節以「感恩！勞力(lóo-la̍t)！」為主題，希望傳達「努力工作，也必需享受生活的精神」，在縣民公園中規劃5大主題活動，其中一定要現場觀看的本土說唱藝術始祖「鐵獅玉玲瓏」live秀，專為屏東設計專屬劇本，用無理頭的笑梗保證在現場笑聲不斷。
而音樂節部分則是邀請到屏東在地獨立樂團「WHY樂團」、金曲寶藏男孩「持修」、知名搖滾樂團「康士坦的變化球」和金曲獎最佳樂團「董事長樂團」壓軸登場，用熱血的樂章帶度現場氣氛。4/28當天則是有「星空影展feat. HUSH」，將播放職場紓壓解悶漫畫《他馬克老闆》電影，將社畜心聲表現淋淋盡致。並邀請金曲獎最佳作曲、最佳華語歌手「HUSH」擔任影展嘉賓，透過彈唱為陷入生活困境中大家帶來一絲療癒。
連續3天的「屏東我們生活節」也和小人類市集合作規劃舒壓感恩市集，手做美食、服飾穿搭和互動遊戲等攤位，營造祭典般的氛圍，讓人到此看表演、吃美食超愜意。而整個五月份也將在屏東市數位青創中心展出「百工職人影像展」，呈現百位國境之南的職人故事。
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屏東我們生活節 活動資訊
活動地點：屏東縣民公園
活動時間：2024/4/26~2024/4/28
打卡送好禮「我們shot一杯」：
1、活動前分享屏東縣政府勞青處我們生活節相關貼文，需設定公開，4/26-28至現場憑截圖兌換。
2、現場打卡上傳現場照片，需設定公開，即可兌換。
限量600組，每日限量贈送200組。
屏東我們生活節表演、市集活動
鐵獅玉玲瓏戶外公演
演出地點：屏東縣民公園
演出時間：4月26日，晚上18:30-20:00
我們生活節 音樂節
演出地點：屏東縣民公園
演出時間：4月27日，晚上17:00-21:40。
星空影展feat. HUSH
演出地點：屏東縣民公園
演出時間：4月28日，晚間18:00-21:00
感恩市集
市集地點：屏東縣民公園
市集時間：4月26日至4月28日，下午16:00 – 晚間22:00
百工職人影像展
市集地點：屏東縣民公園
市集時間：4月26日至4月28日，下午16:00 – 晚間22:00