貓奴、狗派全都看過來，日本爆夯療癒系動物雕刻藝術家終於來台灣了！在過境之南恆春半島「看海美術館」，特別邀請日本知名療癒系動物雕刻藝術家花房櫻和橋本美緒來台展出，以貓咪、狗狗為主題將現場變成最萌打卡點。不僅有室內展出，戶外更規劃大型裝置藝術，其中在看海美術館旁高達14米的擁抱貓咪巨型裝置藝術，

亮相不到一天就瞬間引爆話題，讓貓奴直呼要衝去朝聖。







「Ultra Daily極度日常屏東展」於4/20~7/28期間展出，邀請大家到訪國境之南吹著海風、欣賞療癒藝術作品。擅長將貓咪擬人化的花房櫻，在她的巧手之下一隻隻貓咪雕刻，俏皮又帶有趣味性的設計讓人一秒變貓奴。而成精夢想當獸醫的橋本美緒，對於動植物生命深深著迷，希望在貓狗木雕作品中，帶領讀者感受和動物相處的滿足和溫暖。







這次共有30組、78件作品首度在台灣展出，皆以居家情境為主，有在家門口等待著主人的黑貓、悠閒躺臥在沙發上的貓咪，還有在閣樓上盡情跳舞的貓咪派對，也有7隻貓組成的歌唱偶像團體，還有繼承家業販售貓咪給人類的第二代貓商。現場更販售各式各樣周邊商品和現點現做貓咪燒，更獨家取得日方授權將橋本美緒5件貓咪木雕變成扭蛋，將於6月中旬全球首賣。





Ultra Daily極度日常屏東展 展覽資訊

展覽地點：看海美術館

展覽時間：04.20-07.28 10:00-18:00 (每週二休館)



看海美術館 交通資訊

1、開車

臺北、臺中、臺南、高雄出發

國道3號往南洲交流道 ⇆ 沿省道台1線 (往南)⇆ 台26線 (往南) ⇆ 抵達屏東縣車城鄉海口港。



花蓮、台東出發

台11線(往南) ⇆ 台26線(往南) ⇆ 抵達屏東縣車城鄉海口港



2、臺鐵

搭乘臺鐵至枋寮站下車，轉乘518公車至海口站



3、高鐵

左營站搭乘9189墾丁快線至枋寮站，轉乘518公車至海口站

左營站搭乘9189墾丁快線至車城農會站，轉乘518公車至海口站



4、公車

9188路線 [高雄 ⇆ 台88 ⇆ 鵝鑾鼻] 海口站

9117路線 [高雄 ⇆ 台17線 ⇆ 墾丁] 海口站

518公車 [ 枋寮火車站⇆ 四重溪] 至海口港站

