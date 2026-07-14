黑松沙士聯名這一鍋打造鍋氏宗親會！推出限定紅色千張豆腐紙與薄荷雞湯，姓名同音送牛肉，週三挑戰繞口令享75折優惠。

台灣人一年四季都愛吃火鍋，黑松沙士今年夏天攜手這一鍋餐飲集團打造鍋氏宗親會，資深編輯李維唐表示，這次聯名不僅翻玩店裝，更推出姓名同音送牛肉與週三75折活動，預期將掀起夏日吃鍋打卡熱潮。

台灣人對於火鍋的熱愛超越想像，不論四季更迭或是下班聚會，只要一鍋熱騰騰的湯底就能點燃全民的火鍋魂。國民飲料黑松沙士看準這股飲食文化，特別邀請影視歌三棲藝人馬念先擔任會長，於7月15日至8月31日期間，攜手人氣火鍋品牌這一鍋打造盛大的鍋氏宗親會系列活動。這次跨界聯名將冰涼爽快的氣泡飲料與香氣四溢的鍋物完美結合，為炎熱的夏日帶來全新的餐桌體驗。

▲黑松沙士限時打造鍋氏宗親會系列活動，於這一鍋推出限定四人套餐。圖／這一鍋提供；窩客島整理



這一鍋黑松沙士聯名翻玩信義殿打造網美打卡點

為了讓全台鍋民深刻感受歡聚的氛圍，這一鍋台北信義殿特別在門外掛上巨大的歡迎您加入鍋氏宗親會布條，遠遠就能吸引路人目光。走進店內一樓，迎面而來的是充滿氣勢的鍋氏宗親會匾額，瞬間成為熱門的拍照打卡場景。全台門市更同步在餐桌上貼上創意的吃鍋語錄，消費者入座後還能穿上專屬圍兜，從視覺到用餐體驗都充滿了儀式感。

▲黑松沙士於這一鍋信義殿打造鍋氏宗親會匾額拍照場景，鍋民們可在此留下專屬紀念照。圖／這一鍋提供；窩客島整理

鍋氏宗親會限定套餐附贈紅色千張豆腐紙引爆創作熱潮

活動期間全台門市推出限量的四人套餐，只要點購就隨餐附贈1250mL的大瓶黑松沙士。最吸睛的亮點是招牌千張豆腐紙特別換上經典的黑松沙士紅，讓大家可以在紅色豆腐紙上用毛筆寫字或畫畫。會長馬念先也親自示範提筆創作，並大方分享他私藏的獨門吃法，他喜歡將辣鍋裡的豆腐鴨血放到白鍋裡煮過，這種奇妙的混搭風味非常值得嘗試。點購此套餐還能免費獲得限量聯名吊飾。

▲凡於活動期間內消費黑松沙士與這一鍋聯名套餐，即可享有限定黑松沙士紅千張豆腐紙。圖／這一鍋提供；窩客島整理



這一小鍋推出沁涼薄荷雞湯雙人套餐加碼收藏復古小燈箱

這波火鍋熱潮也同步延續到這一小鍋，從8月20日至9月27日接力推出聯名透沁涼雙人套餐。為了打破夏天吃鍋燥熱的印象，主辦方精心研發全新湯底沁涼薄荷雞湯，清爽的湯頭搭配兩罐330mL黑松沙士，每人平均花費不到500元就能享受到頂級的雙人鍋物。消費者只要在店內有任意消費，就可以用加價購的方式把復古設計的鍋氏宗親會小燈箱帶回家收藏。

▲黑松沙士推出兩款收藏價值滿滿的限量周邊，包含吊飾及磁鐵燈箱，活動期間內至這一鍋消費即有機會獲得。圖／這一鍋提供；窩客島整理

這一鍋優惠活動姓名同音送神仙牛肉週三挑戰繞口令享75折

除了豐富的周邊物資，主辦方也準備了多重好康優惠。如果你的姓名中含有郭、國、果、過或者同音字，在平日內用消費滿1000元，店家就會大方招待一份神仙牛肉。每週三更推出具備挑戰性的趣味活動，當4人以上在這一鍋點購指定合作套餐，全桌一起完整唸出指定的繞口令並錄影上傳到指定的社交平台，標註品牌帳號挑戰成功，就能立刻享受整桌套餐75折的超狂折扣。

▲黑松沙士於7月15日至8月31日在這一鍋推出期間限定四人套餐，隨餐附黑松沙士1250mL一瓶。圖／這一鍋提供；窩客島整理







黑松沙士鍋氏宗親會

活動時間：第一波為7月15日至8月31日，第二波為8月20日至9月27日。

活動內容

聯名套餐送周邊：至這一鍋消費鍋氏宗親會四人套餐，或至這一小鍋消費雙人套餐，即可獲得限量黑松沙士鍋氏宗親會吊飾，並可以加價購限量小燈箱。

宗親加碼禮：姓名中含有郭、國、果、過或同音字者，平日內用消費滿1000元即招待神仙牛肉乙份。

週三挑戰優惠：每週三4人以上至這一鍋點購指定合作套餐，全桌完整唸出指定繞口令並上傳影音至社群平台標註官方帳號，挑戰成功享4人指定套餐75折優惠。









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