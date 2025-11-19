九層塔生乳捲！亞尼克8大新品必吃，草莓脆皮巧克力生乳捲聖誕限定開吃。

亞尼克聖誕推八大新品，YTM「生乳捲盲盒」超狂九層塔檸檬口味，聖誕節吃「草莓脆皮巧克力生乳捲、焦糖瑪奇朵生乳捲」開甜點趴！

九層塔生乳捲

」必吃！亞尼克這次一口氣推出8大新品，包括聖誕限定「草莓脆皮巧克力生乳捲」與三款常態生乳捲，更有 YTM限定的驚喜盲盒，生乳捲口味隨機開吃，

其中更有機會吃到超級獵奇口味「九層塔檸檬生乳捲」，讓甜點控的聖誕派對買起來。



▲亞尼克推八大新品，以最狂企劃進入聖誕歡慶模式。



▲亞尼克YTM盲盒有九層塔檸檬，獵奇口味開吃。

亞尼克聖誕節獵奇口味「





亞尼克聖誕新品 脆皮與蘭姆葡萄浪漫登場

為了迎接聖誕節，亞尼克首次把脆皮巧克力結合生乳捲，推出全新「草莓脆皮巧克力生乳捲」，外層以粉嫩的杏仁草莓巧克力脆皮，內餡捲入北海道奶霜與草莓果凍，每日限量200條，草莓控要搶。同場加映莓果系「戲雪尋莓生乳捲」，粉色泡芙蛋糕上點綴覆盆莓果粒，品嚐專屬於冬季的莓果風味。



▲亞尼克推草莓脆皮生乳捲，每日限量200條浪漫登場。

亞尼克加碼新品 布丁與焦糖瑪奇朵口味

為了提供粉絲們更多選擇，亞尼克這次再加碼推出三款常態生乳捲新品。包括大人系水果風味「雪天使蘭姆葡萄生乳捲」，使用優質米穀粉蛋糕，內餡有淡淡酒香與果乾風味。小孩也愛吃的「香草布丁生乳捲」使用馬達加斯加香草籽醬特調奶霜，再捲入彈嫩的布丁內餡。此外還有一款「焦糖瑪奇朵生乳捲」內餡是清爽的北海道奶霜與咖啡奶霜雙餡，下午茶吃起來最適合。



▲亞尼克常態款生乳捲有香草布丁、焦糖瑪奇朵等新口味。





亞尼克YTM限定 九層塔與聖誕甜點

不只門市生乳捲新品，亞尼克在YTM更推出聖誕節專屬「生乳捲盲盒」，盲盒內有機會吃到3種口味隨機出貨，其中還有獨家獵奇口味「九層塔檸檬生乳捲」，以屏東九如綠檸檬搭配新鮮九層塔熬煮，帶有熱炒味超神奇。此外，亞尼克同步祭出聖誕儀式感甜點「開心果覆盆莓慕斯」，以及粉嫩系「法式甜甜圈泡芙」，讓人聖誕節甜點選擇超豐富。



▲亞尼克YTM推出生乳捲盲盒，4種口味隨機出貨。



▲亞尼克聖誕甜點推開心果覆盆莓慕斯，粉嫩開吃。





亞尼克聖誕節8款甜點新品推薦

草莓脆皮巧克力生乳捲：699元，每日限量200條。

戲雪尋莓生乳捲：495元(18cm)/430元(12cm獨享捲)

香草布丁生乳捲：420元(18cm)

焦糖瑪奇朵生乳捲：450元(18cm)

雪天使蘭姆葡萄生乳捲：430元(18cm)

開心果覆盆莓慕斯：145元

法式甜甜圈泡芙-草莓：95元



亞尼克YTM限定驚喜盲盒：392元/盒，有機會吃到「冠軍原味生乳捲、宇治抹茶、厄瓜多爾黑巧克力、九層塔檸檬生乳捲」等

九層塔檸檬生乳捲：630元(18cm)

甜點新品話題 甜點控吃起來

