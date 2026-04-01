揭密金門長江坑道14年神祕原漿！昇恆昌獨家首發「風味盲盒」限量高粱引爆藏家熱議。

金門高粱的魅力在於時間與環境的加持，本次昇恆昌與金酒合作意義非凡。資深編輯李維唐表示，長江坑道獨特的溫濕度與陶瓷罈微量氧化作用，是造就這款14年原漿具備「風味盲盒」特性的關鍵，更是高粱酒愛好者不容錯過的窖藏真跡。

在金門神祕的戰地防空隧道中，時間彷彿凝固在幽暗的坑道內。昇恆昌免稅商店攜手金門酒廠，正式對外宣布全台首發推出兩款於民國100年釀造，並於「長江坑道」窖藏熟成超過14年的「單罈原漿金門高粱酒」。這批珍稀酒液產自具備深厚歷史底蘊的金城老廠，其工藝技術與傳奇的「金門黑金剛」一脈相承。為了讓旅客身歷其境，雙方特別在桃園國際機場第一航廈打造主題展示櫥窗，重現長江坑道內的窖藏場景。當旅客穿梭於國境大門之際，也能跨越時空感受這份伴隨歲月流轉的熟成軌跡。

▲結合潮流與傳統的「KK Bar」金酒吧展示櫥窗，以岩石質感背景襯托出金門高粱的精品氛圍。 圖／昇恆昌提供；窩客島整理



首席設計師認證的風味引子

這款單罈原漿之所以彌足珍貴，在於其被定位為金門酒廠首席酒體設計師呂宜儒手中的「風味引子」。這批酒液在進入長江坑道陳化前，需經過專業品酒師嚴格篩選，承襲古法純糧固態發酵工藝。在中高溫麴與多菌相微生物的自然作用下，低溫延長發酵生成了豐富的微量芳香物質。透過高溫流酒與酒心摘酒的極致工法，擷取酒體中醇厚飽滿且酸酯含量高的精華。這種具有陳香濃郁特質的老原漿，不僅是勾調傳奇黑金剛的靈魂，更是賦予新酒陳化風味的祕密寶藏。

陶瓷罈與坑道的深度對話

酒液的生命力在長江坑道中得到了昇華。坑道內穩定的溫濕度環境，為酒液與陶瓷罈提供了絕佳的對話空間。每一罈原漿在長達10餘年的靜置中，透過陶瓷罈孔隙進行微量透氣的氧化作用，促使酒體變得綿甜醇厚。由於每個陶罈的毛細管作用各異，最終演化出截然不同且無法複製的性格。這種不可預期的演變，讓每一罈窖藏原漿都成為時間留下的「真跡」。藏家購入的每一瓶酒，都封存了那個特定空間與時間交織出的獨特靈魂。

隨機探索的風味盲盒樂趣

金門酒廠此次特別引入了「風味盲盒」的有趣概念。正如電影「阿甘正傳」中所言，人生就像一盒巧克力，你永遠不知道下一顆是什麼味道。酒廠刻意不預先定義具體的風味特徵，而是邀請收藏家親自解鎖。雖然每罈酒因陶瓷作用而各異，但時光已賦予它們共同的高貴基因，包含濃郁的陳香、優雅的蔘香，甚至是烏梅、熟瓜與堅果的複合香氣。酒體如綢緞般順滑，飲後空杯留香，讓品飲者在打開下一瓶前，都能保有如同在坑道內逐罈品酩的期待感。

▲2011年長江酒窖單罈原漿金門高粱酒，展現出陶甕窖藏與時光淬煉的珍稀質感。 圖／昇恆昌提供；窩客島整理

從品飲者轉化為創造者

這款單罈原漿不僅是極致的珍藏逸品，更提供了多樣化的品飲藝術。收藏者可以選擇「純飲享受」，感受未經勾調、最原始且澎湃的窖藏張力。此外，更推薦嘗試「以老帶新」的進階玩法。將這份陳年精華作為「風味引子」，滴入家中收藏的其他高粱酒中。觀察這份具備高酸酯的老原漿如何喚醒新酒，讓整瓶酒的風味在瞬間獲得層次感的昇華。這種從品飲者轉化為風味創造者的過程，正是此款限量酒款帶給藏家最大的樂趣所在。

昇恆昌通路限量獨家首賣

本次發行的「14年單罈原漿金門高粱酒」酒精濃度為58.6度，單瓶訂價13,700元。這批珍稀的原酒共分為兩個編號：編號CJ2011001限量1,141瓶，編號CJ2011002則限量1,239瓶。為了確保產品的珍稀與獨特性，目前僅在昇恆昌免稅通路獨家販售。銷售地點涵蓋昇恆昌內湖旗艦店、全台四大國際機場免稅商店，以及金坊與澎坊免稅店。對於追求極致口感與戰地歷史情懷的高粱酒愛好者而言，這無疑是一場不容錯過的時光盛宴。

「長江坑道」窖藏場景主題式展示櫥窗

活動時間：即日起

活動內容：於桃園國際機場第一航廈北區出境店，重現金門「長江坑道」窖藏場景，讓旅客感受14年酒體熟成的時間軌跡 。

優惠資訊：

獨家首發：民國100年釀造、窖藏14年之「單罈原漿金門高粱酒」全台首賣 。

珍稀限量：編號CJ2011001限量1,141瓶；編號CJ2011002限量1,239瓶 。