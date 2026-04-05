文青最愛的彰化深夜咖啡廳！咖啡烟 微醺氛圍如酒吧，招牌焦糖烤布蕾份量驚人。

彰化咖啡廳「咖啡烟」結合咖啡館與酒吧氛圍，提供咖啡、甜點與精釀啤酒，白天微醺、夜晚小酌皆宜；二樓還能欣賞廟宇巷弄景色，是旅人熱門彰化打卡點。



咖啡迷的彰化咖啡廳口袋名單！彰化近年咖啡文化持續升溫，不少彰化咖啡廳更進一步結合酒吧元素，「咖啡烟」便打造日夜皆宜的複合式空間。營業時間自午後至晚間10點，同時提供咖啡、甜點與啤酒等，且氛圍舒適如酒吧，遂成為不少在地人與旅人首推的彰化咖啡廳之一。

▲「咖啡烟」為人氣彰化咖啡廳，自午後營業至晚上10點。（攝影：楊婷雅）

▲「咖啡烟」整體燈光偏暗，營造出宛如酒吧般的微醺氛圍。（攝影：楊婷雅）

「咖啡烟」白天也享微醺氛圍的彰化咖啡廳

距離彰化車站步行即可抵達的「咖啡烟」，整體燈光偏暗，即使在白天時段，仍營造出宛如酒吧般的微醺氛圍。多數座位桌面設有專屬檯燈，也因此吸引不少在地人前來辦公或靜心閱讀；「咖啡烟」二樓也有規劃些許座位，且從窗外可以看到廟宇搭配巷弄的景色，增添了了幾分在地風情，也吸引不少網美特別來喝咖啡、打卡。

▲「咖啡烟」二樓也有規劃些許座位，且從窗外可以看到廟宇搭配巷弄的景色。（攝影：楊婷雅）



份量驚人的招牌甜點「焦糖烤布蕾」

「咖啡烟」菜單多元，除了各式咖啡、茶飲與牛奶系列外，也提供精釀啤酒，若想在彰化找一處舒適小酌的空間，這裡非常合適。甜點部分，特別推薦焦糖烤布蕾，份量十足，足以兩人共享。表層焦糖烤至酥脆，下方布蕾柔嫩細緻，為「咖啡烟」必點招牌甜品之一；「咖啡烟」營造出舒適放鬆的氛圍，特調咖啡亦頗受好評，對於不趕時間的旅人而言，往往不自覺想多停留一段時間。只是要注意的是，「咖啡烟」不接受預約，建議想去的咖啡迷提早前往。

▲「咖啡烟」菜單多元，包含特調咖啡、甜點和精釀啤酒等。（攝影：楊婷雅）

▲焦糖烤布蕾為「咖啡烟」招牌甜點之一，份量十足，足以兩人共享。（攝影：楊婷雅）

「咖啡烟」店家資訊

營業時間：13:30～22:00（週四公休）

地址：彰化縣彰化市永樂街199號

電話： 04-722-4994

彰化美食情報

推薦閱讀：彰化木瓜牛乳大王創始店！70年木瓜牛奶老店，彰化人喝果汁、吃紅豆牛奶冰都來這。

推薦閱讀：賣爆10萬顆的彰化蛋黃酥！窯幸福手工烘焙 從披薩餐車到蛋黃酥名店，麵包也推薦。

推薦閱讀：彰化爌肉飯天花板！ 80年老字號 阿泉焢肉飯，想吃爌肉配骨仔湯一定要早起。