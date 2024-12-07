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雞精免費喝！免門票彰化觀光工廠「白蘭氏健康博物館」，直擊雞精生產過程。

白蘭氏健康博物館 觀光工廠 彰化觀光工廠 鹿港景點
2024-12-07 10:11:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

彰化觀光工廠推薦！「白蘭氏健康博物館」位於彰濱工業區，是一間以雞精為主題、免門票的彰化觀光工廠，門口直接打造成大家熟悉、放大版的白蘭氏雞精玻璃瓶，可以直擊雞精的生產線。除了燕窩之外，雞精其他白蘭氏產品都歡迎試喝。

▲▼白蘭氏健康博物館是人氣彰化觀光工廠/ WalkerLand窩客島記者 楊婷雅 拍攝



白蘭氏雞精源自19世紀英國，至今已超過兩百年歷史，而台灣「白蘭氏健康博物館」於2008年重新改裝開幕，並以關懷健康角度再出發，觀光工廠主要劃分歷史區、品牌區、空中走廊工廠參觀區、健康社區四大區域。平日在空中走廊工廠參觀區可以目睹一罐罐雞精的生產過程，假日雖然一樣可以參觀，但由於工作人員放假、無法直擊動線運作過程。另外，要特別注意的是空中走廊工廠參觀區禁止拍攝。

▲▼在白蘭氏健康博物館可以了解雞精知識、直擊雞精生產線/ WalkerLand窩客島記者 楊婷雅 拍攝


在「白蘭氏健康博物館」不僅得以進一步雞精相關的知識與製作過程，而且除了燕窩以外的白蘭氏產品都開放試喝，包含雞精、養蔘飲、葉黃素、活顏馥莓飲等，消費滿三百即可參與夾金蛋體驗，並且是「保夾」、讓你夾到為止，在櫃檯可領取金蛋指定贈送的白蘭氏飲品。

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▲▼白蘭氏健康博物館除了燕窩以外的產品都能試喝/ WalkerLand窩客島記者 楊婷雅 拍攝

 

白蘭氏健康博物館資訊

地址：彰化縣鹿港鎮鹿工路18號
電話：04 781 0077

 

 

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白蘭氏健康博物館

phone04-7810077
place彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路18號
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服務
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交通便利
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