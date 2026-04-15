彰化素食王者！林家素食 百年歷史麵攤，藥膳香菇什錦麵搭配番薑醬更有味。

彰化百年素食老店「林家素食」，傳承日治時期手藝，以藥膳香菇什錦麵聞名，風味樸實穩定，是在地與旅客都推薦的素食小吃選擇。

彰化素食推薦！「林家素食」創立歷史可追溯至日治時期，至今已有百年歷史，被視為彰化具代表性的素食小吃之一。店家以傳統菜麵為主軸，風味簡單樸實、品質穩定，長年深受在地居民喜愛，也吸引不少外地旅客專程前往彰化品嚐。

▲彰化百年素食老店「林家素食」，傳承日治時期手藝，以香菇什錦麵等聞名。（攝影：楊婷雅） ▲「林家素食」用餐尖峰時段人潮眾多，老闆煮麵的雙手幾乎沒有停下來休息的時間。（攝影：楊婷雅）

「林家素食」彰化百年美食，從清晨到深夜的日常風味

位於彰化永樂街的「林家素食」，由林家姊妹承接家族傳承，延續祖父與父親一脈相承的手藝，持續經營這家歷史悠久的素食麵攤。店家營業時間自清晨6點半至深夜2點，幾乎全時段都能來一碗傳統菜麵；熱情的老闆時常大力推薦初次來訪的饕客淋上特製番薑醬，以提升整體風味層次，使傳統菜麵更具香氣。

▲老闆時常大力推薦初次來訪的饕客淋上特製番薑醬。（攝影：楊婷雅）



「香菇什錦麵」豐富配料，飽足又滿足

香菇什錦麵擁有豐富配料，包含香菇、金針花與木耳等食材，份量充足。香菇經調味後風味明顯，帶出溫潤的菇香層次，並偶爾可吃到筍丁增添口感變化。配料部分還包含豆腐與店家自製豆包，呈現出簡單紮實又別具特色的素食麵食風格。此外，藥膳系列的麵食也相當受歡迎。

▲香菇什錦麵擁有豐富配料，包含香菇、金針花與木耳等食材，份量充足。（攝影：楊婷雅）

彰化百年素食老味道，樸實簡單好滋味

整體而言，擁有百年歷史的「林家素食」以穩定的傳統手藝與樸實風味廣為人知，在饕客的彰化小吃推薦名單長年佔有一席之地，每一碗麵食都能感受到樸實的好滋味。尤其素食愛好者來到彰化旅遊，更是不容錯過傳承百年的老字號彰化麵攤。

▲「林家素食」麵食樸實、用料實在，深受在地人與素食愛好者喜愛。（攝影：楊婷雅）







「林家素食」店家資訊

營業時間：06:30～02:00

地址：彰化縣彰化市永樂街145.147號

電話： 04 726 8655



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