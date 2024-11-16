新北人有板橋新北耶誕城，台北人也有信義區聖誕城！每年聖誕節一定要約閨蜜拍、找男友拍的聖誕樹，即日起正式解凍回歸。在信義區逛街就有不止11大聖誕節打卡點，除了聖誕樹之外，還有聖誕小屋、放大版聖誕水晶球、甚至是聖誕節遊樂設施，週末就衝信義區感受聖誕節氣氛。



▲▼2024聖誕樹搜集攻略，信義區新光三越、統一時代百貨聖誕樹 / WalkerLand窩客島整理提供





2024信義新天地聖誕樹「耶誕精靈之森」延續夢幻純白設計，使用萬片奶油白混搭珍珠白葉片，模擬被白雪覆蓋的夢幻雪景。並且以金、粉、紫、藍、綠不同顏色燈光投影，打造出隨時間不斷變化的夢幻漸層。此外，在聖誕樹底座圍繞滿滿的綿羊、聖誕老人、禮物盒等裝飾，更會像音樂盒一樣動起來。



▲▼2024聖誕樹必拍推薦，新光三越「耶誕精靈之森」聖誕樹 / WalkerLand窩客島整理提供





「耶誕精靈之森」聖誕樹每晚16:00-22:30之間亮燈，每15分鐘就有一場燈光秀，還會從樹頂有雪花緩緩落下，增添浪漫氣氛。走上二樓，在周遭的A11-A9空橋「幻境光廊」與A9-A8空橋「冰晶隧道」，也能與超美聖誕樹合影。



▲▼2024聖誕節必拍，新光三越信義新天地打卡點推薦 / WalkerLand窩客島整理提供





此外，在A4一樓南大門的「耶誕心願球」更是粉絲們排隊打卡的熱點，新光三越打造巨大聖誕水晶球，透過小門可以走進球體中，搭上雪橇拍美照。在A9 B1則設置了「夢境小屋」，以療癒煙囪壁爐打造聖誕小屋，還可以拍人生四格拍貼機。



▲▼2024聖誕節必拍，新光三越信義新天地打卡點推薦 / WalkerLand窩客島整理提供





不只新光三越，統一時代百貨台北店的2F夢廣場，設置超美「愛sharing遊倫敦」英國主題打卡區，大笨鐘、摩天輪、倫敦鐵橋通通一次擁有，一旁還有超美「倫敦奇幻冒險市場」，以倫敦古市集、甜點店作為發想，直接讓人聯想到「巧克力冒險工廠」的夢幻場景。



▲▼2024聖誕節，統一愛sharing英倫風主題打卡點與設施 / WalkerLand窩客島整理提供





在統一時代二樓還有「倫敦魔法飛行」遊樂設施，可以騎上魔法掃帚飛行、換上霍格華滋學院袍。「霧都探險」則是福爾摩斯主題的密室逃脫，破解4個遊戲關卡可以體驗英倫風拍貼機。統一時代4樓則設置了披頭四主題唱片小屋、錄音室與練團室空間，還有浪漫英國風書報攤與花店打卡點，等著粉絲拍美照。



▲▼2024聖誕節必拍哈利波特、福爾摩斯打卡點 / WalkerLand窩客島整理提供





一定要拍的還有統一時代二樓13米高聖誕樹，即日起也正式登場，本次愛．Sharing選定以「英國」做為主題，打造5個英倫風打卡點。統一時代百貨一樓以格林威治天文台為主題，設置了星夜時光天文台打卡點，搭配望遠鏡、齒輪等元素，打卡就送來一客泡麵。



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▲▼2024聖誕節信義區打卡點，統一時代百貨聖誕樹 / WalkerLand窩客島整理提供





新光三越信義新天地2024聖誕樹

亮燈時間：每晚約16:00點

燈光秀時間：每15分鐘

推薦打卡點：

香堤廣場「耶誕精靈之森」聖誕樹

A4 1F南大門的「耶誕心願球」

A9 B1「夢境小屋」

A11-A9空橋「幻境光廊」

A9-A8空橋「冰晶隧道」





統一時代百貨台北店 2024 愛．Sharing 聖誕打卡點資訊

活動期間：2024/11/16-2025/01/01（遊玩設施開放時間不同，依現場公告為準）

活動地點：

1F忠孝路大門：星夜時光天文台

2F夢廣場：愛sharing遊倫敦、倫敦奇幻冒險市場、倫敦魔法飛行、霧都探險

4F天台：愛的天使