瑪利歐星星爆米花桶！威秀影城超級瑪利歐銀河 電影周邊開賣，耀西爆米花桶必收。

威秀影城推出超級瑪利歐銀河電影版周邊登場，爆米花桶飲料杯鑰匙圈盲盒等6大套餐3/20預購開跑，粉絲必搶收藏話題新品一次掌握。

▲威秀影城推出超級瑪利歐銀河電影版限定周邊，包含爆米花桶、飲料杯等6大套餐，粉絲可於3/20起預購搶先收藏。



▲威秀影城搭上超級瑪利歐銀河電影版上映話題，推出多款角色周邊商品，從爆米花桶到徽章一次滿足粉絲收藏需求。

超級瑪利歐銀河電影版 電影周邊爆米花桶

▲威秀影城推出星星LED爆米花桶等6款設計，搭配星星鑰匙圈與徽章盲包，打造可愛拍照話題。

瑪利歐鐵粉要搶！被電影耽誤的周邊商品店「威秀影城」這次又出招搶粉絲錢包，配合「超級瑪利歐銀河電影版」上映話題，這次威秀影城在3/20起推出限定版電影周邊，超級瑪利歐系列爆米花桶、飲料杯、鑰匙圈、徽章等6大套餐，讓粉絲們通通要搶、要收藏。這次威秀影城推出「超級瑪利歐銀河電影版」6大電影套餐周邊，粉絲必先入手超可愛造型爆米花桶，包含可可愛愛「耀西造型爆米花桶」，以及「星星LED造型爆米花桶」6種顏色選擇，同時還有「星星絨毛鑰匙圈盲盒、超級瑪利歐徽章盲包」通通都是可愛星星造型，讓粉絲們看電影也能耍可愛拍照打卡。

威秀影城 超級瑪利歐銀河電影版 鑰匙圈周邊

▲威秀影城超級瑪利歐銀河電影版周邊3/20開放預購、3/27取貨，可透過線上或影城櫃檯預購入手。

威秀影城 超級瑪利歐銀河電影版 套餐周邊販售資訊

現貨開賣周邊

預購開賣周邊

▲威秀影城推出庫巴壓克力鑰匙圈與角色造型杯，集結瑪利歐等6大人氣角色，滿足粉絲收藏各角色需求。

此外，這次威秀也推出人氣角色「庫巴壓克力鑰匙圈」，以及6大角色的「壓克力鑰匙圈造型杯」瑪利歐、路易吉、碧姬公主、耀西、庫巴、庫巴二世等，讓粉絲們各角色通通想收藏。這次超級瑪利歐銀河電影版套餐周邊，在3/20起預購、3/27起取貨，可以透過網路預購、或是影城臨櫃預購，粉絲們通通要跟上。販售期間：03/27起販售通路：網路/影城臨櫃同步開賣售價：耀西造型爆米花桶套餐：899元星星LED造型爆米花桶套餐：759元預購時間：03/20 網路/影城臨櫃開放預購取貨時間：03/27 取貨售價：套餐A 庫巴壓克力鑰匙圈：459元套餐B 壓克力鑰匙圈造型杯：459元套餐C 超級瑪利歐徽章盲包：459元套餐D 星星絨毛鑰匙圈盲盒：479元



