聖誕市集，挑聖誕禮物就先逛！每年文青必買、必衝的聖誕節市集Pinkoi Design Fest在11/15正式登場，這次Pinkoi特別邀請到210個設計品牌，不論是送男友、送女友的聖誕禮物，或是文創IP插畫家，還有聖誕小物DIY以及大人專屬的微醺專區，要挑聖誕禮物就趁這三天衝華山逛Pinoki。



▲▼聖誕市集Pinkoi Design Fest集結210設計品牌，11/15華山登場 / WalkerLand窩客島整理提供。





Pinkoi Design Fest今日正式揭幕，11/15-11/17只在華山快閃登場3天，是文青們挑選聖誕禮物的推薦行程。本次活動中，Pinkoi特別以禮物盒概念設計入場通道，還有倒掛的「萬織聖誕樹」打卡點，在聖誕樹底下還有「交換禮物專區」，帶上自己的500元禮物，就能交換一份禮物帶走，打造溫馨可愛的聖誕節風情。



▲▼聖誕市集Pinkoi Design Fest，聖誕氣氛打卡點推薦 / WalkerLand窩客島整理提供。





本次活動集結了210間設計品牌，補指台灣設計師，還有日本、泰國、香港等地的設計師也來台展出，包含超人氣鬍子碰碰、齒乃漫畫hanomanga，相機迷與底片迷必逛火星小王子、香港Escura Lab，此外還有超多飾品、包包等服飾品牌，幫男友挑聖誕禮物也剛剛好。



▲▼聖誕市集Pinkoi Design Fest，文創品牌小物推薦 / WalkerLand窩客島整理提供。





本次特展一大亮點，特別設置「刺繡燙布貼」體驗專區，集結32個插畫家聯名，打造專屬的燙布貼，粉絲們可以自行選擇帆布包、襪子、鑰匙圈等素材，並且自己搭配燙布貼圖案與排版，把喜歡的所有角色一次帶走。在展區最深處還有「微醺酒場」大人專區，調酒、啤酒通通都能喝起來。



▲▼聖誕市集Pinkoi Design Fest，聯名文創燙布貼推薦 / WalkerLand窩客島整理提供。





特別的是，由SOU·SOUＸMoominＸPinkoi三方聯名的全新系列，本次也在Pinkoi Design Fest聖誕市集中同步展售，結合可愛與質感兩大元素，推出療癒花色的包款、氣氛燈、香氛、底片相機等小物，還有實用系水瓶、室內拖鞋，讓粉絲們買到捨不得送人，通通變成自己的聖誕禮物。



推薦閱讀：SOU·SOU、Moomin、Pinkoi三大聯名！文青必買SOU·SOU日常365質感小物，超過100款新品推薦。



▲▼Pinkoi Design Fest聖誕市集，SOU·SOUＸMoomin聯名小物推薦 / WalkerLand窩客島整理提供。







Pinkoi Design Fest 活動資訊

活動時間：11/15-11/17 11:00-19:30（最後入場時間19:00）

活動地點：華山文創園區東2館四連棟

票價資訊：

Pinkoi 燙布貼單人套票：NT$300

Pinkoi 周邊大禮包＋雙人套票組（含全系列周邊：NT$880

Pinkoi 聖誕奇緣針織袋單人套票組：NT$650

Pinkoi 閃閃惹人襪單人套票組：NT$399