彰化火車站咖啡廳再加一！「岸岌」為超人氣彰化咖啡廳「咖啡烟」新品牌，藏在阿彰肉圓附近的巷弄內，廢棄工廠經由改造後、以工業風咖啡廳重生，甫開幕就吸引不少咖啡迷特別來彰化拍照打卡。天氣良好之際，也能坐在戶外座位喝咖啡，享受宜人的彰化午後時光。



▲▼藏在彰化火車站附近的岸岌，為彰化咖啡廳咖啡烟新品牌/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「岸岌」距離彰化火車站步行只要十分鐘，建築前身為荒廢良久的鋅合金壓鑄老工廠，經由一番整理、翻修後，搖身一變成工業風彰化咖啡廳；店內空間較小，座位皆沿著牆面設置，並搭配一張立席，假日想要內用多少需仰賴一點運氣。若是想外帶咖啡，則直接從專屬窗口點購即可。▲▼岸岌將廢棄工廠化身為工業風彰化咖啡廳/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「岸岌」菜單以咖啡為主，另有水果氣泡飲和黑糖牛奶等。甜點部分，則有司康、焦糖布丁、可麗露、焦糖鮮奶油可頌鬆餅和草莓鮮奶油可頌鬆餅等，此外，要特別注意的是「岸岌」店內無提供廁所，並且不接待12歲以下的兒童，若是攜帶幼童來彰化旅遊，建議另尋其他彰化咖啡廳。

推薦閱讀：雞精免費喝！免門票彰化觀光工廠「白蘭氏健康博物館」，直擊雞精生產過程。



▲岸岌菜單以咖啡為主，此為檸檬美式/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲岸岌甜點推薦焦糖布丁/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝





岸岌店家資訊

營業時間：週二～週五12:00~19:30

地址：彰化縣彰化市長安街178巷10號