宜蘭頭城美食！益鮟鱇魚三吃 大溪漁港直送，現撈深海鮟鱇魚、滿滿膠質超鮮美。

宜蘭頭城美食「益鮟鱇魚三吃」現撈深海鮟鱇魚、滿滿膠質超鮮美！來逛大溪漁港可別錯過，三種吃法的鮟鱇魚讓人驚艷。

位於宜蘭頭城、鄰近著名大溪漁港的「益鮟鱇魚三吃」，不僅是許多老饕口袋名單中的隱藏版美食，更是北台灣少見專門以「深海鮟鱇魚」為核心料理的特色名店。原先僅是在漁港內經營的 10 號攤位，憑藉著老闆陳宏益自家漁船直送的現撈優勢，將以往罕見的鮟鱇魚變換出多樣化吃法；而現在遷移至新址後，不僅用餐環境更舒適，也成為前往東北角旅遊不可錯過的海鮮地標。



▲宜蘭頭城美食「益鮟鱇魚三吃」店面外觀提供舒適寬敞的用餐空間（攝影：蕭芷琳）



▲宜蘭頭城美食「益鮟鱇魚三吃」大溪漁港每日直送現撈魚貨確保食材新鮮度（攝影：蕭芷琳）

宜蘭頭城美食「益鮟鱇魚三吃」三種料理一次滿足！

鮟鱇魚雖然外貌奇特，卻擁有極高價值的營養與豐富膠質，早期在台灣並非常見食材。來到這裡，絕對不能錯過最經典的鮟鱇魚多吃組合，不只有炸的鹹香酥脆脆的「鹹酥鮟鱇魚」，還有搭配濃郁醬汁快炒後，嚼勁十足且香氣逼人的「三杯鮟鱇魚」，最後是富含膠質的「鮟鱇魚湯」，湯頭清澈卻濃郁，魚骨與魚皮處的膠原蛋白微黏口感，讓人食指大動。

▲宜蘭頭城美食「益鮟鱇魚三吃」Q彈紮實的三杯鮟鱇魚展現海中雞腿的絕佳口感（攝影：蕭芷琳）

▲宜蘭頭城美食「益鮟鱇魚三吃」三種料理一次滿足（攝影：蕭芷琳）

宜蘭頭城美食「益鮟鱇魚三吃」餐點CP值相當高

總結而言，「益鮟鱇魚三吃」不僅僅是一間海鮮餐廳，更是一場關於深海風味的探索之旅。這裡打破了鮟鱇魚難以料理的刻板印象，透過多層次的風味呈現，讓這道深海珍味變得平易近人且令人回味無窮。若大家正規劃宜蘭頭城一日遊，或是想體驗大溪漁港最道地的鮮味，這裡絕對值得安排進美食清單中，建議假日前往的旅客先行電話預約，以免錯過每日限量的現撈驚喜。

▲造訪大溪漁港不可錯過的「益鮟鱇魚三吃」在地推薦（攝影：蕭芷琳）

▲宜蘭頭城美食「益鮟鱇魚三吃」餐點CP值相當高，份量很足夠（攝影：蕭芷琳）

宜蘭頭城美食 大溪漁港餐廳 益鮟鱇魚三吃

地址：宜蘭縣頭城鎮龜山里龜山路163號

營業時間：11:30–18:00；週三公休

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