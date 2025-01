咖啡迷來彰化一日遊別錯過!「Light up cafe&bar」為一間結合餐飲和光雕投影的新型態彰化咖啡廳兼餐酒館、廣義來說也算是「無人咖啡廳」,空間採摩登風格,自去年開幕以來已擄獲不少在地文人雅士的芳心,有些人喜歡獨自來此辦公,抑或靜靜喝杯咖啡、享受美好時光。



▲▼Light up cafe&bar進駐彰化鐵路醫院,空間摩登有質感/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



距離彰化火車站步行只要五分鐘、建於1937年的彰化鐵路醫院,空間前身為早年中部最大酒家「高賓閣」,現有許多商家進駐,由光雕投影設計公司「 光滿樓 」經營的「Light up cafe&bar」正是其中之一。摩登風格結合光雕投影別具特色,氛圍格外愜意,早已成了一些咖啡迷的秘密基地。▲▼Light up cafe&bar由「 光滿樓 」團隊經營,空間結合光雕投影/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「Light up cafe&bar」菜單品項多元,除了咖啡和甜點之外,亦有供應調酒和其他餐點,想來小酌也沒問題。有趣的是,「Light up cafe&bar」店內沒有店員,自由入座、直接掃桌上的QR Code點餐、Line pay結帳,店員在送餐點或有人選擇現金結帳之際才會出現;此外,由於入內需脱鞋,因此務必注意腳部衛生清潔,以免造成他人困擾。



推薦閱讀:喝咖啡、剪頭髮!彰化老屋咖啡廳「白髮藝咖啡甜點」,滿滿復古元素、懷舊金曲伴你度過彰化下午茶時光。



▲Light up cafe&bar的冷翠特調系列十分受歡迎/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

Light up cafe&bar店家資訊

營業時間:14:00~22:00 (週四公休)

地址:彰化縣彰化市陳稜路228號