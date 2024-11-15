誰說只有板橋新北耶誕城，每年聖誕節必拍「信義區耶誕城」盛大開城了！統一時代百貨2樓廣場，這次特別以「英倫風」作為主題，打造神秘氣質的2024 愛．Sharing聖誕節大型打卡點。除了聖誕樹之外，更有英倫風互動設施，神還原哈利波特魔法學校、福爾摩斯密室逃脫，還有披頭四的錄音室，週末就衝信義區拍美照。



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▲▼統一時代聖誕樹，信義區還原哈利波特、福爾摩斯主題打卡點 / WalkerLand窩客島整理提供





信義區必拍聖誕樹之一，統一時代百貨台北店，13米高的聖誕樹今(11/15)起正式點燈，本次愛．Sharing選定以「英國」做為主題，打造5個英倫風打卡點。今年打卡點更是大升級，不只可以拍美照，還加入了遊玩設施，直接變成信義區英倫風遊樂場。



▲▼統一2024愛．Sharing英倫風主題聖誕樹、聖誕打卡點 / WalkerLand窩客島整理提供





在統一時代2F夢廣場，設置超美「愛sharing遊倫敦」打卡區域，把英國元素大笨鐘、塔橋、摩天輪等元素一次集結，還有「倫敦奇幻冒險市場」，以倫敦古市集、甜點店作為發想，讓人聯想到「巧克力冒險工廠」的夢幻場景。



▲▼信義區聖誕節打卡點推薦，英倫風主題市集打卡點 / WalkerLand窩客島整理提供





在廣場上，還有以魔法學院為主題的「倫敦魔法飛行」設施，可以換上巫師袍、騎上魔法掃帚飛行，就像是進入哈利波特的世界。另一區「霧都探險」則致敬福爾摩斯，走進英倫風小屋可以體驗密室逃脫遊戲，總共有4個遊戲關卡，破關可以體驗英倫風拍貼機，超美、超好拍。



▲▼信義區統一時代聖誕打卡點，哈利波特飛行掃帚、福爾摩斯密室逃脫 / WalkerLand窩客島整理提供





不只2F廣場，在4F天台上還有許多隱藏版英倫打卡點，包含英是風情的電話亭、浪漫花店、計程車，甚至還原披頭四經典的斑馬線打卡點。同時更設置了披頭四的唱片小屋、有Live Band表演的錄音室，音樂迷們也能在這裡放鬆，享受超Chill聖誕時光。



▲▼信義區統一時代聖誕打卡點，披頭四的唱片小屋、英倫打卡點推薦 / WalkerLand窩客島整理提供





統一時代百貨台北店 2024 愛．Sharing 聖誕打卡點資訊

活動期間：2024/11/16-2025/01/01（遊玩設施開放時間不同，依現場公告為準）

活動地點：

1F忠孝路大門：星夜時光天文台

2F夢廣場：愛sharing遊倫敦、倫敦奇幻冒險市場、倫敦魔法飛行、霧都探險

4F天台：愛的天使