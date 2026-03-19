瑪利歐星星爆米花桶！威秀影城超級瑪利歐銀河 電影周邊開賣，耀西爆米花桶必收。

威秀影城推出超級瑪利歐銀河電影版周邊登場，爆米花桶飲料杯鑰匙圈盲盒等6大套餐3/20預購開跑，粉絲必搶收藏話題新品一次掌握。瑪利歐鐵粉要搶！被電影耽誤的周邊商品店「威秀影城」這次又出招搶粉絲錢包，配合「超級瑪利歐銀河電影版」上映話題，這次威秀影城在3/20起推出限定版電影周邊，超級瑪利歐系列爆米花桶、飲料杯、鑰匙圈、徽章等6大套餐，讓粉絲們通通要搶、要收藏。
超級瑪利歐銀河電影版 電影周邊爆米花桶這次威秀影城推出「超級瑪利歐銀河電影版」6大電影套餐周邊，粉絲必先入手超可愛造型爆米花桶，包含可可愛愛「耀西造型爆米花桶」，以及「星星LED造型爆米花桶」6種顏色選擇，同時還有「星星絨毛鑰匙圈盲盒、超級瑪利歐徽章盲包」通通都是可愛星星造型，讓粉絲們看電影也能耍可愛拍照打卡。
威秀影城 超級瑪利歐銀河電影版 鑰匙圈周邊此外，這次威秀也推出人氣角色「庫巴壓克力鑰匙圈」，以及6大角色的「壓克力鑰匙圈造型杯」瑪利歐、路易吉、碧姬公主、耀西、庫巴、庫巴二世等，讓粉絲們各角色通通想收藏。這次超級瑪利歐銀河電影版套餐周邊，在3/20起預購、3/27起取貨，可以透過網路預購、或是影城臨櫃預購，粉絲們通通要跟上。
威秀影城 超級瑪利歐銀河電影版 套餐周邊販售資訊
現貨開賣周邊販售期間：03/27起
販售通路：網路/影城臨櫃同步開賣
售價：
耀西造型爆米花桶套餐：899元
星星LED造型爆米花桶套餐：759元
預購開賣周邊預購時間：03/20 網路/影城臨櫃開放預購
取貨時間：03/27 取貨
售價：
套餐A 庫巴壓克力鑰匙圈：459元
套餐B 壓克力鑰匙圈造型杯：459元
套餐C 超級瑪利歐徽章盲包：459元
套餐D 星星絨毛鑰匙圈盲盒：479元