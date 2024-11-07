文青買爆的設計師平台Pinkoi，這次攜手芬蘭經典角色Moomin、以及日本印花品牌SOU·SOU，三大品牌攜手聯名，以「日常365」為主題，推出超過100款設計商品，從生活小物到香氛、包包，一應俱全，帶來歐式溫馨與日式細膩的美學結合。11/9前還享滿額免運優惠，無論是SOU·SOU控、是Moomin鐵粉，通通先給下單。





Pinkoi此次攜手Moomin與SOU·SOU，推出超過百款日常小物，讓粉絲的365天更具溫度與美感。本次聯名以SOU·SOU的經典五款獨特印花，結合Moomin可愛角色及元素，如「微笑」與「十數」，打造出各式生活小物，包括伸縮吸管、收納盒、底片相機等，巧妙將西方童話與東方設計巧妙融合，絕對是文青必備。





特別的是，這次Pinkoi與Moomin、SOU·SOU的聯名包款系列，從錢包、手機包到大容量托特包，滿足不同場合需求。以環保素皮革或飛織布料打造，並搭配可愛的Moomin角色及SOU·SOU經典圖紋，讓日常出門像踏上一場童話探險。其中特別推薦實用「手機包」，設計了護照和卡片夾層，更適合出門旅遊，隨身物品收納整齊也拿取方便。







喜歡居家氛圍的粉絲，這次也要買Moomin與SOU·SOU的聯名香氛系列。其中，Floriography選用京都和服花紋與北歐自然香氣結合，，而x.Gyroscope迷你擴香瓶設計優雅復古，無論擺放在家中或辦公桌上，都讓空間瞬間充滿品味。這次還有犀牛盾及Pinkoi推出限量9款Moomin x SOUSOU手機殼，聯手四大品牌，推出9款不同風格的防撞手機殼，無論你是極簡派、童趣派，還是潮人通通能買。





Pinkoi x Moomin x SOUSOU

優惠活動：

即日起至11月9日，聯名商品滿1600元享免運優惠。



Pinkoi Design Fest

活動時間：11/15-11/17 11:00-19:30（最後入場時間19:00）

活動地點：華山文創園區東2館四連棟