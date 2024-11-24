信義區聖誕節快閃店！這次聖誕節在信義區不只有超美聖誕樹，CASETiFY更攜手POP MART泡泡瑪特，打造超夢幻「DIMOO WORLD x CASETiFY 夢境奇幻樂園」，限時6天在台北信義香堤廣場快閃登場。在現場除了展出限定版DIMOO手機殼、夢幻禮盒，還有打卡免費送DIMOO壓克力夾、體驗泡泡扭蛋機拿鑰匙圈，假日就衝信義區拍美照。



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▲▼信義區聖誕節快閃店 泡泡瑪特DIMOO WORLD / WalkerLand窩客島整理提供



DIMOO WORLD x CASETiFY 夢境奇幻樂園

期間限定「DIMOO WORLD x CASETiFY 夢境奇幻樂園」以可愛療癒的DIMOO系列為主題，打造互動式展區，包含幻彩雲朵主舞台、彩虹泡泡遊樂場等，拍照打卡還能手動切換燈光顏色，晚間也有定時燈光秀等體驗，打造最夢幻打卡快閃店。▲▼信義區CASETiFY DIMOO WORLD 快閃店打卡點推薦 / WalkerLand窩客島整理提供同時，在本次活動中也展出CASETiFY台灣限定版的漫畫風 DIMOO 印花手機殼與磁吸行動電源，結合酷帥與可愛的設計元素，並推出「夢幻限量禮盒」附贈珍藏版耳機保護殼、收納束口袋，粉絲一定要入手。此外還有聯名款 Apple Watch錶帶、無線充電盤等，逛完在最近的A11店就能搶先入手。▲▼DIMOO X CASETiFY 聯名商品推薦 / WalkerLand窩客島整理提供在活動期間，於指定門市購買DIMOO聯名商品，滿額即可獲得「美夢扭蛋體驗券」，可以玩大型扭蛋機，有機會獲得超可愛泡泡鑰匙圈，總共三款造型隨機出現。前往快閃現場完成打卡任務，完成社群追蹤任務，再送DIMOO壓克力夾，粉絲一定要先衝信義區玩一波。▲▼信義區CASETiFY DIMOO WORLD 快閃店活動贈品小物 / WalkerLand窩客島整理提供

開放期間：2024 年 11 月 23 日（六）至 11 月 28 日（四）



DIMOO WORLD x CASETiFY 夢境奇幻樂園 限定活動

1、凡於 CASETiFY 台北兩家門市購買任一件 DIMOO 聯名系列產品，或至 POP MART 全台門市購買 DIMOO 系列產品消費滿 2,000 元，即可獲得「美夢扭蛋體驗券」乙張。



2、凡於全台 CASETiFY 門市購買任兩件 DIMOO 聯名系列產品，即可獲得「POP MART 泡泡瑪特 DIMOO 盲盒兌換券」乙張，前往 POP MART 指定門市兌換



3、凡於全台 CASETiFY 門市購買「DIMOO WORLD x CASETiFY 夢幻限量禮盒」（內含一個地區限定手機殼及珍藏版耳機保護殼），即可獲得「DIMOO WORLD x CASETiFY 禮盒限定收納袋」乙個和「美夢扭蛋體驗券」乙張。

4、凡前往「DIMOO WORLD x CASETiFY 夢境奇幻樂園」完成指定拍照打卡小任務，並追蹤與標記品牌官方 Instagram 即可獲得 DIMOO 壓克力夾乙枚（兩款樣式隨機提供）。